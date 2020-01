Neue Leitung: Das ändert sich alles bei der 70. Berlinale

Berlin

Rund drei Wochen vor der Berlinale haben die neuen Leiter das Programm vorgestellt. Erstmals leiten der Italiener Carlo Chatrian (künstlerischer Leiter, zuvor Chef des Festivals von Locarno) und die Niederländerin Mariette Rissenbeek (Geschäftsführerin) die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Seit dem Sommer ist das Duo offiziell als Nachfolger des langjährigen Direktors Dieter Kosslick im Einsatz – und sie wollen bei ihrer Premiere im Jubiläumsjahr des Festivals einiges anders machen. Das wurde schon bei der Pressekonferenz am Mittwoch deutlich, die die beiden deutlich kürzer hielten als ihr Vorgänger. Die Neuerungen im Überblick:

Die Sektionen

Seit 2020 stehen mit Forum, Panorama, Berlinale-Series und Berlinale Shorts vier Sektionen unter neuer Leitung. Zwei Sektionen wurden ganz abgeschafft: Das Kulinarische Kino, bei dem zu Filmen über das Essen ein Menü serviert wurde und die 2013 gestartete Reihe Native. Die Werke indigener Filmschaffender sollen künftig jenseits einer festen Sektion präsentiert werden. Auch der Wettbewerb wurde in seinem Kern bereinigt. Hier laufen künftig nur noch Filme, die auch tatsächlich um einen Bären konkurrieren. Die Unterkategorie „außer Konkurrenz“ ist abgeschafft.

Neu hinzugekommen ist die zweite Wettbewerbs-Sektion „Encounters“ für ästhetisch und formal ungewöhnliche Werke unabhängiger Filmschaffender. Maximal 15 Spiel- und Dokumentarfilme ab einer Laufzeit von 60 Minuten sollen eingeladen werden, drei Preise werden ausgelobt. Damit hat „Encounters“ einen ähnlich experimentellen Fokus wie die Sektionen „Un certain Regard“ in Cannes und „Orrizonti“ in Venedig.

Ein Festival-Motto oder Leitmotiv halten sie für unnötig: Die neuen Direktoren der Berlinale, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Quelle: dpa

Das Jubiläum

Der 70. Geburtstag wird mit dem Sonderprogramm „On Transmission“ gefeiert. Carlo Chatrian hat sieben renommierte Filmemacher, darunter Ang Lee ( „ Brokeback Mountain“) und Margarethe von Trotta eingeladen, die wiederum sieben weitere Gäste „mitbringen“: „‚On Transmission‘ ist aus dem Wunsch heraus entstanden, wichtige und zeitlose Filme aus der Geschichte des Festivals nicht nur zu zeigen, sondern diese auch in Verbindung zu anderen Werken zu bringen. So wurde ein Programm zusammengestellt, in dessen Zentrum der Austausch in Form eines Gesprächs zweier Regisseure steht“, sagt Chatrian.

Zum 70. Jubiläum sucht die Berlinale außerdem ihre größten Fans: Menschen, die das Festival bereits gut kennen und besondere Ereignisse oder Erlebnisse und die Berlinale nicht missen mögen, sollen ihre Geschichten erzählen. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 030 - 25 920 920 melden oder per E-Mail an: 70Jahre@berlinale.de.

Die Kinos

Das Cinestar Kino am Potsdamer Platz, in dessen acht unterirdischen Sälen bisher zahlreiche Berlinale-Vorführungen von Panorama und Forum stattfanden, ist seit Silvester 2019 geschlossen. Nach 20 Jahren waren die Mietverträge ausgelaufen. Die finanzielle Lage des Kinos sei „defizitär“ gewesen, sagte ver.di-Sekretär Jörg Reichel. Von der Schließung sind über 120 Mitarbeiter betroffen.

An die Stelle des Multiplex Cinestar mit seinen rund 2000 Plätzen tritt bei der Berlinale nun das Cubix am Alexanderplatz. Das Kino ist allerdings kilometerweit vom Festivalzentrum am Potsdamer Platz entfernt. Das Cubix hatte schon in den vergangenen Jahren als Spielort gedient, allerdings nur mit drei Sälen und mit normalem Spielbetrieb in den übrigen Kinos. Jetzt soll das das komplette Haus mit allen neun Sälen angemietet werden, das bedeutet Platz für etwa 2400 Zuschauer. Rissenbeek sagte, man wolle das Kino nun noch mehr als bisher mit „Berlinale-Feeling“ ausstatten, etwa über eine kleine Festivallounge.

Valeska Hanel (rechts) vom Programmkino Neuen Kammerspiele und ihre Praktikantin Mascha Romm freuen sich auf die Berlinale 2020 in Kleinmachnow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Idee von Dieter Kosslick, die Berlinale mehr in den Kiezen zu verankern, wird unter Chatrian und Rissenbeek fortgeführt und sogar erweitert: So wird es neben Premieren mit prominenten Gästen in ausgewählten Programmkinos auch weitere Veranstaltungen geben, etwa in der Volksbühne, im Maxim Gorki Theater, in der Akademie der Künste, in der Philharmonie und in der Deutschen Filmakademie. Aus Brandenburg sind die Neuen Kammerspiele Kleinmachnow und das Thalia Kino in Potsdam-Babelsberg bei „ Berlinale goes Kiez“ dabei.

>> Mehr dazu: Kleinmachnow freut sich auf die Berlinale

Anlass für Lacher in der Pressekonferenz gab auch die Information, dass in den Räumen des ehemaligen Adagio-Clubs im Untergeschoss des Berlinale-Palastes, Austragungsort des Wettbewerbs , seit Mitte Januar die Stripper-Show „Magic Mike live“ läuft – und das Club-Theater am Potsdamer Platz, wo auch traditionell der Berlinale-Empfang stattfindet, dafür von Grund auf umgebaut wurde, Der Hauptsaal soll davon jedoch nicht betroffen sein.

Die Plakate

Das neue Plakatmotiv der Berlinale ist rein grafisch. Quelle: Berlinale

Mit den lustigen Bärenfotos ist es vorbei: Die renommierte Berliner Designagentur State hat das neue Festivalplakat 2020 gestaltet. Mit einem rein grafischen Entwurf in leuchtenden Farben rückt das Key Visual das 70. Jubiläum des Festivals in den Mittelpunkt. Die Plakate sind seit dem 27. Januar 2020 im Berliner Stadtbild zu sehen.

Die Gala

Eröffnet wird das Programm bei der großen Gala in diesem Jahr von dem Schauspieler Samuel Finzi, der durch den Abend führen wird. Zuvor hatte Anke Engelke die Veranstaltung moderiert.

Die Sponsoren

Der Uhrenhersteller Glashütte hatte seit 2018 den Dokumentarfilmpreis gestiftet, nun ist das Unternehmen nicht mehr dabei. Stattdessen stiftet der rbb nun die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung. Auch der chinesische Luxusgüterkonzern „Tesir“ fällt 2020 als Sponsor weg. Laut B.Z. droht insgesamt ein Ausfall von knapp einer Million Euro.

Insgesamt werden im Wettbewerb des Festivals vom 20. Februar bis 1. März 18 Filme zu sehen sein. Die Bären werden am 29. Februar im Berlinale Palast vergeben. Präsident der Internationalen Jury ist der britische Schauspieler Jeremy Irons. Der Ticketvorverkauf für das Filmfest startet am 17. Februar.

Von Maike Schultz/MAZonline