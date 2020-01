Peter Wohlleben geht mit dem Land Brandenburg ins Gericht

Potsdam

Noch vor dem Kinostart am Donnerstag präsentierte Peter Wohlleben am Montagabend in Potsdam die Verfilmung seines internationalen Sachbuch-Bestsellers „Das geheime Leben der Bäume“. Das Publikum im ausverkauften Thalia-Kinos zeigte sich begeistert von der Schönheit der Landschaftsaufnahmen und der Deutlichkeit und der Gelassenheit, mit der Deutschlands bekanntester Förster sein umfassendes Wissen über den Wald vermittelt.

Das Land stellt die Weichen falsch

In dem zweistündigen Film stellt Wohlleben ausgerechnet dem Land Brandenburg ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Zum Ende sieht man den groß gewachsenen Mann in einem sechs Quadratkilometer großen Forst zwischen verkohlten Baumstämmen stehen. Monokulturen sind durch zunehmende Trockenheit, Schädlinge und Waldbrände besonders gefährdet. Statt die Ascheschicht und die verkohlten Stämme als Feuchtigkeitsbinder zu belassen und eine Mischwald anzupflanzen, wurde in Teilen alles planiert und mit Unterstützung staatlicher Stellen eine neue Fichtenplantage angelegt. Wohlleben prophezeite den Setzlingen kein langes Leben.

300 Millionen gegen 300 Jahre

Dem Publikum in Potsdam stand der ehemalige Forstbeamte, der seiner Branche aus ökologischen Gründen 2006 den Rücken kehrte, nur etwa zwanzig Minuten zur Verfügung. Anschließend eilte er zu einem Auftritt nach Berlin. Viele Sätze im Podiumsgespräch mit Programmplanerin Christiane Niewald wiederholten sich im Film, etwa dass der Wald seit 300 Millionen Jahren allein existiere und die Forstwirtschaft erst seit 300 Jahren. Viele Zuschauer hatten Bücher zum Signieren mitgebracht. Für eine Frage, die Ute Hermann dem Experten stellen wollte, war keine Zeit. Sie zweifelte an der Richtigkeit einer Zahl über den Wasserverbrauch der Bäume auf Seite 96. „Ich habe Wohlleben schon zwei Mal eine E-Mail geschickt, ohne Antwort“, meinte die enttäuschte Leserin.

Zwei MAZ-Fragen an Peter Wohlleben

Vor dem Auftritt nahm sich Peter Wohlleben immerhin drei Minuten Zeit, um zwei MAZ-Fragen zu beantworten.

MAZ: Herr Wohlleben, für die Tesla-Fabrik in Grünheide sollen 90 Hektar Kiefernwald gerodet werden. Ist es schade um diese Monokultur?

Peter Wohlleben: Schade ist es um jeden Wald. Ein Kiefernwald ist besser als kein Wald. Noch besser wäre natürlich ein alter Laubwald, der eigentlich dort hingehört. Ich bin absoluter Elektrowagen-Fan. Das ist eine Übergangstechnologie, die hilft uns erst einmal weiter. Aber dafür die klimaschützende Vegetation abzuholzen, ist paradox. Brandenburg opfert den Wald, weil das planerisch am leichtesten ist, weil er dem Land gehört. Würde es sich um kleinere Parzellen, müsste man sich mit zehn, zwanzig Eigentümern einigen und so was dauert. Also: Die Tesla-Fabrik ist völlig in Ordnung, aber ich sage: Macht das doch bitte auf dem Acker. Wenn wir alles etwas weniger Fleisch essen würden, bräuchten wir auch nicht so viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Aber einen bestehenden Wald für eine Fabrik zu roden, das ist 19. Jahrhundert!

MAZ:Ihr Buch wurde in 40 Sprachen übersetzt und Sie haben viele Einladungen in andere Länder und Kontinente. Wie halten Sie es mit der Flugscham?

Peter Wohlleben:Wenn ich zu den Indianern fliege, um zu helfen, 500 Quadratkilometer alten Wald vor der Abholzung zu bewahren, dann lohnt sich jede Flugmeile. Wenn man das nur macht, um drei Tage am Strand zu liegen, nicht. Auf Promotour für diesen Film sind wir meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Uns steht auch ein Hybridauto zur Verfügung, das ist dann aber mit drei, vier Leuten besetzt und weist in diesem Fall sogar eine besser Bilanz als der ICE auf. Ich habe selbst ein kleines E-Auto, bin aber noch nicht überzeugt. Auf Autobahntankstellen klappt das noch nicht, da brauche ich statt zwei Stunden für eine Strecke fünf oder sechs Stunden. Wer für den Film „Das geheime Leben der Bäume“ eine Kinokarte kauft, finanziert damit auch die Neuanpflanzung eines Baumes auf Borneo. Gemeinsam mit der ökologisch orientierten Internetsuchmaschine Ecosio wollen wir dort auf einer abgeholzten Fläche wieder einen tropischen Regenwald anlegen.

Von Karim Saab