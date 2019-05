Es ist eine Freude, Newton Faulkner durch seine – vorläufig – besten Songs zu folgen. Immerhin die Doppel-CD versammelt Stücke zwischen 2007 und 2019. Darauf glänzt der Mann aus Surrey mit bewegend sparsamen Songs, als Könner auf der akustischen Gitarre und als Pop-Star, der dringend im Radio präsenter sein sollte. Nicht zu vergessen, dass der Engländer sich auch an etlichen Coverversionen versucht. Sogar die „Böhmische Rhapsodie“ von Queen (und anderes) bekommt er auf seine sympathische Art hin.

Newton Faulkner: The Very Best Of Newton Faulkner… So Far. Battenberg Recordings/The Orchard.

Da war doch mal was. Teil 1: John Paul White war der eine Teil des verehrten gemischten Duos The Civil Wars. Also vergesst bloß diesen Mann nicht. Der seit 2014 und dem (zeitweiligen?) Split immerhin sein drittes Solo-Album auf den Tisch legt. Ein Hohelied auf die Country Music von klassischem Zuschnitt. Das mit Schluchzern, Twang, Steel-Gitarren, zittrig-innigem Walzern und schmissigem Folk eine Menge, mit dem sonst üblichen Country-Pop aber so überhaupt nichts am Hut hat. Also, achtet auf diesen Typ aus Alabama.

John Paul White: The Hurting Kind. Single Lock Records/Alive.

Da war doch mal was. Teil 2: Joy Williams war der andere Teil des verehrten Duos The Civil Wars. Also vergesst bloß diese Frau nicht, die mit Mr. White vier Grammys einsammelte. Die bislang ebenfalls eine ganze Reihe an Solo-Veröffentlichungen vorlegte. Zuletzt „Front Porch“. Eine rührend stimmige Song-Kollektion, die pur und stark dem Folk verpflichtet ist. Aufgenommen während ihrer zweiten Schwangerschaft. Mit vorzüglicher Saiten-Arbeit, umsichtig gesetzten Akzenten für Fiedel oder Mandoline und einer Stimme zum Verlieben.

Joy Williams: Front Porch. Sensibility/Thirty Tigers.