Potsdam

Von nun an gehörten sie ganz offiziell dazu. „Allen Stadträten gestatten Wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen“, schrieb der Herrscher für die römisch geprägte Stadt Köln, die damals immer noch Colonia Claudia Ara Agrippinensium hieß. Die Kurie war ursprünglich die Bezeichnung für die Geschlechterverbände Roms und für die Einteilung der stimmberechtigten Bürgerschaft in römischen Städten.

Die angesprochenen Kölner Juden waren also dem höchsten Willen gemäß fortan keine Außenseiter mehr, sondern Bürger. Der Herrscher schrieb sogar, als gewisse Entschädigung für frühere Regelungen „lassen Wir es zu, dass immer zwei oder drei das Vorrecht genießen sollen, durch keinerlei Berufung zu Ämtern in Anspruch genommen zu werden“.

Das Dekret als Anlass für das Festjahr

Diese Worte werden seit dem Festakt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 21. Februar in der Kölner Synagoge das ganze laufende Jahr über gefeiert. Denn dieses Dekret von Kaiser Konstantin dem Großen aus dem Jahr 321 belegt zum ersten Mal schriftlich und eindeutig jüdisches Leben auf heute deutschem Boden. „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ heißt das Festjahr, das von zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen begleitet ist. Einige davon, so hofft man, werden sogar vor Ort stattfinden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt zum Jubiläumsjahr 2021 in der Kölner Synagoge. Quelle: dpa

Für die Ausstellung „Von der Antike bis heute: 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum“ gilt das allerdings nicht. Bei dem sogenannten Shared History Projekt handelt es sich um eine rein virtuelle Veranstaltung. Besorgt hat sie das Leo Baeck Institut in New York und Berlin. Eröffnet wird sie am Sonntag. Allerdings haben sich die Ausstellungsmacher einiges einfallen lassen, um den virtuellen Gang zu einem Erlebnis zu machen.

„Ab dem 28. Februar hat man die Möglichkeit, online einen Raum wie in einer echten Ausstellung zu betreten und bestimmten Wegen zu folgen“, sagt die Kunsthistorikerin und Kuratorin Miriam Bistrovic. Ansonsten könne man der Zeitlinie folgen oder wöchentlich ein neues vorgestelltes Objekt kennenlernen.

Ein Schatz an Entdeckungen

Die insgesamt 58 zu entdeckenden Kostbarkeiten würde man in der analogen Welt kaum so versammelt finden wie in diesem Projekt. Das liegt nicht nur daran, dass man zum Beispiel die Erfurter Synagoge selbst nicht ausstellen kann, die letztlich aus der ganzen Welt zusammengetragenen Exponate wären auch zu kostbar. Schließlich sind einige, darauf weist Kuratorin Bistrovic ausdrücklich hin, überhaupt erst kürzlich entdeckt worden.

Ausgangspunkt der Ausstellung ist das Edikt Konstantins des Großen selbst, dessen Text in der Gesetzessammlung Codex Theodosianus, einer Handschrift aus dem Jahre 338, in den Vatikanischen Museen in Rom vorliegt. Dabei ist sogar recht unwahrscheinlich, dass Konstatin mit dem Edikt den Juden ausschließlich einen Gefallen tat.

„Es war auch mit der Aufhebung von Privilegien verbunden“, sagt Bistrovic. Das wichtigste dieser Privilegien: Nicht ständig hohe finanzielle Aufwendungen für die Bürgerschaft leisten zu müssen. Damit war es 321 zuende. So gesehen könnte das Dekret auch ein Beleg dafür sein, dass neue Einnahmequellen gesucht wurden. Und wahrscheinlich galt das Dekret für viele Siedlungen nördlich der Alpen oder hatte zumindest Auswirkung darauf.

Ein Dokument frühen jüdischen Lebens in Deutschland: Öllampe mit Menora. Quelle: Landesmuseum Trier

Nicht zuletzt deute das Dekret darauf hin, dass die jüdische Gemeinde im damaligen Köln offenbar schon gut entwickelt war, dass das jüdische Leben auf deutschem Gebiet mitunter schon älter ist. Manche vermuten, es habe schon im zweiten Jahrhundert begonnen. „Nur ist das Edikt der erste Beleg für jüdisches Leben in Deutschland, deshalb ist es auch so wichtig“, so Bistrovic.

