Diese Bücher empfiehlt die MAZ

Potsdam

Norwegen ist ein Land der Autoren und Leser. Die dunkle Jahreszeit ist lang. Da hilft der Griff zu einem guten Buch. In diesem Jahr ist Norwegen Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Anlass für die Verlage in Deutschland, viele hierzulande noch nicht gekannte Werke übersetzen zu lassen. Die MAZ hat aus dem Bücherberg vier empfehlenswerte Bücher ausgewählt. Ein Märchenbuch, zwei Romane und ein Sachbuch. Aber kann Karl Ove Knausgård wirklich Sachbücher schreiben?

1. Puppen im Grase – ein Märchenbuch

Die Puppe im Grase, illustriert von Kat Menschik Quelle: promo

In Deutschland sind es die Brüder Grimm, in Norwegen heißen die Sammler überlieferter Märchen Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Moe. Die in Luckenwalde geborene Grafikerin Kat Menschik hat ihre norwegischen Lieblingsmärchen zusammengetragen und mit wunderschönen Illustrationen versehen. „Die Puppe im Grase“ versammelt Geschichten über kleine Puppen, die Königssöhne ins hohe Gras locken. Ein Märchenbuch mit Bilder – ein Bilderbuch also. Wie sich das gehört.

Peter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe: Die Puppe im Grase: Norwegische Märchen. Illustriert von Kat Menschik, Galiani-Berlin, 80 Seiten, 18 Euro

2. Selbstbespiegelung – Knausgård über Edward Munch

Karl Ove Knausgård war fast schon erwachsen als er in der Nationalgalerie in Oslo erstmals den Gemälden von Edvard Munch gegenüberstand. Zwischen all den Nationalromantikern wie Hans Dahl oder Anders Askevold leuchteten sie buchstäblich hervor.

„Munchs Bilder besaßen eine so mächtige Ausstrahlung, dass sie alle anderen in den Schatten stellten.“ Jedes Mal aber, wenn er sie wiedersah, war das Erlebnis ein bisschen schwächer und weniger intensiv. Als hätten die Leinwände sich mit der Zeit abgenutzt. „Ich denke, es liegt am Status der Bilder, sie sind so bekannt, dass alles, was sie beinhalten, in ihrem Ruhm verschwindet.“

In seinem gerade auf Deutsch erschienenen Munch-Buch „So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche“ spürt Karl Ove Knausgård diesem Phänomen nach und spiegelt sich selbst in seinem norwegischen Landsmann. Das Munch-Museum in Oslo fragte an, ob er 2017 eine Ausstellung über den Maler kuratieren wolle, und Knausgård sagte in seiner „Hybris“ sofort zu. „Es ist immer leicht, etwas zuzusagen, dessen Ausmaß man nicht begreift. Dummheit kann auch befreiend sein.“

In überarbeiteter Form ist die Ausstellung jetzt in Düsseldorf zu sehen. Knausgård zeigt darin einen anderen Munch. Nicht die berühmten Ikonen wie „Der Schrei“ oder „Der Kuss“ aus den 1890er Jahren, die Symbolismus und Expressionismus miteinander vereinen, sondern die unbekannten Werke, die er in den letzten 40 Jahren seines Lebens malte. Werke, die nicht nach Munch aussehen. „Wenn ich die bekannten Bilder betrachtete, sah ich ,Munch‘, betrachtete ich die unbekannten, sah ich Gemälde.“

Knausgård, der vor 20 Jahren selbst einmal Kunstgeschichte studiert hat, will den Maler so sehen, wie er zum ersten Mal gesehen wurde. Ohne das Wissen und die Erzählungen drumherum. Am meisten fasziniert ihn dabei, wie er schreibt, dass Munch nach 1900 schnell und skizzenhaft arbeitete, weil er das Denken beim Malen ausschalten und die Manierismen nicht fortführen wollte.

„Bewundernswert am späten Munch ist, dass es ihm bei seiner Arbeit gelang, sämtliche Vorstellungen von eigener Größe niederzureißen, und dass er die Kraft fand, die Formeln niederzureißen, mit denen er zuvor Erfolg gehabt hatte, und zwar so, dass er in jedem Bild wieder von vorne anfing, bei null: dieser Baum, dieser Wald, diese Farben.“ Das ist für den Schriftsteller Knausgård das Wesen von wahrer Kunst.

