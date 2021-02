Politik-Talk im Nikolaisaal: Potsdamer können Fragen zur Kunst und Kultur einreichen

Potsdam

Wer von Bundes- und Landespolitiker:innen Fragen zur Kunst und Kultur beantwortet haben möchte, hat am 13. März die Chance dazu. Im Rahmen des Aktionstages „Kultur-Macht-Potsdam“ organisiert der Nikolaisaal Online-Talkrunden mit der in Potsdam ansässigen Landes- und Bundespolitik. Potsdamerinnen und Potsdamer können vorab Fragen einreichen, die dann in Live-Schalten beantwortet werden. Mit dabei sind Olaf Scholz (SPD), Manja Schüle (SPD), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Christian Ehler (CDU), Klaus Lederer (Die Linke) und Linda Teuteberg (FDP).

„Es geht darum, dass die Stadt Fragen an die Politik stellt“, sagt Heike Bohmann, Geschäftsführerin der Musikfestspiele und des Nikolaisaals. Die Talks richten den Blick natürlich auch schon in Richtung der Bundestagswahl im September, die Aktion wird quasi die erste große Potsdamer Politikrunde in diese Richtung. Der Wahlkreis 61, zu dem neben Potsdam-Mittelmark II und Teltow-Fläming II auch Potsdam gilt dabei als besonders spannend.

Einreichen können Potsdamerinnen und Potsdamer ihre Fragen noch bis zum 8. März per Mail an politik@kulturmachtpotsdam.de.

150 Künstler und Künstlerinnen gestalten den Tag

Das Netzwerk „Kultur-Macht-Potsdam“ erinnert mit seinem Aktionstag am 13. März an den ersten Lockdown vor einem Jahr. Mehr als 150 Künstler und Künstlerinnen aus Potsdam gestalten im Rahmen dessen von 14 Uhr bis nachts um 1 Uhr ein Programm. Auftrittsorte sind Hans-Otto-Theater, Nikolaisaal, Kunsthaus Sans Titre und das Rechenzentrum. Außerdem wird es einen sogenannten interaktiven Spatial.chat und eine offene Telegram-Gruppe geben, in denen sich ausgetauscht werden kann.

Mit dem Tag möchte das Kulturnetzwerk nicht nur Kultur zeigen, sondern stellt auch konkrete Forderungen an die Politik. Unter anderem geht es den Kulturschaffenden um mehr Wertschätzung und Mitspracherecht in der Landeshauptstadt. Auch die Förderung von Künstlern soll erweitert und vereinfacht werden. All diese Themen sollen auch Inhalt des Politik-Talks im Nikolaisaal sein, wie Heike Bohmann sagt.

