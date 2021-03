Sie war lange nur als Kafkas Freundin bekannt. Doch die tschechische Journalistin Milena Jesenská schrieb verstörende Reportagen, die veranschaulichen, wie ihre Heimat in den 30er-Jahren am Hass unter den Nationalitäten zugrunde ging. Nun ist eine Auswahl ihrer Texte auf Deutsch erschienen.

Unterzeichnung des Münchener Abkommens am 29. September 1938, in dem die Tschechoslowakei das sudetendeutsche Gebiet an das Deutsche Reich abtreten musste (v.l.): Arthur Neville Chamberlain (Großbritannien), Edourad Daladier (Frankreich), Adolf Hitler, Benito Mussolini (Italien) und Graf Galeazzo Ciano (Italien). Quelle: dpa