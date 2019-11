Die in der DDR bekannte Sängerin Barbara Thalheim gastierte am Samstag in Potsdam. In zwölf Liedern teilte sie Erinnerungen an ihre DDR-Vergangenheit, Liebeskummer und Schicksalsschläge mit den Zuschauern. Ein Ehepaar aus Sachsen bedankte sich auf besondere Weise bei der Liedermacherin.