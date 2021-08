Potsdam

Sie ist von Anfang an zu spüren. Diese Abwesenheit von sich selbst, das in sich Eingerollte, die mühsam errichtete Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Adina braucht diese Grenze, ohne sie bricht sie zusammen. Das ist sofort spürbar beim Lesen von „Blaue Frau“, dem gerade frisch erschienenen Roman von Antje Rávik Strubel. Von der ersten Seite an ist klar: Hier stimmt etwas nicht. Die Protagonistin muss Schlimmes erlebt haben, Traumatisches, das noch nicht verarbeitet ist.

Wie ein Nebel liegt dieses Trauma über ihr, die Schichten sind dick, es wird lange dauern, zu ihr durchzudringen. Antje Rávik Strubel nimmt sich dafür die Zeit, die es braucht. Stück für Stück schält sie Adina aus diesem Nebel heraus. Ganz behutsam wählt sie ihre Worte dafür, sie sind Schnitzmesser und streichelnde Hand zugleich. Aus ihnen heraus entsteht nicht nur Adinas Geschichte, sie geben ihr auch einen Rhythmus und eine Kraft, die sie verloren zu haben scheint.

Adina ist eine Figur aus dem Roman „Unter Schnee“

Vor ein paar Jahren noch ließ sie der innere Antrieb aus ihrer tschechischen Heimatstadt Harrachov zunächst nach Berlin und dann in die Uckermark ziehen. Bereits in Strubels Roman „Unter Schnee“ lernt man die junge Frau kennen, damals noch als Teenager. Einige Szenen daraus greift die Potsdamer Autorin in „Blaue Frau“ wieder auf: Das Abschaben des Nagellacks mit einem Messer beispielsweise, die Flucht in den Chatroom „Rio“, die Begegnung mit Evy und Vera.

Diese Begegnung ist es auch, die eine Sehnsucht in ihr auslöst. Für Antje Rávik Strubel war immer klar, dass Adina eine ist, die aufbrechen möchte. Eine Entdeckerin, Naturwissenschaftlerin vielleicht. „Sie hat mich nicht mehr losgelassen, ich wollte wissen, was aus ihr geworden ist“, sagt sie auf der Buchpremiere zu „Blaue Frau“, die das Brandenburgischen Literaturbüro auf der Terrasse der Villa Quandt ausgerichtet hat.

Adinas Geschichte wird rückwärts erzählt

Adinas Geschichte erzählt sie nun quasi rückwärts: Zu Beginn versteckt sie sich in einer Wohnung, darauf bedacht, dass niemand, weiß, wo sie ist. Hier ist sie bereits in Finnland. Dorthin ist sie geflohen, nachdem ihr in der Uckermark Gewaltsames angetan wurde. Ausgerechnet der Täter, ein einflussreicher deutscher älterer Mann mit dem Namen Johann Manfred Bengel, soll nun in Helsinki für sein kulturpolitisches Engagement mit einem renommierten Preis ausgezeichnet werden. Adinas Freund, der estnische EU-Abgeordnete Leonides, soll die Laudatio auf ihn halten.

Eine flüchtige Begegnung mit Bengel lässt das mühsam Verdrängte wieder an die Oberfläche steigen. Unkontrolliert, schmerzhaft, übermächtig. Immer wieder taucht eine Erinnerung in Adinas Nebelwelt auf, nur langsam setzt sich daraus ein Gesamtbild zusammen. Sätze wie „Aber jetzt, wo die Haare ab sind, ist nichts mehr da, um sie festzuhalten“, geben erste grausame Hinweise.

Reduzierung der Frau auf ein Fetisch

Umso schärfer nimmt die junge Frau die Gegenwart wahr: Bäume, Straßen, Wohnungseinrichtung, das Ticken der Uhr. All das beschreibt Strubel präzise. Der Gegensatz von scharfen und verschwommenen Bildern macht klar: Adina ist da und gleichzeitig ist sie es nicht.

