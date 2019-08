Teltow

Wenn die Gisela Heller über ihr Leben plaudert, wird es freundlich-ironisch und ernsthaft zugleich. Bekannt ist die Autorin und Journalistin, die am 6. August in Teltow ihren 90. Geburtstag feiert, für ihre Leidenschaft für Theodor Fontane und das Einbauen politischer Anspielungen in ihre Texte, etwa den Märkischen Bilderbogen oder die Potsdamer Geschichten.

Heller erzählt von ihrer ersten Liebe, die sich als Spion entpuppte und die ihr mehrere Wochen Aufenthalt in den Kellern des KGB – inklusive täglicher Verhöre – einbrachte. Sie berichtet von Hans Heller vom Landessender Weimar, der in den Gefangenenlagern bunte Abende organisiert hatte und nichts ernst nahm – auch sich nicht. Und sie erinnert sich natürlich an H. A. W. Treffz, angeblich Korrespondent des Internationalen Roten Kreuzes, der fließend acht Sprachen beherrschte, darunter Arabisch und Vietnamesisch – doch was er wirklich tat, fanden weder sie noch die Stasi heraus.

Fasziniert von den Gedanken der einfachen Menschen

Schließlich fand sie Martin Schoelz­gen: Mit drei Kindern habe sie sich etwas Zuverlässiges gesucht, einen „Mecklenburger Büffelkopp“, wie er sich selbst nannte. „Er hat mich nicht verstanden, aber er hat mich geliebt – bedingungslos“, sagt Heller. Dass sie das noch vor seinem Tod verstanden hat, habe ihr sehr dabei geholfen, die Trauer zu bewältigen. Und von einer Freundin erzählt sie, die ihre Sätze oft mit „Ich bin dankbar für…“ begonnen hat. „Ich habe das nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich es – das Gefühl der Dankbarkeit ist das Bestimmende überhaupt. Ich bin dankbar für mein Leben“, sagt sie, „ich habe die Menschen, über die ich schrieb, ernster genommen als mich selbst. Ich glaube, das war ein Grund, warum sie mich schätzten.“

Autorin Gisela Heller signiert ihre Bücher 1987 in Potsdam Quelle: MAZ/Peter Sengpiehl

Die Gedanken der „einfachen Menschen“ faszinierten sie: „Wie läppisch ist dagegen das ‚offizielle Geschwafel‘.“ Nach Lesungen diskutierte sie mit ihren Zuhörern oft bis weit nach Mitternacht. Ein Dorfschmied und Imker sagte ihr dabei einmal, in der Gesellschaft sei jetzt ein Sirren und Surren wie in seinem Bienenvolk, kurz vor dem Abflug der neuen Königin. „Und er schaute mich ungläubig an, als ich ihm sagte, er sei ein Poet – und auch ein Prophet“, erzählt sie. Das war kurz vor dem Ende der DDR.

Angestanden bei minus 15 Grad

Die Zuneigung der Zuhörer, die sie noch heute bei Lesungen spürt – das ist ihr Lebenselixier. „Ich möchte, dass die Menschen, die sich an mich erinnern, lächeln, Und deswegen mache ich das, solange es geht.“ Dass sich ihre Hörer und Leser bei minus 15 Grad über eine Stunde lang in der Kälte anstellten, um ein Exemplar der 1986 neu erschienenen „Potsdamer Geschichten“ mit Widmung zu bekommen, obwohl es ohne Signatur doch viel schneller gegangen wäre – das ist daher auch das schönste Erlebnis ihrer Berufszeit. Alle 4000 Exemplare, die der Humboldt-Buchhandlung zugestanden wurden, waren in nur zwei Tagen ausverkauft. Daran denkt Heller mit Stolz zurück.

