Das Skript zum Klonthriller “Gemini Man” (Kinostart am 3. Oktober) ist seit mehr als 20 Jahren in Hollywood unterwegs. Jetzt wagte Meisterregisseur Ang-Lee sich an die (vorhersehbare) Klon-Story. Wil Smith und Clive Owen sind die Stars in einer Actionsause, deren 120-Bilder-pro-Sekunde-Version kein Kino in Deutschland abspielen kann.