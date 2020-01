Vier Musiktheaterproduktionen rücken in den Mittelpunkt

Berlin

Was haben die ehrwürdigen Schlösser und Gärten Potsdams mit den langhaarigen Blumenkindern zu tun? Intendantin Dorothee Oberlinger ist um eine Antwort nicht verlegen: „ Friedrich II. ließ auf seinem Sommersitz, dessen Blumengärten sich als florale Ornamente bis in die Gemächer hinein ranken, die Künste im wahrsten Sinne des Wortes erblühen“, sagt sie. Der Schlachtruf der Hippie-Bewegung „Make Love, Not War“ sei so aktuelle wie nie.

Das Schlosstheater im Neuen Palais wird mit Georg Philipp Telemanns „Pastorelle en musique“ eröffnet. Die Leitung wird die Intendantin selbst übernehmen. Keiner könnte qualifizierter sein, da die Blockflötistin gerade den Telemann-Preis zugesprochen bekam. Außerdem stehen Monteverdis „Orfeo“ als halbszenische Barock-Oper im Ehrenhof von Schloss Sanssouci auf dem Programm und Charpentiers „ Les Arts florissans“.

Von Karim Saab