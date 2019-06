Berlin

„Eigentlich müsste ich mich recht schämen. Für meine grenzenlose Sinnlichkeit kann ich ja aber nichts. Wer weiß, wo ich noch einmal ende...“, notiert die 19-jährige Marlene Dietrich in ihr Tagebuch, nachdem sie 1919 den Film „Moderne Töchter“ gesehen hat. Ein Jahrzehnt später ist klar, wo Marlene landet: in Hollywood, als Weltstar.

Wechselwirkung zwischen Kino und Alltag

Diese Zeilen sind zu lesen in der opulenten Ausstellung „Kino der Moderne – Film in der Weimarer Republik“, die zeigt, wie das Kino in den 1920er Jahren zum Leit- und Massenmedium aufsteigt, Vorbilder und Ideale setzt und alle Themen verhandelt, die die Zeitgenossen beschäftigen. Wie keine andere Kunstform befördert der Film den Zeitgeist der Moderne: Mode und Sport, Arbeitsleben, Mobilität und die Psychoanalyse spiegeln sich im Kino. Diese Wechselwirkung zwischen Kino und Alltag präsentiert die Schau auf drei Etagen mit 350 Exponaten auf sehr sinnliche Weise.

Frauen im Filmmetier

Natürlich kommt die Ausstellung um Klassiker wie „Nosferatu“, „Metropolis“ und „Das Geheimnis des Dr. Caligari“ nicht herum. Sie erzählen von einer Periode, in der der deutsche Film internationale Maßstäbe setzte. Er war auch eine Brutstätte, in der mit Lust Neues ausprobiert wurde und das Publikum diese Herausforderung auch annahm. Die Zahl der Kinos wuchs auf mehr als das Doppelte an, 1928 gab es bereits mehr als 5000 Lichtspielhäuser. Aber die Kuratoren nehmen auch weniger Bekanntes in den Fokus. So stellt etwa eine Galerie 21 weibliche Filmschaffende vor, die sich mit Witz und Erfindungsgeist mit Drehbüchern, Kostümen und Produktionsarbeit einen Raum im Filmmetier erkämpften. Dazu zählen Filmproduzentin Liddy Hegewald und Drehbuchautorin Luise Heilborn-Körbitz. Sie hat unter anderem Thomas Manns „Buddenbrooks“ in ein Drehbuch übersetzt. „Das muss man sich vorstellen: Ein 1000-seitiger Roman auf 90 Minuten Stummfilm runtergebrochen, mit wenigen Zwischentiteln“, sagt Kuratorin Kristina Jaspers von der Kinemathek.

Geschlechterrollen werden aufgebrochen

Überhaupt war das Kino in Sachen Gender sehr weit. Die selbstbewusste Frau, die ihr Leben selbst gestaltet, wird zum Leitbild der jungen Generation. Die noch im Kaiserreich gültigen Geschlechterrollen werden aufgebrochen. Krawatte und Zylinder sind nicht mehr nur den Männern vorbehalten, Hosenrollen ermöglichen einen Geschlechtertausch. Auch Homosexualität wird im Film thematisiert. „Mädchen in Uniform“ (1931) wird zum Kultfilm der lesbischen Liebe.

Das Elend der Unterschicht

Ab Mitte der 1920er Jahre tauchen in den Filmen neue Typen auf, wie „der Ingenieur“ oder „die Sekretärin“. An Sets wie dem Großraumbüro oder in der Fabrik werden Technisierung und Arbeitslosigkeit erstmals verhandelt. „Mutter Krausens Fahrt in Glück“ oder „Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt“ prangerten das Elend der Unterschicht an und hatten an der Kinokasse Erfolg.

Spiegel seelischer Zustände

Auch die traumatischen Erlebnisse des Ersten Weltkriegs und ihre Spätfolgen spiegeln sich im Kino. Dass der Film zur Darstellung seelischer Zustände besonders geeignet ist, bemerkten Filmemacher und Psychoanalytiker gleichermaßen. Sigmund Freud wird um Mitarbeit gebeten, an G.W.Pabsts „Geheimnisse der Seele“ (1926) beteiligen sich zwei seiner Kollegen. Traumdarstellungen in Form von Mehrfachbelichtungen und Überblendungen prägen die Filmästhetik noch heute.

Berlin mit höchster Telefondichte

In der Weimarer Zeit macht Deutschland den Sprung in die motorisierte Gesellschaft, die Republik steht für Mobilität und Tempo. Mit der Einführung der kostensparenden Fließbandproduktion steigt ab 1924 die Anzahl der Autos von rund 132 000 auf knapp 500 000 im Jahr 1932. Für den Film „Asphalt“ (1929) werden im Studio Babelsberg verkehrsreiche Straßenzüge und Kreuzungen nachgebaut, „Achtung! Liebe! Lebensgefahr“ (1929) inszeniert den Alltag einer Rennfahrerin. Und dass die 4,3-Millionen-Stadt Berlin mit fast einer halben Million Telefonanschlüssen die höchste Telefondichte der Welt hat, spielt auch bei so manchen Verfolgungsjagden eine Rolle, wie etwa in „Der Teufelsreporter“. Der Titelheld – gerade den Ganoven entkommen – diktiert fernmündlich seine Sensationsgeschichte.

Das Zeitalter der Selfies begann schon in den 1920er Jahren

Die Berliner Ausstellung ist voller überraschender, verblüffender Details und es ist eine Lust mit viel Zeit durch die Räume mit Baugerüsten und Stellwänden zu wandeln. Ganz hübsch auch ein Foto, das eine Menschentraube am Photomaten am Potsdamer Platz in Berlin 1928 zeigt. Im ersten Vorläufer unserer heutigen Passbildautomaten inszenierten sich die Menschen auf den Fotos wie die Filmstars, die sie gerade auf der großen Leinwand entdeckt haben. Mit Kleidung, Frisuren und Tätowierungen glichen sie sich ihren Vorbildern an. Das Zeitalter der Selfies begann schon lange vor den Smartphones.

„Kino der Moderne - Film in der Weimarer Republik“ in der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen in Berlin, 20. Juni bis 13. Oktober 2019, Öffnungszeiten Mittwoch bis Montag: 10 bis 18 Uhr, Donnerstag: 10 bis 20 Uhr,

Von Claudia Palma