Es ist kein Zufall, dass sie im Buch mehrere Namen trägt. Im Chatroom ist sie der kleine Mohikaner, ein zweites Ich, das ihr später die Kraft verleiht, sich aus ihrer Ohnmacht zu befreien. Von Leonides wird sie Sala genannt, von Johann Manfred Bengel Nina. Der Freund meint den Kosenamen zwar liebevoll, übersieht aber dennoch Adinas Schmerz. Ihr Peiniger reduziert sie zu einem Fetisch. Einem russischen noch dazu, ihre richtige Herkunft interessiert ihn nicht, ihre Grenzen sowieso nicht. Einmal greift er ungefragt nach ihrer Hand, tippt mit dem Mittelfinger in ihren Handteller. Seine Worte: „Nur mal anfassen. So nett, so nett“ hängen wie eine klebrige Vorausdeutung in der Luft.

Biografisches Antje Rávik Strubel ist 1974 geboren und lebt in Potsdam. Sie veröffentlichte bereits mehrere Romane, ihr Debüt „Offene Blende“ erschien 2001, zuletzt erschien 2016 der Episodenroman „In den Wäldern des menschlichen Herzens“. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem stand ihr Roman „Sturz der Tage in die Nacht“ (2011) auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sie wurde mit einem Stipendium in die Villa Aurora in Los Angeles eingeladen sowie als Writer in residence 2012 an das Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2019 erhielt sie den Preis der Literaturhäuser. Strubel übersetzt Texte aus dem Englischen und Schwedischen unter anderem von Joan Didion, Lena Andersson, Lucia Berlin und Virginia Woolf.

Acht Jahre schrieb Strubel an „Blaue Frau“

Diese Grenzüberschreitung hat Strubel genau so erlebt. Perplex sei sie danach gewesen, zu sehr, um verteidigend zu reagieren. Ihr selbst sei zum Glück nie so etwas Schlimmes wie Adina widerfahren, aber in ihrem Umkreis und bei ihren Übersetzungsarbeiten zu Lucia Berlin oder Virginia Woolf sei sie immer wieder auf Missbrauchsfälle gestoßen. Davon habe sie erzählen wollen, leicht gefallen sei es ihr nicht.

Acht Jahre hat Strubel an „Blaue Frau“ gearbeitet, zwischendurch musste sie den Text länger weglegen, dachte sogar, er sei ganz gescheitert. Zu zornig sei sie gewesen, die Leichtigkeit fehlte, der Roman drohte ein Manifest zu werden.

Strubels Sprache produziert eine Sogwirkung

Anzumerken ist das dem Text nicht. Mühelos verwebt Antje Rávik Strubel Diskussionen über Europa, Diskrepanzen zwischen Ost und West, das Tangieren zwischen Wahrheit und Lüge. Das beherrschende Thema bleibt dennoch die Misogynie. Die Reduzierung der Frau auf ein Ding, Machtmissbrauch auf vielen Ebenen, Opfer-Blaming. Denn Adina wird zunächst nicht für voll genommen, auch von anderen Frauen nicht. Immer wieder taucht die Frage auf, ob sie die Tat nicht vielleicht provoziert hätte. Auch deswegen dauert es lange, bis sie sich Hilfe sucht.

Das zu lesen ist hart, zu deutlich sind die Bezüge zu realen Fällen. Und doch folgt man dem Text wie im Fieber, kann sich dem hypnotisierendem Takt von Strubels Sprache nicht entziehen. Der Rhythmus ihrer Sprache sei wie Atmen, sagt sie selbst. Er komme aus ihr heraus, genauso wie die Figuren, die sich in jedem neuen Satz weiter offenbaren.

Die blaue Frau öffnet eine Metaebene

Aufatmen darf man zwischendurch trotzdem. Muss man sogar, die titelgebende blaue Frau zwingt einen dazu. „Wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung innehalten“, heißt es im Buch. Ihr ist Strubel selbst in Helsinki begegnet, wie sie erzählt, hat viele Gespräche mit ihr geführt. Im Roman nehme sie so etwas wie eine poetische Oberstimme ein, die den Text organisiert.

In kurzen Kapiteln steht sie im Dialog mit einem Ich, das an eine Schriftstellerin erinnert. Diese Zwischentexte öffnen eine Metaebene, lassen Reflexionen über das Erzählen, über das Schreiben und mögliche Wahrheiten zu. „Schriftsteller liefern immer jemanden ans Messer“ wird dort unter anderem Joan Didion zitiert. Wie so vieles hat auch dieser Satz in „Blaue Frau“ eine schwerwiegende Bedeutung.

Antje Rávik Strubel: „Blaue Frau“. S. Fischer Verlag, 2021. 429 Seiten, 24 Euro.

