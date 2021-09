Musik ist Nahrung für die Seele

Potsdam

Gibt es einen einzigen Menschen, der Musik nicht mag? Musik bewegt und ist selbst Bewegung. Musik geht mitten ins Herz, kann in höchste Freude heben und in tiefsten Schmerz stürzen. Sie ist die Sprache der Engel, sagt der britische Historiker Thomas Carlyle. Ohne sie wäre das Leben ein Irrtum, sagt Friedrich Nietzsche. Sie drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist, sagt Victor Hugo. Nur folgerichtig, dass Musik seit Urzeiten zu Heilzwecken eingesetzt wird.

Der erste Mensch, von dem dies überliefert ist, ist Enheduanna (2300 v. u. Z.), Hohepriesterin des Mondgottes Nanna und Tochter des Königs von Akkad. Sie komponierte und dichtete 42 Tempelhymnen, mit denen sie Kranke geheilt haben soll. Nebenbei gilt sie als erste historisch bekannte Autorin, deren Werke schriftlich überliefert sind. Bis ins Mittelalter hielt sich die Bedeutung der Musik zu Heilungszwecken, sie war ein fester Bestandteil des Medizinstudiums.

Musik als Baustein vieler Therapien

Heute gibt es verschiedene musiktherapeutische Konzeptionen, die zum Beispiel bei Demenz, Schlaganfall, Entwicklungsstörungen und bei psychischen Erkrankungen Anwendung finden – als ein Baustein innerhalb der Gesamttherapie. Gute Erfahrungen macht damit die Heinrich-Heine-Klinik für Psychosomatik und stationäre Psychotherapie im Potsdamer Ortsteil Neu-Fahrland. Die Musiktherapie sei ein „sehr wichtiger Faktor“, sagt die Medizinische Leiterin des Hauses, Barbara Lieberei. Der Patient könne sein Inneres anders als über Sprache deutlich machen – indem er aktiv wird und etwa singt und trommelt. Viele Studien belegen, dass Musizieren, möglichst in der Gruppe, zufrieden und glücklich macht.

Studie: Musik half während Lockdown

Es muss keine ausgefeilte Therapieform sein – jeder weiß von sich, wie allein das Hören bestimmter Musik die Befindlichkeit beeinflussen kann. Dies belegt eindrucksvoll eine aktuelle Studie zum Umgang mit Musik während der Corona-Lockdowns. In dem internationalen Projekt unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main wurde untersucht, ob Musik der sozio-emotionalen Bewältigung eines Lockdowns dient. Die Antwort lautet Ja. Mehr als die Hälfte der 5000 im April und Mai 2020 Befragten aus Deutschland und anderen Ländern gab an, Musik zur Bewältigung emotionaler und sozialer Stressfaktoren zu verwenden.

Wer Pandemie-bedingt stärker negativ gestimmt war, setzte laut der Studie Musik in erster Linie zur Regulierung von Depressionen, Angst und Stress ein – und zwar durch bloßes Hören. Menschen mit einer vorwiegend positiven Grundstimmung nutzten Musik vor allem als Ersatz für soziale Interaktionen. Ihnen vermittelt Musik sowohl beim Zuhören als auch beim Musizieren ein Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft.

Doch Musik wirke nicht wie eine Pille und es gebe kein Rezept für alle, erläutert Melanie Wald-Fuhrmann, Direktorin des an der Studie beteiligten Frankfurter Max-Planck-Instituts: „Es sind also nicht bestimmte Eigenschaften der Musik, die wirken. Sondern Musik wirkt eher ästhetisch. Das heißt, ob jemand ein Stück mag, führt zu positiven Effekten.“

Auch Stille ist wichtig

Wie wichtig aber ist Stille? „Sicherlich sehr“, betont Melanie Wald-Fuhrmann. „Wir leben heute ja fast in einer musikalischen Dauerberieselung, können daher Stille schlechter aushalten. Unser Gehirn wird ständig von Reizen geflutet und schaltet daher eher ab beziehungsweise wird weniger empfänglich. Wie bei allem ist es auch bei Klängen gut, ab und an zu ‚fasten‘, damit man sie hinterher bewusster und intensiver erleben kann“, so der Rat der Professorin.

Doch es gibt tatsächlich zwei Gruppen von Menschen, die auf Musik nicht (positiv) ansprechen, wie Melanie Wald-Fuhrmann erläutert: „Es sind die sogenannten Amusiker, bei denen das Gehirn Klänge nicht zu sinnvollen Sequenzen zusammenfassen kann, und andererseits musikalische Anhedoniker, also Menschen, die einfach keine Freude am Musikhören haben.“ Jenen Menschen stehen viele weitere Methoden der Krisenbewältigung offen.

Von Maria Kröhnke