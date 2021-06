Potsdam

Eigentlich wollte sie nicht mehr. Nele Pollatschek hat schon so viele Interviews gegeben und saß auch in Talkshows, um immer wieder zu erklären, warum gerade sie als Feministin gegen das Gendern sei und bewusst als „Schriftsteller“ angesprochen werden wolle. Von der Anfrage des Potsdamer Einstein-Forums war sie also nicht entzückt. Dann hat sie sich doch von Einstein-Chefin Susan Neiman breitschlagen lassen und nun saß sie am Dienstagabend da. Nein, nicht im Haus Am Neuen Markt, sondern vor der Kamera in einer privaten Wohnung. Zugeschaltet in dieser Videokonferenz – Corona halt – waren Neiman selbst und deren Mitarbeiterin Franziska Bomski.

Bomski wiederum legt gerade weil sie als Frau in der Wissenschaft schlechte Erfahrungen gemacht hat, Wert darauf, als Literaturwissenschaftlerin und Mathematikerin angesprochen zu werden. Sie ist fürs Gendern und ein würdiger Sparringspartner für die quirlige, in Heidelberg, Cambridge und Oxford ausgebildete Pollatschek. Das Wortgefecht unter dem Titel „Vom Sexismus des Genderns“ konnte beginnen.

„Wir machen etwas total Absurdes“

Aufschlag Pollatschek: Gendern, sie hat es bereits dem „Tagesspiegel“, dem „Deutschlandfunk“ und dem „Stern“ gesagt, lenkt die Aufmerksamkeit auf das Geschlechtliche. „Wir machen etwas total Absurdes“, so Pollatschek. Man wolle Geschlechtergerechtigkeit herstellen und lege dann Menschen ausgerechnet auf das Identitätsmerkmal fest, das als Vorwand für strukturelle Benachteiligung diente und dient, in den meisten Fällen aber eine völlig irrelevante Information sei – oder vielmehr sein sollte. „Wir sollten das Geschlecht nur angeben, wo es relevant ist.“ Pollatschek selbst würde das bei sich nur tun, wenn sie zum Arzt ginge.

Gegenschlag Bomski: Ein Ausdruck wie Freund*innen solle doch gerade anzeigen, dass man sich der überkommenen binären Geschlechterordnung verweigere. Das von Pollatschek verteidigte generische Maskulinum sei eben nicht nur eine grammatikalische Form, sondern markiere auch das männliche Geschlecht. Das Gendern, konsequent durchgehalten, sei durchaus geeignet, das Geschlechtliche zu neutralisieren und so über Sprache auch Gerechtigkeit durchzusetzen.

Von wegen, kontert Pollatschek. Irgendwann gewöhne man sich an die durch Sternchen erzwungene Stolperaussprache – und es sei nur eine Frage der Zeit, bis man bei einen Rede über „Physiker*innen“ eben doch wieder einen Raum voller Männer im Kopf habe. Außerdem gebe es Hinweise aus dem Kultur- und Sprachvergleich, dass ausgerechnet in Kulturen, in denen die Sprache zum Gendern neige, wie beim Deutschen selbst, die faktische Ungleichheit größer sei als in Kulturen wie in Finnland, wo das sprachlich eben nicht so gut gehe.

Alle reden übers Gendern aber nicht über Ungleichheit

Denn um die eigentliche Ungleichheit gehe es doch. „Wir gendern jetzt, aber vieles bleibt liegen.“ Alle wollten jeden Tag übers Gendern reden, aber nicht über das Abtreibungsverbot. „Das wirkliche Problem hat zu tun mit Mutterschaft.“ Wenn Frauen bei der Betreuung nicht geholfen werde, könnten sie sich nie die gesellschaftlichen Positionen erobern, die zur wirklichen Gleichberechtigung führten, so Pollatschek. Ihr geht es um internalisierten Sexismus, nicht um das generische Maskulinum.

So geht der Schlagabtausch hin und her – mit Sidekicks in die englische Sprachgeschichte (früher durchgegendert, heute genderneutral), zu ostdeutschen Befindlichkeiten (Frauen waren nach der Wende gekränkt, als sie plötzlich nur noch eine „Lehrerin“ waren und kein ernstzunehmender „Lehrer“ mehr) oder zur viel zu starken Sichtbarkeit von Frauen (nämlich als Projektionsfläche des männlichen Blicks).

Die später einbezogenen Online-Kommentare sorgen nicht unbedingt für mehr Klarheit. Manche finden wohl die beiden Referentinnen (Refernt*innen?) selbst ziemlich kryptisch. Ein Kommentar fragt, wie sich Pollatschek anmaßen könne, auch für Leute mitzusprechen, die sich der binären Geschlechterordnung entziehen wollten? Konter Pollatschek: An keiner Stelle ihrer Rede habe sie über ihre eigene Identität gesprochen. Woher der Schreiber (Schreiber*in?) denn wisse, „ob ich nicht nicht-binär bin? „Wir haben nicht die Fähigkeit, in die Identität reinzuschauen.“ Und wenn jeder sich zwangsouten müsse, „sind wir in einer sehr schwierigen Lage“.

Bomski bäumt sich auf bis zum Schluss. Natürlich müssten sich die wirklichen Zustände ändern. Aber sie sehe das mit dem generischen Maskulinum nun mal anders. Bei „Professoren“ denke halt jeder an Männer. Gerade deswegen werde sie weiter gendern. Halbes Unentschieden, könnte man sagen. Und damit dürften sich auch in einem weiteren Punkt die beiden Streitenden einig sein: So nervig er Pollatschek erscheint, der Gender-Trouble wird die gelehrte Diskussion noch eine Weile beherrschen.

Von Rüdiger Braun