Wie auch an ihre beiden Fontane-Preise. „Die habe ich ehrlich verdient.“ Theodor Fontane hatte sie für sich entdeckt, als sie 1948 als Schwarzhörerin an der Uni Leipzig auf den Literaturwissenschaftler Hans Mayer und seine „Soziologie in der Literatur des 19. Jahrhunderts“ stieß. „ Mayer quoll mit seinem Wissen über und ich habe wie Sterntaler mein Hemd aufgehalten, um möglichst viel in möglichst kurzer Zeit aufzufangen.“ Schon zuvor hatte sie an der Buchhändler-Lehranstalt in Leipzig eine umfangreiche humanistische Bildung erhalten. „Das konnte man nirgends so komprimiert tanken wie dort. Ich hatte einen solchen Lernhunger, das war unglaublich.“ Fontane wurde ihre Nische. „Er hat gemerkt, dass man die revolutionären Kräfte nur mit dem Wort bestärken kann.“ Im „ Stechlin“ fand sie Sätze, die genau auf das Lebensgefühl ihrer Zuhörer gemünzt zu sein schienen.

Aus dem Leben und Schaffen von Gisela Heller Gisela Heller ist am 6. August 1929 in Breslau geboren. 1945 flüchtete sie mit ihrer Familie in die Nähe von Leipzig, wo sie 1946 einen Studienplatz an der Deutschen Buchhändler-Lehranstalt erhielt. 1947 begann sie beim MDR, später schrieb sie für verschiedene Sendungen und Medien, darunter „Wünsch Dir was“ oder das Schulfernsehen. Bei Dreharbeiten für einen Fernsehfilm über die Rhodopen entdeckte sie das große Geschichtsbewusstsein der Bulgaren und beschloss, auch märkische historische Gestalten wieder aufstehen zu lassen. So entstanden der Märkische und der Neue Märkische Bilderbogen. Einen dritten gab es nicht, denn „der Zukunftsglaube war aufgebraucht“. Später folgten die Potsdamer Geschichten, Ein-Stunden-Sendungen, die sie im Anschluss auch live las. Zum 100. Todestag von Theodor Fontane erschien ihre biografische Erzählung „Geliebter Herzensmann“, in dem sie die Rolle seiner Frau Emilie ins rechte Licht rückt. Neben Fontane prägte auch Friedrich II. ihr Leben. Zum 90. Geburtstag schenkt sie sich ihre Autobiografie. 580 Seiten ist das Manuskript lang.

Den zweiten Fontane-Preis erhielt sie 1989 auf Vorschlag der Gewerkschaftsbibliothek des Stahl- und Walzwerks Hennigsdorf, deren Domizil am Zusammenbrechen war, erzählt Heller. „Das Werk baute zu der Zeit ein geräumiges Haus, in das die Gewerkschaft ziehen sollte. Für die Bücher war darin angeblich kein Platz.“ Heller machte das publik und erreichte, dass sich die beiden das Haus teilten.

Unebenheiten auf dem Weg zum Sozialismus

Schon 1946 hatte sie sich in einem Konzert von Gewandhaus-Musikern in der halbzerstörten Johanneskirche in Leipzig geschworen, die Welt schöner und klüger zu verlassen, als sie sich darbot. „Das war mehr oder weniger bewusst der rote Faden“, sagt sie, „darum bin ich auch Journalistin geworden. Ich wollte die Unebenheiten auf dem Weg zum Sozialismus beseitigen.“ Das war lachhaft, aber ernst gemeint, ergänzt sie. „Bis ich bemerkt habe, dass die Leute, die das Sagen haben, so kleinkariert waren. Nur Kleinigkeiten durften aufgezeigt werden.“ Der zehnte Schriftsteller-Kongress 1987, mit Erich Honecker und SED-Chefideologe Kurt Hager auf dem Podium, hat sich ihr eingeprägt: Erstmals wurde in der DDR die Zensur beim Namen genannt.

Ein Zitat aus dem „ Stechlin“ hat es Heller besonders angetan: "Eine neue Zeit bricht an. Ich glaube, eine bessere und eine glücklichere. Aber wenn auch nicht eine glücklichere, so doch mindestens eine Zeit mit mehr Sauerstoff in der Luft, eine Zeit, in der wir besser atmen können.“ Das hatte im Herbst 1989 unerhörte Brisanz, sagt die Autorin. „Nun habe wir die ‚neue Zeit‘, aber besser und klüger ist die Welt nicht geworden. Im Gegenteil.“

Von Konstanze Kobel-Höller