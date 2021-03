Potsdam

Den ersten gravierenden Fehler machen die Ärzte schon, bevor sich die Pocken-Epidemie Anfang 1962 in der Nordeifel ausbreitet. Patient II – Patientin II, um genau zu sein, ein neunjähriges Mädchen, hustend und fiebernd und mit Pusteln übersät – wird in einer Winternacht mit dem Krankenwagen in die nächste große Stadt gefahren, nach Aachen.

Stundenlang wartet die kleine Bärbel in der Ambulanz, während mehrere Mediziner durch die Scheiben hineinschauen und mit ihren Taschenlampen hineinleuchten. „Doch glücklicherweise, aus Aachener Sicht, stammte dieses kranke Kind aus Monschau. Es wurde also abgewiesen und zurückgeschickt.“

So landet Bärbel im Provinzkrankenhaus in ihrer Heimatgemeinde, das – im Gegensatz zur Aachener Klinik – keine Isolierstation hat und wo sich im Zuge der Epidemie auch ein Dutzend Ärzte und Krankenschwestern anstecken werden.

Der letzte große Pocken-Ausbruch in Deutschland

Die Epidemie, um die sich Steffen Kopetzkys neuer Roman beziehungsweise Medizin-Thriller „Monschau“ dreht, hat es vor 59 Jahren wirklich gegeben. Es ist der letzte große Pocken-Ausbruch in Deutschland und über Wochen auch ein mediales Großereignis, gilt die hoch ansteckende Infektionskrankheit zu diesem Zeitpunkt doch als Dritte-Welt-Phänomen.

18 Jahren später sind die Pocken dann tatsächlich ausgerottet – ein Beispiel dafür, was eine globale, von der WHO gesteuerte Impfkampagne bestenfalls bewirken kann. Die Älteren werden sich daran erinnern – beziehungsweise sie werden daran erinnert, durch die Impfnarbe am Oberarm.

„Die Lufthansa“, erklärt Kopetzky den Weg der Pocken in den Landkreis Monschau, „hatte das Virus binnen ein paar Stunden aus Südasien nach Deutschland gebracht – und es dauerte zehn Wochen, um es wieder einzudämmen.“ Patient I, ein Ingenieur eines Ofen-Herstellers, war vorher auf Montage in Indien gewesen und gegen die Pocken geimpft. Er selbst zeigte nur milde Symptome, anders als seine Tochter, besagte Patientin II.

Er habe sich im Roman „genau an den zeitlichen und örtlichen Rahmen der Epidemie gehalten“, beteuert der Autor, „ihre Ursache, ihr Verlauf und ihr Ende entsprechen den Tatsachen“. Bis auf einen realen Helden – den Düsseldorfer Hautarzt Günter Stüttgen – sind die anderen Hauptfiguren aber fiktional. Auch das Dorf (Lammerath) und die Fabrik (Rither-Werke) tragen andere Namen.

Der gute Mensch aus Düsseldorf

Stüttgen, den Lesern aus Kopetzkys vorigem Roman „Propaganda“ bereits als guter Mensch und Truppenarzt am Ende des Zweiten Weltkriegs vertraut, ist der Vorkämpfer gegen die Epidemie, entsandt von der NRW-Landesregierung. Er muss sich in der Eifel – und diese Passagen muten an wie eine Corona-Parabel unter dem Brennglas – mit sturen Verwaltungsbeamten und schneidigen Wirtschaftsbossen herumschlagen.

Karneval absagen? Die Produktion des größten Arbeitgebers weit und breit stilllegen? „Das geht ja nicht“, sagt der Oberkreisdirektor und setzt eigenmächtig eine Pressekonferenz an. Die Epidemie sei unter Kontrolle, behauptet er – zu diesem Zeitpunkt ist das glatt gelogen. Ein Satz, den Kopetzky dem OKD in den Mund legt, könnte auch aus dem März 2021 stammen: „Es gibt Grenzen, was man den Leuten zumuten kann.“

Der Dermatologe macht eine ähnlich bittere Erfahrung wie heutzutage etwa der Virologe Christian Drosten: Er wird für die Öffentlichkeit zum Gesicht der Epidemie. „Viele übersahen seine Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Man sah nur: Wenn Stüttgen kam, kamen auch die Pocken.“

Auch Johannes Mario Simmel treibt sich in Monschau herum

In einem zweiten Handlungsstrang in „Monschau“ führt Kopetzy eine weitere historische Figur ein – einen Literaten, der Millionenauflagen erzielte und den die Kritik lange geschmäht hat. Der Journalist und Autor „Justus Grünwald“ (eines der vielen Pseudonyme des berühmten Johannes Mario Simmel) recherchiert in der Eifel über Zwangsarbeit im Dritten Reich und interessiert sich daher für den Geschäftsführer der Rither-Werke, Richard Seuss, den Kopetzky vielsagend als „perfekten Manager seiner Epoche“, der BRD-Wirtschaftswunderjahre, beschreibt.

So findet sich im Roman auch eine brauchbare Beschreibung für jenes Genre, das Steffen Kopetzky im deutschen Sprachraum zur Perfektion gebracht hat: „Tatsachen, reale Geschehnisse und Personen stellte er in eine verfremdete Handlung hinein. Faction nannte man das, die Amerikaner schrieben schon lange so.“

Steffen Kopetzy: „Monschau“, Rowohlt Berlin, 360 Seiten, 22 Euro.

Das Hörbuch erscheint im Argon Verlag, gelesen von Johann von Bülow.

