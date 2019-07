Berlin

Der 73-Jährige ist eine lebende Rocklegende. In der Berliner Waldbühne spielte Young mit seiner Begleitband Promise of the Real, die angeführt wird von Lukas Nelson, dem Sohn von Country-Gott Willie Nelson. MAZ-Kritiker Maurice Wojach hat das Konzert gesehen.

Wie war Neil Young drauf?

Verschroben, verspielt und immer noch verdammt gut. Wenige Ansagen, viel Musik.

Wie waren Sound und Bühne

Neil Young trägt Hut und Karohemd. Er blickt immer wieder frickelnd und in der Musik versunken hinab auf sein Instrument. Neben den Verstärkerboxen steht eine geschnitzte Indianerfigur. Von der Decke hängt ein Vogel im Batik-Look. Viel mehr Dekoration braucht dieser Mann nicht. Der Singer-Songwriter verehrt Vinyl und verachtet den digitalen Schnickschnack des 21. Jahrhunderts. Das ist auch am Gitarrensound zu erkennen. Quietscht der Finger, wenn er von Bund zu Bund greift, ist das zu hören. Der Klang wird nicht geglättet, weil Neil Young nur so die Musik liebt: ungeschliffen und unvorhersehbar.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Das Publikum passt bestens zum Protagonisten des Abends. Der Kanadier ist der Alt-Hippie unter den Rockstars. Einer, der auf eitle Posen verzichtet, fast jedes Mal seine Setlist nach Laune und Publikum umstellt und ohne hastigen Blick auf die Uhr seine Songs durch Improvisation in neuer Schönheit blühen lässt. Dementsprechend demütig reagieren die Fans. Sie nehmen die ihnen geschenkten Hymnen wie „Heart of Gold" und „Rockin' in the Free World“ mit seligen Blicken an und singen lautstark mit.

Was waren die besonderen Momente der Show?

Eigentlich so ziemlich jeder Moment, in dem der 73-Jährige wieder mit seinen noch nicht mal halb so alten Mitstreitern von der Band Promise of the Real zu einem improvisierten Solo-Manöver ansetzt. So sehr Jung und Alt gerade auf der Welt klimapolitisch verkracht sind, an diesem Abend auf dieser Bühne gibt es keinen Generationenkonflikt. Alt-Hippies, Hipster und Teenies rücken zusammen.

Fazit:

Neil Young unter freiem Himmel zu hören ist wie ein spontaner Trip in die Natur. Am See schlafen, rote Bohnen über dem Gaskocher warm machen, sie mit dem Holzlöffel verputzen - und sich ein bisschen wie ein Cowboy fühlen.

Von Maurice Wojach