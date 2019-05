Potsdam

Die deutsche Regisseurin Anna Bergmann ist nicht verwandt mit dem schwedischen Drehbuchautor und Regisseur Igmar Bergman, der 1966 in einer Lebenskrise den experimentellen Film „Persona“ drehte.

Worum ging es?

Erzählt wird ein Kunstmärchen für Erwachsene. Eine Schauspielerin will nicht mehr lügen. Mitten in einer Aufführung verschlägt es ihr die Sprache. Die große Schweigerin wird zur Patientin und eine Krankenpflegerin betreut sie eins zu eins. Die Pflegerin begegnet der schweigenden Frau mit einem zunächst zärtlichen, dann aggressiver werdenden Redeschwall. Am Ende ist sie die Kranke.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Die Inszenierung ist ganz auf die große Corinna Harfouch ausgelegt. Mit ihrer Natürlichkeit rettet sie die Rolle, die eigentlich eine ziemlich blasse und manchmal auch kitschige Allegorie ist.

Wie hat Anna Bergmann den Stoff inszeniert?

Mit großem Aufwand. Als Koproduktion des Deutschen Theaters Berlin mit dem Malmö Stadsteater. In Malmö spielt Harfouch die Schweigerin und Kartin Lithman die Krankenfplegerin. Doch zum Theatertreffen war eine lange Version zu sehen und so bekamen die Zuschauer die Story, leicht variiert, gleich zwei mal geboten: einmal in deutsch und dann in schwedisch. Zu erleben ist eine Wasserschlacht. Denn der existenzielle Zweikampf spielt in einer Spiegelglas-Muschel, die mit Wasser geflutet wird.

Was waren die Höhe- und Tiefpunkte des Abends?

Es gibt eine eindrucksvolle Szene, da artikuliert sich die Schweigerin mit nonverbalen Mitteln. Sie schminkt sich und auch die Pflegerin und beide Frauen schlüpfen in ein atemberaubendes Gewand und tanzen wie Engel. Die pornografische Schilderung eines süßen Ehebruchs war dagegen für Theaterbesucher zum Fremdschämen.

Fazit?

Die Frage, ob Frauen anders inszenieren, lässt sich in diesem Fall deutlich bejahen. Auf der Bühne geht es hier manchmal betont fühlig zu. Regisseurin Anna Bergmann ist Schauspieldirektorin in Karlsruhe und hat in ihrem ersten Jahr nur Frauen inszenieren lassen. Also 100 Prozent Frauen-Quote.

Von Karim Saab