Karl Ove Knausgård: So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche. Quelle: Verlag

Nun wäre Knausgård natürlich nicht Knausgård, wenn er nicht vor allem von sich selbst schreiben würde. So wie er das in seinen großen autobiografischen Romanzyklen „Mein Kampf“ (2009-2011) und der Jahreszeiten-Tetralogie (2015-2016) getan hat. Den Egozentrismus eines Marcel Proust vereint Karl Ove Knausgård mit dem der unzähligen Youtuber und trifft so den Nerv einer hoffnungslos narzisstischen Zeit.

Auch in Edvard Munch erkennt er zuallererst mal sich selbst und meint, dass ihn dieselben ästhetischen Gedanken getrieben hätten. Beim Malen wie beim Schreiben, so Knausgård, müsse „stets alles offen für das Unvorhersehbare und Zufällige sein“. Der Symbolismus sei darum für Munch eine Sackgasse gewesen, so wie auch das Erzählen von Geschichten eine sei.

Zwei Ikonoklasten unter sich, möchte man anmerken, die sich den gängigen Mustern verweigern, weil Kunst in erster Linie nicht etwas erschaffen, sondern suchen soll, „unmittelbar und unverfälscht“ wie die Brücker-Künstler das zeitgleich mit Munch forderten. „Nur dann kann es lebendig werden“, schreibt Knausgård. „Es darf nicht vorher existieren, sondern muss in dem Moment entstehen, in dem es ausgedrückt wird.“ Mit dem Buch über Munch schreibt Knausgård seine eigene Poetologie.

Die Leser lässt der 1968 in Oslo geborene Autor in einer Art Work In Progress teilhaben, wie er recherchiert. In seiner Wahlheimat Glemmingebro spricht er mit dem Fotografen Stephen Gill über Munch. Das Depot des Museums in Oslo besucht er mit dem Munch-Biographen Stian Grøgaard. Und in der Villa des Kunst-Sammlers Rolf Stenersen dreht er mit dem Filmemacher Joachim Trier eine Doku.

Von all dem erzählt Knausgård wie immer ohne Konzept, so wie ihm die Gedanken in den Kopf schießen. Das ist sein literarisches Programm, das er auf ganz eigene Art seinem Buch mit eingeschrieben hat. Manchmal hat er ein bisschen Skrupel, mehr von sich selbst als von Munch zu erzählen. Aber so ist er eben.

Karl Ove Knausgård: So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche. Edvard Munch und seine Bilder. Luchterhand, 288 Seiten, 24 Euro.

3. Filmreif: Gøhril Gabrielsen: Die Einsamkeit der Seevögel

Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Verhalten der Seevögel will sie erforschen. Deswegen quartiert sie sich ein in einer kleinen Hütte am nördlichsten Zipfel Norwegens. „Weit draußen, am äußersten Ende der Welt.“ Nach der Trennung von ihrem Mann sehnt sich die nicht mehr junge Wissenschaftlerin nach der klaren Sprache der Natur.

„Einen Wind, der sich in Stundenkilometern messen lässt, kann ich analysieren und bis zu einem gewissen Punkt verstehen, im Gegensatz zu Gefühlen, die sich jeglicher objektiven Messbarkeit entziehen.“ Die erste Zeit will sie allein im Schnee verbringen. Dann soll ihr neuer Partner Jo nachkommen.

Gøhril Gabrielsen: Die Einsamkeit der Seevögel. Quelle: Verlag

Das Setting, das Gøhril Gabrielsen im Roman „Die Einsamkeit der Seevögel“ entwirft, erinnert an einen Psychothriller. Und die 1961 geborene Norwegerin weiß den Stoff gekonnt zu inszenieren. Sie selbst ist in der Einsamkeit Finnmarks aufgewachsen und kennt die endlosen Winternächte nördlich des Polarkreises. Fünf Romane hat sie schon veröffentlicht. Übersetzt wurde bislang keiner. Doch weil Norwegen in diesem Herbst Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse ist, ändert sich das jetzt zum Glück. Gøhril Gabrielsen gehört ohne Frage zu den Entdeckungen dieses Bücherherbstes.

