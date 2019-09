Potsdam

Warum haben Giraffen einen so langen Hals? Warum werden die Blätter der Pflanzen im Herbst braun? Warum? Warum? Warum ist die Banane krumm? Kinder haben Fragen. Sie wollen die Welt verstehen. In der MAZ beantworten Wissenschaftler jedes Wochenende solche Kinderfragen. Kindgerecht und gut verständlich. Seit vielen Jahren machen wir das. Aber wir haben noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Es gibt immer wieder Neue.

Die MAZ startet eine neue Fragerunde für Kinder

Liebe Kinder! Welche Fragen brennen euch noch auf den Nägeln?

Liebe Eltern, hat Sie Ihr Kind schon mal etwas gefragt, bei dem Sie gerne einen Experten hinzugezogen hätten?

Die MAZ ist neugierig auf solche Fragen. Schreibt uns/schreiben Sie uns (bitte Name und Alter angeben). Wir suchen kompetente Wissenschaftler, an die wir die Fragen weitergeben können. Die Antworten lesen Sie auf MAZ-online.de oder Samstags auf der Wissenschaftsseite in der MAZ.

Schreibt uns

Per e-Mail sind wir zu erreichen unter: kultur@MAZ-online.de

Ach übrigens: Das mit der Banane ist ganz einfach. Bananen brauchen ungefähr ein Jahr, bis sie erntereif sind. Erst wachsen sie gerade, werden dabei aber immer schwerer bis sie nach unten kippen. Weil die Frucht aber weiter nach oben in Richtung Sonnenlicht wächst, wird sie krumm. Das hat uns Janina Bolling vom Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam verraten. Noch Fragen?

Von Mathias Richter