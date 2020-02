Potsdam

Am Freitagabend eröffnet das Barberini-Museum seine neue Ausstellung mit Werken des französischen Impressionisten Claude Monet (1840-1926). Die Exposition „Monet. Orte“ mit mehr als 100 Arbeiten sei eine der umfangreichsten Retrospektiven, die dem Künstler jemals an einem deutschen Museum gewidmet worden sei, teilte das Museum am Dienstag mit.

Monet-Ausstellung bis zum 1. Juni in Potsdam

Die Ausstellung, die in den vergangenen Monaten im Denver Art Museum in den USA zu sehen war, ist öffentlich vom 22. Februar bis zum 1. Juni zu sehen. Viele Ausstellungsstücke stammen aus der Sammlung von Mäzen Hasso Plattner. Er wird morgen bei einer Pressekonferenz persönlich über die Ausstellung informieren.

Schlüsselwerke aus allen Schaffensperioden

Anhand der Exponate werde den Orten nachgespürt, aus denen Monet Inspiration für seine impressionistische Freilichtmalerei bezogen habe, hieß es. Dazu gehörten Paris und die Seine-Dörfer Argenteuil, Vétheuil und Giverny sowie Reiseziele wie London und Venedig. Präsentiert werden zahlreiche Schlüsselwerke aus sämtlichen Schaffensphasen Monets vom ersten dokumentierten Gemälde bis zu den späten Seerosenbildern, die er in seinem Garten in Giverny anfertigte.

Für seine Landschaftsbilder habe Monet immer wieder die gleichen Orte aufgesucht oder auch an einer Stelle umfangreiche Serien angefertigt, hieß es weiter. Die Ausstellung ist dem Museum zufolge die erste, die Monets künstlerischen Werdegang vor dem Hintergrund von Ortswahl und Ortsbewusstsein in den Blick nimmt.

Von MAZonline