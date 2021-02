Nach Corona. Welche Perspektive brauchen wir?

Potsdam

Corona macht mürbe. Nach monatelangem Lockdown bekommen Ladeninhaber und Restaurantbesitzerinnen langsam Schnappatmung, weil sie nicht wissen, wie lange sie ökonomisch noch durchhalten sollen. Eltern drehen am Rad, weil sie zwischen Home-Office und Home-Schooling langsam selbst nicht mehr zwei und zwei zusammenzählen können. Schauspieler und Musikerinnen kämpfen mit Depressionen, weil ihnen der Kontakt mit dem Publikum fehlt oder weil sie nicht mehr wissen, wie sich das Lampenfieber auf der Bühne anfühlt.

Wann ist das bloß endlich alles vorbei? Schwer zu sagen. Im Grunde weiß das niemand. Weil man aber auch in Regierungen und Parlamenten so langsam Bammel bekommt, dass die Leute das nicht mehr lange mitmachen, reden neuerdings alle von der Dringlichkeit einer Perspektive.

Der Lockdown macht so langsam alle mürbe Quelle: dpa-Zentralbild

Endlich Licht am Ende des Tunnels, ein Zeichen, an dem sich ablesen lässt, wann die Betriebe wieder öffnen könnten, der Nachwuchs wieder komplett in der Schule abgeladen werden darf, die Warenhäuser wieder ihre Sonderangebote feilbieten, Kinos und Theater wieder spielen werden und in Kneipen wieder das Bier in Strömen fließt. Was für eine Vorstellung? Wildfremde Menschen, die sich wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen – ganz ohne AHA-Gehabe. Kurz: Wir brauchen eine Perspektive, die uns erahnen lässt, ab wann alles wieder so wird wie damals, als das Wort Pandemie noch ein Fachbegriff der Epidemiologen war.

Historiker deuten die Pandemie als geschichtliche Zäsur

Was aber, wenn es dieses Zurück zur gewohnten Normalität nicht mehr geben wird? Wenn das flächendeckende Impfen uns zwar vorläufig schützen wird, sich aber immer wieder neue Covid-19-Mutationen durchsetzen, die sich erstmal von keinem Impfstoff in Schach halten lassen? Oder wenn gar ganz neue Infektionskrankheiten auf den Plan treten? So mancher Historiker spricht schon jetzt von einer geschichtlichen Zäsur. Vielleicht wird die Corona-Pandemie später einmal als eine Zeitenwende betrachtet werden müssen.

So wie dies auch bei anderen Seuchen in der Geschichte der Menschheit der Fall war. Die Beulenpest hat im 14. Jahrhundert vermutlich ein Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben gekostet. Die langfristig angemessene politische Antwort darauf war die Entwicklung einer Vorstellung von öffentlicher Gesundheit und die über viele Konflikte langsam entstandene zentralisierte Staatlichkeit in Europa.

Die Cholera wütete zu Zeiten der Industrialisierung vor allem in den überbevölkerten Städten in den proletarischen Elendsquartieren. Die Antwort war der Aufbau einer Infrastruktur mit sanitären Einrichtungen und Abwassersystemen zur Verbesserung der allgemeinen Hygiene. Dafür mussten Städte wie Paris oder London zum Teil großflächig umgebaut werden.

Massentierhaltung, eine der Schwachstellen moderner Gesellschaften. Quelle: dpa-Zentralbild

Pandemien erwischen eine Gesellschaft an ihren Schwachstellen. Waren es zu Zeiten der Industrialisierung die hygienischen Verhältnisse in den Städten, so sind es heutzutage die hohe Mobilität in einer globalisierten Welt, die intensiven Produktionsmethoden und der Raubbau an der Natur. Durch den weltweiten Austausch von Waren und Menschen verbreiten sich Viren weit schneller als noch vor hundert Jahren. Vom Ausbruch der Corona-Pandemie im chinesischen Wuhan bis zu den ersten Krankheitsfällen in Bayern im Januar 2020 dauerte es keine zwei Monate.

Massentierhaltung sind ein Paradies für mutierende Viren

Die Fleischproduktion durch Massentierhaltung zum Beispiel bietet Viren ideale Biotope, in denen sie sich vermehren können. Die Ausrottung von Tierarten und das Zurückdrängen ihrer natürlichen Rückzugsgebiete, etwa durch das Abholzen der Regenwälder, sorgt dafür, dass sich Krankheitserreger auf dem verbliebenen Raum besser verbreiten können, schneller mutieren und sich auf andere Tierarten übertragen.

