Potsdam

Es sind messerscharfe Riffs und knallharte Breaks. Stones-Frontmann Mick Jagger und Foo-Fighters-Boss Dave Grohl haben es satt. Corona steht ihnen bis oben und der Lockdown geht ihnen auf den Zeiger. Und deshalb hat Jagger einen Song geschrieben, den er mit Grohl per Video-Schalte aufgenommen hat und der am Dienstag auf Youtube live gegangen ist.

Jagger an der E-Gitarre, Grohl am Schlagzeug. Nach „Living in a Ghost Town“, den die Stones vor einigen Monaten aufgenommen haben nun der Kracher „Easy Sleazy“, was so viel bedeutet wie etwa leicht und locker. Leicht gesagt, in solchen Zeiten.

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl hat sich für den Song mit Mick Jagger mal wieder hinters Schlagzeug gesetzt. Quelle: Thomas Frey

Jagger und Grohl stehen jeder für sich ihrer Bude und hauen ihre Wut raus. Denn beiden ist klar: Mit Corona ist nicht zu spaßen. Und so ist es ein ironischer Song geworden. Jaggers Lyrics handeln vom der Langeweile im Home-Office, den nervenden Videokonferenzen, Fußballspielen im Fernsehen ohne richtigen Jubel und missglückten Versuchen in der Küche. Wann geht es endlich raus, aus diesem Corona-Gefängnis? Wann werden wir sie endlich los, diese blöden Gesichtsmasken?

Auch die Corona-Leugner und Verschwörungserzähler bekommen eine vor den Koffer geknallt. Ja, ja, Bill Gates will uns kontrollieren, indem er uns Impfstoff in die Venen jagen lässt, ätzt Jagger und spottet weiter, dass die Erde ja wohl eine Scheibe sei: „The earth is flat and cold and its never warming up.“

„But it’s easy“, heißt es immer wieder zwischen den Zeilen. Und wir werden rauskommen, aus diesem Gefängnis. Glaub mir, wir werden aus dieser Nacht aufwachen und zurückkehren, ins Paradies, oder was das auch immer sein mag.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mick Jagger und Dave Grohl wissen, dass wir noch eine Weile durchhalten und vernünftig sein müssen. Aber sie haben so einen Hals. Und so lassen sie es ordentlich krachen. Kein sentimentaler Coronablues sondern eine volle Breitseite gegen den Frust.

Von Mathias Richter