Antisemitismus gab es immer

Jeder weiß, dass die folgenden Jahrhunderte auch von Verfolgung und Leid geprägt waren. Die Ausstellung weist mit Judensternen, Stolpersteinen für die Familie Anne Franks und der Richterrobe von Anwalt Fritz Bauer auf den nationalsozialistischen Judenmord hin. Doch Antisemitismus war fast eine durchgehende Größe des Zusammenlebens. Das belegt ausgerechnet eines der schönsten gezeigten Objekte: Ein zeremonieller Jüdischer Trauring, den man in Colmar im Elsass, fand. Er stellt ein winziges sechseckiges Dach mit goldenen Säulchen dar. „Der Ring aus Colmar ist eine seltene mittelalterliche Form, die Anfang des 14. Jahrhunderts in aschkenasischen Gemeinden beliebt gewesen zu sein scheint“, schreibt die amerikanische Historikerin Melanie Holcomb.

Die Neue Synagoge in Berlin bezeugt als Denkmal das reiche jüdische Leben in der Hauptstadt im 19. Jahrhundert. Foto: Anna Koch. Quelle: Anna Koch

Seit Mitte des 13. Jahrhunderts hatten sich in Colmar Juden angesiedelt. Es gab eine Synagoge und eine Mikwe, das jüdische Kultbad. Der Ausbruch der Pest veränderte aber das Klima. Im Dezember 1348 wurde ein Jude festgenommen und der Brunnenvergiftung beschuldigt. Unter der Folter wurde ihm ein Geständnis abgepresst. Kurz danach wurden die Juden Colmars außerhalb der Stadtmauern auf Geheiß der kommunalen Behörden ermordet. Um diese Zeit mag der Ring zusammen mit anderen Schätzen in der Colmarer „Judengasse“ verscharrt worden sein, in der Hoffnung, später zurückkehren zu können.

Zum Glück gibt es aber auch Gegenbeispiele. Das sogenannte Amsterdam Machsor, ein prächtig verziertes Gebetsbuch, wurde um 1250 eigens für die jüdische Gemeinde in Köln hergestellt. Schriftliche Quellen und archäologische Funden belegen, dass diese mittelalterliche Gemeinde seit dem 11. Jahrhundert in der Stadt bestand.

Bauleute für Juden und Christen

Der Machsor entstand in einer Zeit der kulturellen Blüte und der friedlichen Koexistenz von Juden und Christen in Köln. Im Jahr 1248 wurden der Grundstein für den neuen Kölner Dom gelegt und schon wenig später wurde auch die Kölner Bima, das in der Mitte des Synagogenraumes angeordnete Vorlesepult, neu gestaltet. Die Ausstellungsmacher gehen davon aus, dass diese im Stil der Gotik gestaltete Bima von Steinmetzen der Kölner Dombauhütte für die jüdische Gemeinde gebaut wurde –ein Zeichen für Achtung und gegenseitigen Respekt. Mehrere Objekte verweisen auf diese enge Verknüpfung christlichen und jüdischen Lebens in Deutschland.

Die Brille des Philosophen Moses Mendelssohn, ein Symbol der Aufklärung. Quelle: Janos Bayer

Auch andere Dinge erfreuen den Besucher. Es gibt eine hölzerne Schachtel von Arnold Schönberg, die wie eine Art Rechenschieber die Kompositionstechnik der Zwölftonmusik zugänglich macht. Das ist nicht nur ein originelles Gimmick, diese Schachtel zeigt nebenbei, welches Glück jüdisches Leben in Deutschland für die Kunst bedeutete. Denn der Österreicher Arnold Schönberg lehrte auch einige Jahre im privaten Stern’schen Konservatorium in Berlin.

Ein besonderer Anblick für Brandenburger ist der Einsteinturm. Der expressionistische Bau trägt einerseits den Namen eines der berühmtesten Juden überhaupt, wurde aber vor allem von dem ostpreußischen Architekten Erich Mendelsohn gebaut und belegt den jüdischen Beitrag für die Entwicklung der deutschen Moderne. Der wirkt bis in die Gegenwart hinein. Der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg ist nicht nur ein begehrtes Ausflugsziel und Fotomotiv, er wird sogar noch heute vom Astrophysikalischen Institut als Observatorium genutzt.

Bedeutende kulturelle Beiträge: Der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg. Quelle: Janos Bayer

Ein kleiner analoger Abglanz der virtuellen Ausstellung befindet sich im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags in Berlin. Dort wurden etwa zwei Dutzend der Objekte auf gläsernen Tafeln abgebildet. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fragt sich in seiner Eröffnungsansprache, ob es eine solche Ausstellung überhaupt gäbe, wenn deutsch-jüdisches Leben eine ungetrübte Normalität darstellen würde. Bislang kann man sich diese Frage durch einen eigenen Besuch noch nicht beantworten. Pandemiebedingt harren die Räume im Bundestag immer noch ihrer Besucher.

Ausstellung zu finden unter sharedhistoryproject.org

Von Rüdiger Braun