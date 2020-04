Moralische Risiken in der Corona-Krise

Potsdam

Es war eine unglückliche Formulierung, die Angela Merkel wählte, als sie Corona als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete. Schließlich waren es die Deutschen, die diese Herausforderung geschaffen hatten, in dem sie ihre Nachbarländer überfielen.

Die Corona-Pandemie aber ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit. Doch anders als Donald Trump oder Emmanuel Macron hat die Kanzlerin immerhin den Kampf gegen das Virus nicht als Krieg bezeichnet, sondern an die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers appelliert. Denn im Krieg gibt es Feinde. Und das sind andere Menschen. Um die geht es aber gerade.

Wir sind nicht im Krieg

Der Vergleich von Krankheiten mit einem Kriegsgegner führt daher schnell dazu, dass die Opfer einer Krankheit zu Schuldigen werden können, warnte die US-amerikanische Schriftstellerin Susan Sonntag bereits in den 80er-Jahren, als Aids noch eine neue und völlig unerforschte Krankheit war.

Wie recht sie hatte, beweisen nicht nur das verbreitete Misstrauen gegen Homosexuelle, die seinerzeit besonders häufig von der Krankheit betroffen waren, sondern auch die derzeitige Hetze gegen Fußballfans im italienischen Bergamo, weil sich dort vermutlich viele bei einen Champions-League-Spiel des örtlichen Vereins Atalanta gegen den FC Valencia angesteckt haben. Selbst Schuld eben. Doch von Abstandhalten war zu jenem Zeitpunkt noch nirgends in Italien die Rede. Corona schien noch weit weg.

Die existenzielle Frage nach Leben und Tod

So falsch die Kriegsmetapher ist, wenn es darum geht, mit einer unbekannten und bislang noch unheilbaren Krankheit umzugehen, sie spielt auf eine existenzielle Frage an: auf die Frage nämlich nach Leben und Tod. Es ist wohl kein Zufall, dass ausgerechnet während des Zweiten Weltkrieges, in den Jahren der deutschen Besatzung in Frankreich, eine Denkrichtung entstand, die dazu radikale moralische Fragen stellte.

Später sogenannte Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre oder Albert Camus dachten aus der Erfahrung der Résistance über die Verantwortung des einzelne für die Misere der Welt nach. Sartre trieb das soweit, dass er überlegte, wie viel moralischer Spielraum selbst noch unter der Folter bestehen könnte, um zu entscheiden, ob ich jemanden verrate oder nicht. Und Camus lässt in seinem Roman „Die Pest“, in dem es um das Hereinbrechen einer Epidemie über eine Stadt geht, einen seiner Protagonisten verzweifelt feststellen, er habe erkannt, „das wir in dieser Welt keine Bewegung machen können, ohne dabei Gefahr zu laufen, den Tod zu bringen.“

Die Verantwortung des Einzelnen

Bei allem Pathos, das in diesen philosophischen Erörterungen liegt: Im Kern geht es immer um die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen. Wie entscheide ich mich in einer Situation, in der ich nicht sicher wissen kann, welche Folgen das für andere haben könnte? Eine Frage, die im Prinzip für jeden immer auf der Tagesordnung steht, aber in Corona-Zeiten von besonderer Brisanz ist.

Nicht nur für Ärzte, denen schon jetzt vor dem Tag graut, an dem sie womöglich entscheiden müssen, wer an die noch verfügbaren Beatmungsgeräte angeschlossen wird und wer nicht, weil die Anzahl der Notbetten nicht mehr für alle an Covid-19 schwer Erkrankten reicht. Vor vergleichbaren Entscheidungen steht auch die Politik. Und das obwohl derzeit niemand sicher sagen kann, was und vor allem wie schnell es etwas bringt, Geschäfte zu schließen, den Menschen nähere Kontakte zu untersagen und ob es sinnvoll ist, innerhalb Europas die Grenzen zu schließen.

Was wissen wir überhaupt?

Die Entscheidungen sind vor allem deshalb so schwierig, weil die moralische Dimension damit verknüpft ist, wie viel wir über Art und Ausbreitung von Corona überhaupt wissen. Und das größte Risiko besteht darin, was wir alles noch nicht wissen. Wie breitet sich das Virus genau aus? Nur über Tröpfchen oder tatsächlich auch über die Hände? Die Fachleute sind sich noch nicht sicher. Wie kann man sich also schützen? Für welche Menschen ist es wie gefährlich? Vor allem für Ältere? Für Leute mit Vorerkrankungen? Und welche?

Jede Entscheidung birgt ein ethisches Risiko in sich. Kann man es also wagen, die derzeit so rigiden Kontaktsperren zu lockern und nur noch die wirklich Gefährdeten zu schützen, indem sie quasi in Quarantäne bleiben? Und wer würde dazu zählen? Die 13 Millionen Menschen in Deutschland, die älter als 70 Jahre alt sind? Oder gehören alle Über-60-Jährigen, alle Raucher, alle Asthmatiker, Diabetiker, Herz-Kreislauf-Patienten auch dazu? Es träfe dann gut die Hälfte der rund 80 Millionen Deutschen. Könnte man das verantworten? Womöglich wäre dadurch das Ziel, die Infektionsrate möglichst langsam ansteigen zu lassen, noch schwieriger zu erreichen.

Risiken und Nebenwirkungen

Man darf freilich nicht nur den medizinischen Aspekt betrachten. Wenn die gesamte Volkswirtschaft heruntergefahren wird, minimiert das zwar die Ansteckungsgefahr, der Schaden wird jedoch immens sein. Es klingt zynisch, wenn Ökonomen auf die wirtschaftlichen Folgen verweisen. Aber die Weltfinanzkrise ab 2007 hat weltweit Menschenleben gekostet, weil ihnen ihre oft bescheidene Existenzgrundlage genommen wurde.

Und es kling erst recht zynisch, wenn die Anzahl der jährlichen Verkehrstoten oder der regelmäßig an Grippe sterbenden gegen die aktuellen Corona-Opfer aufgerechnet werden. Doch „es kann nicht sein, dass man versucht, bestimmte Risiken, die vielleicht niedriger sind als andere, unter extremen Kosten zu vermeiden, und andere Risiken als selbstverständlich hinzunehmen“, sagt der Münchener Ethik-Professor Julian Nida-Rümelin.

Politiker und Experten müssen angesichts von Corona entscheiden, welches Risiko sie bereit sind, für sich und andere einzugehen. Und jedem Einzelnen geht es nicht anders. Maske tragen oder nicht? Es kann nicht schaden. Camus Romanfigur sagt an einer Stelle: „Ich weiß nur, dass man alles Nötige machen muss, um nicht mehr an der Pest zu kranken, und dass nur darin die Hoffnung auf Frieden liegt.“