Natürlich kommt Jo nicht nach. Immer neue Ausreden führt er an. Die Ich-Erzählerin versucht sich in der Einsamkeit mit Studien abzulenken. Sie findet eine alte Broschüre, in der sie von Olaf und Borghild Berthelsen liest, die im 19. Jahrhundert mit fünf Töchtern und Sohn Niels in der einsamen Hütte lebten. Bei einem Brand kam Niels ums Leben. Nie konnte Olaf das seiner Frau verzeihen. Alles endete in einer Familientragödie.

Wenn der Wind draußen pfeift, meint die Wissenschaftlerin, die Schreie der Kinder zu hören. Ihre Fantasie verselbstständigt sich. Sie kriegt Fieber, macht sich immer mehr Vorwürfe, als Mutter ihre eigene Tochter Lina im Stich gelassen zu haben.

Gekonnt verknüpft Gøhril Gabrielsen die Zeitebenen und erzeugt eine ungeheure Spannung. Der Fluchtort wird zur Falle. Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahn werden unscharf. Ein bisschen fühlt man sich an Elena Ferrante erinnert. An ein norwegisches Pendant dieser großen Unbekannten. Der weibliche Blick, die schwelende Verunsicherung der sich für emanzipiert haltenden Frau, die feststellen muss, dass es sie doch aus der Bahn wirft, wenn die Männer sie enttäuschen.

Gøhril Gabrielsen führt eine Wissenschaftlerin vor, der der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die sich nicht mehr verlassen kann auf ihre faktengestützte Wahrnehmung. Ein Stoff, der fast nach einer Verfilmung schreit.

Gøhril Gabrielsen: Die Einsamkeit der Seevögel. Insel Verlag, 176 Seiten, 20 Euro.

4. Großartig: Carl Frode Tiller : Der Beginn

Mit seinen langen Haaren sieht er nicht nur ein wenig so aus wie Karl Ove Knausgård. Er schreibt auch über die gleichen Dämonen. Mit Carl Frode Tiller gibt es den nächsten großen Skandinavier zu entdecken.

Gerade ist in Deutschland „Der Beginn“ erschienen. Ein gewaltiges Buch, das mit einem Selbstmordversuch beginnt, um sich dann in die Vergangenheit vorzuarbeiten und die Beschädigungen des Erzählers vorzuführen wie auf einer Theaterbühne.

Carl Frode Tiller: Der Beginn. Quelle: Verlag

Den entgegenkommenden Lastzug hat Terje kommen sehen als er ganz bewusst das Lenkrad zur Seite riss. Jetzt liegt er im Koma im Krankenhaus und Szenen seines Lebens ziehen vorbei. Er begreift nicht, wie es so weit kommen konnte. Wie er mit den Worten „Es geht nicht mehr“ Schluss machen konnte mit seiner Frau Turid, die er liebt. Wie er seine Tochter Marit zurücklassen konnte. Er konnte sein Glück nicht fassen. Hat mit seinen ironischen Bemerkungen und seinem bösen Selbsthass alles kaputt gemacht.

Die Welt wollte er einmal retten. Und dann schrieb er als Biologe Gutachten, um das Südskandinavische Felsenblümchen und die Flussperlmuschel zu schützen. Wie ein „Noah der Bürokratie“ kam er sich vor. Desillusioniert in einer Zeit des Klimawandels und des Artensterbens.

Woher aber rührt dieser unbändige Zorn? Nur langsam gewährt der 1970 in Namsos geborene Tiller Einblick, in dem er erzählt, wie Terje wurde, wer er ist.

Immer wieder ist Carl Frode Tiller mit August Strindberg verglichen worden, weil er es so ausgezeichnet versteht, die Familienverhältnisse seiner Figuren bloßzulegen. Ein ganzes Leben schleppt Terje seine Traumata mit sich herum und kann sie nicht abstreifen. Er ist determiniert durch seine kindliche Vergangenheit. Nie spricht der Roman das aus. Nie wird er analytisch. Und doch tritt alles zu Tage. Ein großartiges Buch, das Tiller hoffentlich auch in Deutschland bekannt machen wird.

Carl Frode Tiller: Der Beginn. Übersetzt von Ina Kronenberger und Nora Pröfrock. btb, 350 Seiten, 22 Euro.

Von Welf Grombacher und Mathias Richter