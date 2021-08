Neuruppin

Ein renommierter Preis, literarische Ausflüge in die weite Welt des Reisens - und sogar ein kleines bisschen Mumpitz: Die Fontane-Festspiele in Neuruppin sind an diesem Wochenende in die zweite Runde gegangen.

Den großen Auftakt machte dabei die Verleihung des Fontane-Literaturpreises. Die für ihren Roman „Johnny Ohneland“ ausgezeichnete Autorin Judith Zander nahm den Preis in der Neuruppiner Kulturkirche entgegen. Der Roman, so die Juryvorsitzende Nadine Kreuzahler, habe die Jury auf gleich mehreren Ebenen „nachhaltig beeindruckt“ und strotze nur so von „literarischer Kraft und Intensität“.

Was Fontane und Judith Zander eint

Ein kleiner Wermutstropfen an diesem Abend: Der für die Laudatio eingeladene Literaturkritiker Denis Scheck schaffte es nicht zur Preisverleihung – er stand im Stau. Seine wortgewaltige und voller Bewunderung für das Werk Zanders gespickte Rede trug stattdessen die Schriftstellerin Carmen Winter vor. Scheck hatte es dabei geschafft, einen Bogen zu spannen zwischen der in Jüterbog lebenden Autorin und jenem Mann, ohne den dieser Preis undenkbar wäre: Theodor Fontane. Beide vereine etwa der Humor, der „Blick fürs sprechende Detail“, sowie die Liebe zum Plattdeutschen, ließ der Literaturkritiker wissen.

Verleihung des Fontane-Literaturpreises: Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD), Autorin Judith Zander, Staatssekretär Tobias Dünow. Quelle: Johanna Apel

Eine Kostprobe der Sprachgewandtheit Judith Zanders konnten sich dann die Anwesenden, zu denen neben Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle auch Staatssekretär Tobias Dünow (beide SPD) zählte, selbst machen: Die Autorin trug eine Dankesrede voller Poesie und Gedankenspielereien vor. Mittels einer alphabetischen Assoziationskette nahm sie die Anwesenden mit auf eine Reise zu den Ursprüngen des 2020 erschienenen Romans – und zu den Menschen und Orten, die ihn ermöglichten. So wurde bei „W“ etwa Schloss Wiepersdorf gewürdigt: In dem Künstlerhaus bei Jüterbog (Teltow-Fläming) hatte Zander gewirkt und geschrieben. Zum Abschluss des Abends dann doch noch eine Überraschung: Denis Scheck hatte es aus dem Stau geschafft – und gesellte sich nach der Verleihung noch zur Runde hinzu.

Festival der Reiseliteratur eröffnet

Am Tag darauf dann ein weiterer Höhepunkt der Festspiele, die in diesem Jahr pandemiebedingt entzerrt wurden: Judith Zander eröffnete am Sonnabend die achte Auflage des europäischen Festivals der Reiseliteratur. Noch bis zum 5. September werden 16 Autoren verschiedener Genres die Besucher des Festivals auf eine Reise in ferne (und nahe) Welten entführen: „Neben der Spur“ verspricht ein buntes Potpourri der Reiseliteratur.

Ein gewisses Quantum Mumpitz: Peter Böthig (l.) und Volker Büttner präsentieren die diesjährigen Ausstellungsstücke. Quelle: Johanna Apel

Bunt wird es auch am kommenden Sonnabend, dem 28. August. Dann findet im Alten Gymnasium Neuruppin das Versteigerungstheater „Ein gewisses Quantum Mumpitz“ statt. Am Freitag bereits eröffneten Uta Bartsch und Peter Böthig von den Fontane-Festspielen die kuriose Ausstellung. Die Idee dahinter: Eine humorvolle Zeitreise auf Fontanes Spuren, bei der die Grenzen zwischen wahr und unwahr verwischen. Die (vermeintlichen) Kunstobjekte können noch bis zum 28. August besichtigt und dann ersteigert werden.

Die Fontane-Festspiele 2021 enden am 11. September mit einem Licht-und-Tanz-Spektakel auf dem Neuruppiner Schulplatz.

Von Johanna Apel