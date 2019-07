Was für ein mutiger Brückenbauer: Walshy Fire, bekannt als Zeremonienmeister von Major Lazer, packt die Sache richtig an. Denn er verzahnt Afrika und die Karibik in einer äußerst dichten und äußerst gelungenen Melange aus Dance Hall Reggae, Soca und Beats vom schwarzen Kontinent miteinander. Daneben gibt der Netzwerker in Sachen Sound vielen neuen Stimmen von beidseits des Atlantiks eine Chance. Im Zeichen des Groove – bis im Song „Laziness“ mit Ketchup und Bunji Garlin echt die Post abgeht. Nicht faul sein, tanzen!

Walshy Fire: Abeng. Mad Decent/Caroline International.

Wie weit man das Gefühl für Pop denken, dehnen und deuten kann, das zeigt die höchst talentierte Gina Été. Und zwar gleich viersprachig. Zwischen Englisch und Deutsch, zwischen Französisch und Schwiizerdütsch geht eine Menge. Die Sängerin und Viola-Spielerin aus Zürich weiß zu überzeugen mit Ausdrucksstärke, Finessen bei den Harmonien und politischen Aussagen. Ihre Begleiter bringen viel jazziges Feeling ein. Schatten des Trip-Hop breiten sich aus. Viel Willen zum Eigenen. Alles aufs Band gebracht vom gefragten Analog-Guru John Vanderslice, den mancher bereits als Solokünstler kennen dürfte.

Gina Été: Oak Tree. Lauter Musik.