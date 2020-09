Berlin

Er konnte alles spielen – wenn es nur skurril, kauzig, exzentrisch, grantig, verschroben war. Am meisten liebte er Schnoddrigkeit und Schnauze. So riss er denn auch jede Runde an sich. Wo Michael Gwisdek auftauchte, da gab es nur Michael Gwisdek. Einer, der an der Rampe geboren wurde. Der beim Reden keinen Punkt fand. Man wollte es auch gar nicht. Es war einfach zu amüsant, diesem Erz-Komödianten zuzuhören. So grub sich seine Dankrede für den Deutschen Filmpreis (Nebendarsteller in „Oh, Boy“) tief in jedes Gedächtnis.

Michael Gwisdek war einer, den man weder übersehen noch überhören konnte. Dass er auf irrwitzig-amüsante Auftritte der Sorte Hoppla-jetzt-komm-ich abonniert war, hat er ausgekostet. Darin war keiner so gut wie er. Die komischen Typen schüttelte er aus dem Hemdsärmel – und blieb immer nicht nur ein bisschen Michael Gwisdek. Also auch in der Rolle.

Trotzdem gab es auch den anderen Gwisdek. Schließlich war er Schauspieler. Ulrich Weiß, der aufregendste Defa-Regisseur der Untergangsjahre, hat das früh erkannt. So spielte Michael Gwisdek den Widerstandsverräter Walter („Dein unbekannter Bruder“) und einen kaputten Boxer in der kaputten Nachkriegszeit („ Olle Henry“). Sternstunden – wie sein Historiker Dallow („Der Tangospieler“), der durch ein Lied in die Stasi-Maschine gerät.

Da hatte es Michael Gwisdek selbst als Regisseur schon versucht („Treffen in Travers“ um den Revolutionär Georg Forster und eine Frau) und wurde nach Cannes eingeladen. Was nichts daran ändert, dass alles viel zu theatralisch und zu laut geriet. Woran 1998 auch „Das Mambospiel“ (Alltags-Abenteuer eines erfolglosen Mimen) krankte.

Aber Michael Gwisdek war nun längst im vereinten Kinoland angekommen. Auch dank Hark Bohm, mit dem er schon zu DDR-Zeiten gedreht hatte („Der Fall Bachmeier“, „Yasemin“). Von der Mauer hatte Michael Gwisdek ohnehin noch nie viel gehalten. Als der gelernte HO-Plakatmaler und Dekorateur seine Flucht plante, wurde der Sohn eines Gastwirtspaares aus Berlin-Weißensee erwischt und musste sich danach als Verlader im Transformatorenwerk Oberspree bewähren. Was ihm allerdings dabei half, an die Berliner Schauspielschule Ernst Busch zu kommen. Nach zweimaliger Ablehnung schaltete sich seine Betriebsgewerkschaftsleitung ein. Es gab da schließlich Erfahrungen am Arbeitertheater Friedrichshain und beim Dramatischen Zirkel Klingenberg.

Zehn Jahre an der Volksbühne

Also studierte Gwisdek von 1965 bis 1968 und kam danach für sechs Jahre ans Theater Karl-Marx-Stadt. Spezialität: Komisches. Sein Pantalone („Diener zweier Herren“) hatte ein Echo in Berlin. Benno Besson holte ihn für die nächsten zehn Jahre bis 1991 an die Volksbühne – für Klassiker, Modernes, für Heiteres.

Die Defa entdeckte sein großes Talent nicht wirklich. Aber er trat in zwei Indianerfilmen („Spur des Falken“, „Weiße Wölfe“) als zwielichtiger Geselle auf. Wenn ich ihn später traf, redete er immer mal wieder davon, einen Western zu drehen. Western, das war seine große unerfüllte filmische Leidenschaft. Stattdessen drehte er – schier pausenlos – anderes. Hauptrollen, Nebenrollen, kleine Auftritte. Die blieben in Erinnerung, weil Michael Gwisdek etwas daraus machte.

Er war der Ex-Spartakuskämpfer („ Boxhagener Platz“), der einsame Mann mit Vergangenheit („Oh, Boy“), Chef des Verfassungsschutzes („Heil“), ein angestaubter DDR-Technik-Bastler („Kundschafter des Friedens“), ein blinder Pirat („Die Schatzinsel“)und der nervöse Geschäftsmann, der einem gestrandeten angolanischen Jungen hilft („Nachtgestalten“, Berlinale-Darstellerpreis). Zuletzt war er ein Leichenbeschauer in Brandenburgs Provinz („Dead End“) und schipperte mit dem ZDF-„Traumschiff“ nach Antigua.

Die Söhne Johannes (Musiker) und Robert (Schauspieler) stammen aus der Ehe mit Corinna Harfouch. Seit 2007 war Michael Gwisdek mit der Schriftstellerin Gabriele Lehmann verheiratet und lebte in Schorfheide im Norden Brandenburgs. Am Dienstag ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler nach kurzer schwerer Krankheit gestorben – mit 78 Jahren.

Von Norbert Wehrstedt