Abholzung des Regenwaldes in Brasilien. Wo die Natur zurückgedrängt wird, breiten sich Viren vermehrt aus. Quelle: epd

Seit Jahren warnt der US-amerikanische Soziologe und Pandemie-Forscher Mike Davis davor, dass die 1997 entdeckte Vogelgrippe langfristig von Wildvögeln über Geflügelmastanlagen auf den Menschen überspringen könnte. Es ist also durchaus fraglich, ob die ersehnten langfristige Rückkehr zur gewohnten Normalität tatsächlich eine realistische Perspektive ist.

„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt wie es ist, muss alles sich ändern“, heißt es in dem Roman „Der Leopard“ von Tomaso di Lampedusa angesichts der Bedrohung der Macht des Adels durch den Aufstieg des Bürgertums im Italien des 19. Jahrhunderts. Ein Satz, der sich heute möglicherweise wie auf die Corona-Krise hinzugeschrieben liest. Wenn wir wollen, dass die Menschen künftig wieder ein von pandemischen Bedrohungen befreites Leben führen können, dann wird sich möglicherweise vieles grundlegend ändern müssen.

Gegen Beulenpest und Cholera gab es keine Masterpläne

Dann wird es darum gehen, dort wo moderne Gesellschaften am verletzlichsten sind, anzusetzen – bei der Mobilität, den Produktionsmethoden und beim Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Wie das am Ende aussehen wird, weiß freilich derzeit niemand. Das wusste auch zu Zeiten der Beulenpest oder der Cholera niemand. Es gab keine Masterpläne. Es waren langsame Prozesse, die durch viele Versuche und Fehlversuche, Konflikte und Rückschläge zum Ziel führten, weil der Problemdruck immer größer wurde.

Über mangelnden Problemdruck können wir uns derzeit wahrlich nicht beklagen. Doch bislang glauben wir noch zu gerne, dass wir nur noch eine Weile durchhalten müssen, bis alles wieder gut wird. Bis die Sieben-Tages-Inzidenz unter 35 gefallen ist... Bis alle geimpft sind.... Bis... ?

Augen zu und durch eben. So wie im vergangenen Sommer, als man glauben wollte, dass bis nach den Ferien schon alles vorbei sein wird und sich deshalb niemand ernsthaft Gedanken machen wollte, wie im Winter an den Schulen unter Corona-Bedingungen unterrichtet werden könnte. Oder, die Unternehmen, die jetzt klagen, dass Lieferketten zu reißen drohen, weil sie nicht wahrhaben wollen, wie pandemieanfällig eine globale Just-in-time-Fertigung sein kann.

Gedränge im öffentlichen Nahverkehr. Möglicherweise brauchen wir ganz andere Mobilitätskonzepte. Quelle: dpa

Vielleicht müssen wir über ein neues Verhältnis von regionaler und globaler Produktion nachdenken, bei der nicht alles quer über den Globus gekarrt werden muss. Wahrscheinlich müssen wir lernen, unsere Nahrungsmittel anders zu produzieren. Dass wir mit den natürlichen Ressourcen schonender umgehen müssen, wissen wir schon lange. Vielleicht brauchen wir aber auch öffentliche Gesundheitssysteme, die weniger profitorientiert organisiert, sondern wieder mehr am Gemeinwohl orientiert sind.

Eine neue Normalität verlangt vielleicht große Veränderungen

Und vielleicht müssen wir über ganz neue Verkehrssysteme nachdenken, wenn wir aus ökologischen Gründen nicht wollen können, dass alle in ihrem Blechkisten durch die Landschaft kutschieren, aber nun wissen, dass der öffentliche Nahverkehr, so wie wir ihn kennen, in Pandemiezeiten zu Orten mit erhöhter Ansteckungsgefahr werden kann.

Es wird sich möglicherweise vieles ganz grundlegend ändern müssen, damit wir eine neue Normalität erleben können, in der die Freiheit des einzelnen nicht weiterhin aus epidemiologischen Gründen eingeschränkt werden muss.

Von Mathias Richter