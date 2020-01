Das erwartet Sie in der neuen „Babylon Berlin“-Staffel

Potsdam

Pünktlich zum Start der Zwanzigerjahre im 21. Jahrhundert startet die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung einer Fernsehserie, die die 1920er-Jahre in den Fokus nimmt. „ Babylon Berlin“ beleuchtet die Hauptstadt als Sündenpfuhl, Brutstätte von politischen Extremen und kulturellen Umbrüchen – und begeisterte damit bereits zwei Staffeln lang ein Millionenpublikum.

Nun sind zwölf neue Episoden der in über 100 Länder verkauften Erfolgsproduktion mit Liv Lisa Fries und Volker Bruch ab 24. Januar bei Sky zu sehen, im Ersten sollen sie im Herbst laufen. Die Handlung basiert auf dem Volker-Kutscher-Roman „Der stumme Tod“, dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath. Die MAZ konnte schon vorab hineinschauen und verrät fünf Gründe, für die sich das Einschalten lohnt.

1. Es geht nach Potsdam

Eigentlich müsste die neue Staffel „ Babylon Brandenburg“ heißen – zumindest spielt ein Großteil der Handlung hier, genauer gesagt in Potsdam. Hauptkommissar Gereon Rath ( Volker Bruch) und seine Assistentin Charlotte Ritter ( Liv Lisa Fries) ermitteln in den Filmstudios von Babelsberg. Bei den Dreharbeiten zu einem Musikfilm ist die berühmte Schauspielerin Betty Winter von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen worden.

Wer ist das mysteriöse Phantom im schwarzen Umhang, das die Dreharbeiten zu „Dämonen der Leidenschaft“ boykottiert? Und was hat„Der Armenier“ damit zu tun? Fans der Serie können sich auf ein Wiedersehen mit dem Unterweltboss ( Mišel Matičević) freuen, denn der Betreiber des inzwischen maroden Moka Efti sucht neue Einnahmequellen und hat eine Million Reichsmark in die Filmproduktion investiert.

2. Es wird persönlich

Hin und wieder funkt es zwischen Rath (Volker Bruch) und Ritter (Liv Lisa Fries). Quelle: dpa

Gibt es irgendjemanden, der sich nicht – zumindest ein bisschen – in Charlotte Ritter verknallt hat? Die Figur mit der charmanten Berliner Schnauze bekommt in der dritten Staffel mehr Raum zur Entwicklung, beruflich wie privat. Bei der Polizei will sie zur Kommissarin aufsteigen, um ohne Gelegenheits-Prostitution für sich und ihre kleine Schwester sorgen zu können, und trifft dabei auf viele Vorbehalte: Eine Frau in der Mordkommission scheint Ende der Zwanziger noch nicht denkbar. Zu Hause stößt sie auf den Nachlass ihrer Mutter, ein Stapel Briefe von einem geheimnisvollen Mann: War er Charlottes Vater?

Gereon Rath versucht unterdessen, seine Liebesbeziehung zu Helga Rath ( Hannah Herzsprung) zu retten. Deren Ehemann, sein im Krieg verschollener Bruder, und die damit verbundenen Schuldgefühle des Kommissars stehen immer noch zwischen ihnen. Erschwerend hinzu kommt ein zunehmend aufdringlicher Konkurrent Alfred Nyssen ( Lars Eidinger).

Alle, die auf eine Romanze zwischen Rath und Ritter gehofft hatten – immerhin rettete er ihr in einer dramatischen Szene der vergangenen Staffel das Leben – müssen sich wohl noch etwas gedulden. Die gute Nachricht lautet: Ja, es gibt ein amouröses Abenteuer für Frau Ritter. Und zwar eines, das ganz wunderbar zu den bunten Ausschweifungen des Berliner Nachtlebens passt.

Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und ihre Schwester Toni (Irene Böhm (Irene Böhm) teilen sich jetzt eine WG. Quelle: dpa

3. Es wird politisch

„Wir wollten einen Film machen“, sagt „ Babylon“-Regisseur Tom Tykwer, „der das Düstere und das Schattenhafte ernst nimmt, weil sich darin mehrere Elemente spiegeln: das Gefühl einer Welt, die sich auf einen Abgrund zu bewegt. Es ist ja nicht so, dass die Goldenen Zwanziger so golden waren, sondern de facto war es bis 1926 ein Postkatastrophenland.“ Die Handlung der dritten Staffel setzt im Spätsommer 1929 ein. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel.

Spekulationswahn und Inflation zehren bereits an den Grundfesten der noch jungen Weimarer Republik. Der Umbruch vom Stumm- zum Tonfilm, die Wirtschaftskrise und das Erstarken der Rechtsextremen bilden den historischen Hintergrund für den neuen Kriminalfall: „Auf zwei Dinge wollten wir nicht verzichten: den Tod von Außenminister Gustav Stresemann Stresemann Anfang Oktober und den Zusammenbruch der Weltwirtschaft Ende Oktober“, erklärt Henk Handloegten, der zweite Autor und Regisseur.

