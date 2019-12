Potsdamer Hans-Otto-Theater lässt elektrische Haushaltsgeräte sprechen

Potsdam

Wer heiratet schon seine erste Liebe und schwebt dann ein ganzes Leben auf Wolke sieben? Das mag vorkommen, aber äußerst selten. Der Rest der Menschheit erleidet mit dem ersten Liebeskummer ein Maximum an Schmerzen. Über die Spalten in gebrochenen, jungen Herzen müssen Heranwachsende erst einmal hinwegkommen.

Schwedischer Autor bei der Premiere

Für den Jugendroman „So lonely“ erhielt Per Nilsson 1997 den Deutschen Jugendliteraturpreis. In seiner Heimat wurde der schwedische Autor für sein Gesamtwerk mit dem Astrid-Lindgren-Preis geehrt. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater konnte sich am Freitagabend glücklich schätzen, dass der 65-Jährige mit seiner Frau zur Premiere angereist war. Die Bühnenfassung von Michael Müller wurde vor zehn Jahren erstmals am Gripstheater in Berlin umgesetzt und erzählt, wie ein verzweifelter Jugendlicher die Geschichte seiner ersten großen Liebe zu einem Abschiedsfilm verarbeitet. Die Abfolge der Szenen macht er an Dingen fest, die Ausstatterin Ragna Heiny in de Reithalle von der Decke hängen lässt. Die Busfahrkarte etwa steht für die wochenlange Anbahnung, die es gebraucht hat, bis überhaupt ein erster ungeschickter Dialog zwischen den beiden Entbrannten möglich wird. Pflanzen, eine Schallplatte, ein Präservativ, ein Laken versinnbildlichen das Wachsen ihrer Beziehung.

Ohne übertriebenes Selbstmitleid

Paul Sies, der gerade das Schauspielstudium in Leipzig abgeschlossen hat, feiert mit der Rolle des liebeskranken Erzählers seinen Einstand im Ensemble des Hans-Otto-Theaters. Er schmückt sein Leid und Selbstmitleid nicht übermäßig aus, kehrt auch nicht den Getriebenen und Lebensmüden heraus. Als Darsteller blüht Sies auf, wenn er einen der eingespielten zarten Popsongs mitsingt. Sein musikalisches Talent darf er leider erst am 20. Dezember mit einem kleinen Solo-Programm unter Beweis stellen. Für die Rolle der rothaarigen Ann-Katrin wurde Tina Schorcht als Gast gecastet. Die gebürtige Brandenburgerin wird erst im nächsten Jahr ihre Ausbildung an der Filmhochschule in Babelsberg beenden. Vom Typ her ist sie nicht das einnehmende weibliche Wesen, bei dem jedem im Raum sofort das Herz aufgeht. Mit einem Repertoire an eingeübten Gesten stellt sie mal die Unsichere und Verliebte, dann wieder die Unnahbare und Abwehrende aus.

Starke Bilder für Frust

Regisseurin Petra Schönwald macht nicht sonderlich viel Gewese um die romantische Dimension. Auf Nachfrage bekennt sie, dass sie persönlich keine erste große Liebe erinnert, sondern nur „eine fortlaufende Serie aus Hoffnungen und Enttäuschungen“. Für den Frust sind ihr aber starke Bilder eingefallen. Eine ganze Armada an handelsüblichen Elektrogeräten, vom Bügeleisen über den Gartenhecksler bis zum Flammwerfer, kommt zum Einsatz, um die einzelnen Beweisstücke der gescheiterten Partnerschaft mit ritueller Voodoo-Wut zu zerstören. Manchem Deutschlehrer wird das Herz explodieren, wenn er sieht, wie der frustrierte Held ein deutsches Grammatiklehrbuch in den Schraubstock einspannt, um es mit einer Handbohrmaschine zu zerlöchern.

Nacktheit und körperliche Annäherung

Solche Handlungen verleihen der geradlinigen und mit trockenem Realismus erzählten Geschichte eine surreale Unterströmung, die den Theaterbesuch zu einem interessanten Erlebnis macht. Die Zielgruppe der ab 13-Jährigen wird es dankbar aufnehmen, dass intime Details, so auch Nacktheit und körperliche Annäherung, behutsam dargestellt werden. In diesem Alter ist das Verliebtsein schon Schock genug.

Nächste Aufführungen: 18. Dez., 21. Jan., 18 Uhr, 31. Jan., 19.30 Uhr. Hans-Otto-Theater, Reithalle, Schiffbauergasse, Potsdam. Karten unter 0331 98118 und in der MAZ-Ticketeria.

Von Karim Saab