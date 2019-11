Norbert Biskys Abrechnung mit der DDR

Potsdam

Sie war der einzige offiziell erlaubt Punk in der DDR. Norbert Biskys Grinsen hat etwas Bitteres, wenn er das so sagt. Das Bild, das er von Margot Honecker gemalt hat, zeigt die Ministerin für Volksbildung mit der bläulich getönten Frisur wie eine Pop-Ikone. In grell leuchtenden Farben erstrahlt sie derzeit in der Potsdamer Villa Schöningen auf einer blutroten Wand. Nur die Farbkleckse in ihrem Gesicht irritieren etwas.

Margot Honecker mit Farbklecksen im Gesicht

Er habe das Bedürfnis gehabt, sie mit Farbe zu beschmeißen, sagt Bisky, Jahrgang 1970. Diese Frau habe schließlich seine Schulzeit dominiert. Eine Zeit, in der es Landkarten gab, auf denen von Westberlin nur die Flüsse eingezeichnet waren und auf U-Bahnplänen die Station Babelsberg gleich nach Ostberlins Mitte kam.

Es ist seine, seine künstlerische Art, die DDR zu verarbeiten. Denn „M“, so der Titel des Gemäldes hätte wohl kaum gezögert, jeden, der nicht in das sozialistische Weltbild passte, mit Dreck zu bewerfen.

„M“ ist eines der 47 Werke des Künstlers, die unter dem Titel „Rant“ in der Villa Schöningen zu sehen sind. Eine Ausstellung zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, mit der die Galerie zugleich ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, denn die Villa an der Glienicker Brücke lag bis 1989 im sogenannten Mauerstreifen.

Bisky hat die Räume nicht nur mit seinen Bildern ausgestattet. Er hat zugleich – auch dies eine Auseinandersetzung mit seiner Kindheit in der DDR – mit Relikten aus dem untergegangenen zweiten deutschen Staat ausgestattet. So befinden sich alte Mülltonnen, vollgestopft mit Wimpeln zwischen den Bildern. Eine militärische Karte Westberlins zeigt, welche Ziele, die der Osten im Kriegsfall angegriffen hätte. Eine Wand ist mit einer Tapete im typischen DDR-Design der 50er-Jahre geschmückt.

Erotische Pin-ups

Im Zentrum freilich Biskys Bilder. Fast alle in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Bilder, die das Leben in der DDR thematisieren, die sich mit der rückblickenden Idealisierung des realen Sozialismus auseinandersetzen und zugleich immer wieder die Brutalität des Alltags durchbrechen lassen. Ein Thema, das den Baselitz-Schüler Bisky gleich nach dem Mauerfalls schon einmal eine Weile beschäftigte, dann aber beiseite gelegt wurde.

Biskys Aufstieg zum Sammlerbegehrten Maler-Star gelang ihm mit auf den ersten Blick eher unpolitischen Motiven von fast Pin-up-artigen Jünglingen in zum Teil erotische Posen in grellen Farben. Seine Bilder machten Furore,weil sie in einer Mischung aus Pop-Art und Sozialistischem Realismus daherkamen.

Konfrontation mit der Geschichte

Vor allem die häufig heroischen Darstellungen brachten ihm den Vorwurf ein, in Anlehnung an die Werke Leni Riefenstahls einer nazistischen Ästhetik zu huldigen. Ein Makel, der lange blieb, obwohl sich der Sohn des 2013 verstorbenen Brandenburger Linkspolitikers Lothar Bisky, deutlich von rechtem Gedankengut distanzierte.

Nun also die direkte Konfrontation dieser unter Totalitarismusverdacht stehenden Ästhetik mit den historischen Spuren eines totalitären Systems. Und plötzlich schlägt das vermeintlich Herrschaftsverherrlichende in offene Kritik um.

Bisky platziert seine schönen Jünglinge in einen politischen Kontext. Da sind die beiden Jungs in Badehose, die auf einer Landkarte direkt auf der Grenze zwischen Ost und West balancieren – eine Reminiszenz an das türkische Kind, das 1975 in Berlin-Kreuzberg an der Grenze ins Wasser gefallen war und von den Grenzsoldaten gegenüber einfach ignoriert wurde.

Falsche Freiheit am FKK-Strand

Da ist der FKK-Strand als Symbol für die Unbeschwertheit und individuelle Freiheit im Osten, auf dem Verbotsschilder darauf erinnern, dass viele der Strände wegen Fluchtgefahr zum Sperrgebiet erklärt wurden.

Und da ist der junge Wehrpflichtige, der mit verzweifelter Mine an einem Zaun steht und sich aus der Welt träumt. Im Hintergrund ein Wachturm. Um ihn herum eine Welt im Weichzeichner.

Ein Künstler, zwei Ausstellungen Der Jahrestag des Mauerfalls gibt Anlass für zwei Bisky-Ausstellungen. Pompa ist der Titel einer Schau mit 40 Bilder in der St. Matthäus-Kirche in Berlin. Sie schmücken die Kirchendecke und thematisieren die Hoffnungen und Enttäuschungen nach 1989. Pompa. St. Matthäus-Kirche, Di-So, 11-18 Uhr, 10. November bis 16. Februar. Rant. Villa Schöningen, Potsdam, Berliner Str. 86, Do 18-21 Uhr, Fr-So 11-19 Uhr, 9. November bis 23. Februar.

„Freizeit“ hat Bisky dieses Bild genannt. Zu erkennen sind lediglich noch zwei Sport treibende Kameraden mit Stöcken. Aber halt, es könnten auch Baseball-Schläger sein, mit denen noch nach der Wende auf Andersdenkende eingeschlagen wurden. Es ist diese selbstverständliche Aggressivität, die diese Bilder so politisch machen.

Kunst antwortet auf Hass

„Rant“, so der Titel der Potsdamer Ausstellung, steht für anonymes, hasserfülltes Schimpfen im Internet. Bisky nimmt diese Hate-Speaches rechter Populisten, die heute häufig die DDR idealisieren und verklären auf und wendet sie um. „Ich schimpfe auch, aber nicht anonym“, sagt er. Und er verwendet die Mittel der Kunst, um mit einem verordneten Bestandteil seiner eigenen Biografie abzurechnen.

Von Mathias Richter