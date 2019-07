Berlin

Wer Pink provoziert, bekommt schnell die Quittung dafür. So geschah es am Wochenende, dass die Sängerin zuerst ein Bild von ihren Kindern im Internet postete und die darauffolgenden kritischen Kommentare mit starken Worten auskonterte. Auf dem Foto flitzt die Tochter des Popstars ihrem kleinen Bruder scheinbar munter hinterher. So weit, so harmlos – allerdings toben die beiden Kinder zwischen den Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals. Manche fanden das geschmacklos, einer kommentierte gar, die Gedenkstätte sei kein Ort, an dem Kinder Verstecken spielen sollten. Im Gegenzug verwies Pink auf ihre jüdische Familiengeschichte und Peter Eisenmann, der das Mahnmal entworfen hat. Der habe doch gewollt, dass Kinder an diesem Ort einfach sie selbst sein dürfen. „Für mich ist das eine Feier des Lebens nach dem Tod.“

Ein paar Stunden später setzt Pink ihre Botschaft in die Tat um. Mit „Get the Party Started“ eröffnet sie am Sonntagabend ihr spektakuläres Konzert, das ausgerechnet in Hitlers einstiger Triumphstätte, dem Olympiastadion, stattfindet. Die 39-Jährige seilt sich von einem überdimensionalen Kronleuchter auf die Bühne ab. Sie hüpft, sie tanzt, sie singt – und feiert wie zuvor der krittelnden Internetgemeinde gegenüber geschworen das Leben.

Seit fast 20 Jahren teilt Pink gegen die aus, die ihr den Erfolg neiden, und gibt sich als kratzbürstiges Feierbiest. Die Musik blieb nicht mehr als ein harmloses Rock-Pop-Gemisch, die Attitüde aber ging eher in Richtung Punk. In ihren Texten zelebriert die kurzhaarige Stil-Ikone Rachegelüste, singt von Raufereien mit untreuen Typen und dem Aufwachsen in verkorksten Familienverhältnissen. Songs wie „F**ckin‘ Perfect“, „Raise Your Glass“ und „Try” sind Mutmach-Hymnen gegen den eigenen Untergang. Und so kraftvoll wie Pink beim Konzert vor mehr als 60.000 Zuschauern auftritt, ist es nachvollziehbar, dass weltweit junge Frauen und Mädchen ausgerechnet sie zum Vorbild auserkoren haben.

Die Show gleicht einem Comic, Pink ist die frisch blondierte Superheldin. Nach einem eher gemütlichen Auftritt vor zwei Jahren in der Waldbühne ist die Show diesmal agil und akrobatisch. Bei einigen Songs fliegt Pink über die Köpfe der Fans, am Ende sogar durchs komplette Stadion, bei anderen umturnt sie je nach Laune verbogene Straßenlaternen oder tanzende Typen. Pink wechselt ihre Garderobe munter durch und lässt sich über den Laufsteg per Laufband kutschieren. Noch nicht mal eine Minute nach einer Akrobatiknummer im pompösen Glitzeranzug schlurft sie in weiten Bluejeans und Shirt auf die Bühne zurück. Ihre Tänzer tragen mal fast nichts außer den Tiermasken über dem Gesicht und dann wieder quietschbunte Kostüme und Papptrompeten, die sie in die Luft recken. Der Sinn wird nicht immer klar, aber der Spaß ist garantiert.

Pink garniert die Show mit einer politischen Haltung

Um aber dem Eindruck entgegenzuwirken, das Konzert sei ein reines Pyro-und-Konfetti-Spektakel, garniert Pink die Show mit einer politischen Haltung. In einem Video vor "What about Us" positioniert sie sich mit O-Tönen, privaten Schnappschüssen und Bildern von Demonstrationen gegen Sexismus, für die Rechte Homosexueller und – das ist zumindest zu erahnen – gegen Donald Trump. Ein ernsthafter Zwischenstopp inmitten eines unterhaltsamen Abends, an dem die Heldin immer wieder Kontakt zum Fußvolk sucht und zum Beispiel mit einer Anekdote über eine Mobbing-Erfahrung ihrer Tochter die Fans zu einem positiven Selbstbild motivieren will.

Hits wie „Funhouse“, das die Band sehr geschickt mit „Just A Girl“ von No Doubt mischt, und „So What“ treiben die Partystimmung an. Alles andere als perfekt ist hingegen der gewohnt gruselige Sound im Olympiastadion. Einzig der Gesang von Pink ist über jeden Zweifel erhaben. Nach zwei Stunden Hochleistung tritt sie spazierend von der Bühne ab. Man kann froh sein, wenn die eigenen Kinder so eine Sängerin als Star verehren. Pink scheint der Heldinnen-Status auch zu gefallen, sie zeigt das „Victory“-Zeichen. Der Spaß hat über den Hass gesiegt – und im Internet haben schon mehrere Hunderttausend Fans ihren Kommentar mit einem Herzchen markiert.

Von Maurice Wojach