Hedonistischer Tanz auf dem Vulkan in der Weimarer Republik – Feiern, um das Geschehen draußen und das Morgen zu vergessen: Auch das gehört zur 20er-Welt von „Babylon Berlin“. Quelle: Frédéric Batier / X Filme

Der Börsencrash im Oktober 1929 taucht gleich in der allerersten Szene in einem Albtraum von Gereon Rath auf. Der Ermittler stolpert durch eine verwüstete Bank, dann stürmen wütende Anleger das Gebäude. In der Serie wird die Aktienblase vom Industriellen Alfred Nyssen erkannt und für seine Geschäfte ausgenutzt. Die Parallelen zur Finanzkrise des Jahres 2008 sind frappierend – ganz bewusst, sagt der dritte Autor und Regisseur Achim von Borries: „Die Zuschauer sollen genauso unmittelbar mit der Geschichte konfrontiert werden wie unsere Helden.“

Gleichzeitig gewinnen die Rechtsnationalen an Einfluss und versuchen, Polizei und Verwaltung zu unterwandern: Der skrupellose Regierungsrat Gottfried Wendt ( Benno Fürmann) fordert Polizeipräsident Zörgiebel ( Thomas Thieme) zum Rücktritt auf und setzt Charlotte Ritters Freundin Greta Overbeck ( Leonie Benesch) unter Druck, damit sie den tödlichen Anschlag auf Regierungsrat August Benda ( Matthias Brandt) den Kommunisten in die Schuhe schiebt. Kein Wunder, dass auch Kokain und Opium in der neuen Staffel eine große Rolle spielen.

4. Es wird (wieder) musikalisch

Zu den tollsten Entdeckungen der ersten beiden Staffeln gehört das Moka Efti Orchestra – eine Big Band, deren Namensgeber zu den berühmtesten Nachtclubs der Berliner 1920er gehörte. Musikfans konnten die 14-köpfige Truppe um die Komponisten Nikko Weidemann und Mario Kamien 2019 live auf der Bühne erleben, wo sie zeigten, dass sich ihr Repertoire nicht auf die Twenties beschränkt.

Das war bei der musikalischen Konzeption von „ Babylon Berlin“auch gar nicht der Anspruch von Regisseur Tom Tykwer, erklärt Kamien, sondern„dass das Moka Efti das Berghain der 1920er-Jahre sein sollte“. Mit auf Tour hatten sie Severija Janušauskaitė aus Litauen, die in der Serie den von Tim Fischer komponierten Titelsong „Zu Asche, zu Staub“ sang.

Der fehlt nun in der neuen Staffel. Die Komposition des Soundtracks haben aber wieder Tom Tykwer und Johnny Klimek übernommen – die beiden hatten bereits die preisgekrönten Filmmusiken zu „Lola rennt“ und „Das Parfum“ gemeinsam kreiert. Ihre Mischung aus Exotika, Jazz, Swing und Chanson lässt unmittelbar eintauchen in die Sinnesfreudigkeit des damaligen Berlins – etwa ins Moka Efti, wo gefeiert wird „Bis in den Mondenschein“, wie Meret Becker im gleichnamigen Lied mit zitternder Stimme singt.

Die Stücke wurden teilweise wieder vom großartigen Bryan Ferry Orchestra eingespielt – der Brite hatte zuletzt sogar ein von „ Babylon Berlin“ inspiriertes Album veröffentlicht. Hinzu kommt in den neuen Folgen nun Musik der Dresdener Popband Woods Of Birnam und eine Original-Einspielung der Kleinkunst-Interpretin Claire Waldoff.

5. Es kommen noch mehr tolle Schauspieler

Matthias Brandt hatte den ermordeten jüdischen Regierungsrat Benda gespielt, Peter Kurth Kommissar Bruno Wolter, Gereon Raths Gegenspieler. Beide Figuren starben den Serientod – doch dafür gibt es wunderbare Neuzugänge im Ensemble:

Die Berliner „Tatort“-Kommissarin Meret Becker spielt ein erfolgloses Stummfilmsternchen, Caro Cult eine erfolgshungrige Babelsberg-Statistin, Martin Wuttke gibt einen promigeilen Chefredakteur und der großartige Ronald Zehrfeld die rechte Hand des „Armeniers“, Walter Weintraub. Neu dabei als exzentrischer Partner des Mordopfers Betty Winter ist auch Sabin Tambrea (bekannt aus den „Kudamm“-Filmen), der ab März in der Romanverfilmung „Narziss und Goldmund“ im Kino zu sehen sein wird.

Starke Frauen bei der Staffel-Premiere im Dezember 2019: Meret Becker, Jördis Triebel, Leonie Benesch, Hannah Herzsprung, Liv Lisa Fries und Fritzi Haberland (v.l.) im Zoo-Palast. Quelle: Gerald Matzka/dpa

Von Maike Schultz