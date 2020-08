Potsdam-Museum zeigt audiovisuelle Performance zu Karl Hagemeister

Innenstadt

Die Werke des brandenburger Künstlers Karl Hagemeister leben von ihrer Tiefe und der gemalten Dynamik. Doch das Potsdamer-Bremener Künstlerkollektiv Xenorama findet, dass davon zu viel verloren gehe, wenn man die Werke ins Zweidimensionale umwandle – etwa, um sie online zeigen zu können, oder in einem Katalog abzudrucken. Deshalb entwickelte die Gruppe mit der Performance „ Karl Hagemeister –’...das Licht, das ewig wechselt.’“ eine audiovisuelle Vorstellung, die ganz besonders auf diese Charakteristien der Originalwerke hinweisen soll.

Dr. Jutta Götzmann, Direktorin des Potsdam Museums, in dem die Performance stattfindet, sagte, sei sei begeistert davon, dass Besucher durch dieses Erlebnis in die Welt von Hagemeister eintauchen könnten. „Dieses Projekt passt auch gut zu der allgemeinen Überlegung, wie wir das Potsdam Museum stärker im digitalen Bereich etablieren können“, sagt Götzmann. Es sei aber nicht das Ziel, das Analoge zu ersetzen, sondern durch die Nutzung digitaler Medien die Objektwelt zu erweitern, so Götzmann.

So egänze auch das audiovisuelle Erlebnis des Kollektivs Xenorama die Ausstellung der Werke Karl Hagemeisters. Die wichtige Frage bei der Umsetzung sei dabei gewesen, wie man einen Raum poetisch gestalten könne, meint Kuratorin Dr. Hendrikje Warmt. Hagemeister habe mit Licht eine Atmosphäre gestaltet – dicke Farbschichten würden sich mit dünneren Abwechseln, dabei kämen ganz natürlich Schatten und Licht hervor.

Marcel Brückner ist einer der fünf Künster, die an dem Projekt mitgewirkt haben. „Um diese Dynamik in den zweidimensionalen Raum übertragen zu können, haben wir erst die Werke digitalisiert und dann auf licht und schatten analysiert“, erzählt er von dem Prozess. Daraus habe man die Bildpunkte geschaffen, aus denen sich die Projektionen auf den sechs Flächen im verdunkelten Raum zusammensetzen würden. Dabei kommt wird der Raum gut genutzt – die mittlere Trennwand etwa wurde zu einer Projektionsfläche umgenutzt. Die andere fünf Flächen wurden von dem Künstlerkollektiv selbst hergestellt und mit einer Projektionsfolie bespannt. 10 Wochen habe alles insgesamt gebraucht.

Zu diesen fast traumartigen Animationen gibt es auch noch Musik, welche extra für diese Ausstellung von Xenorama-Mitglied Richard Oeckel komponiert wurde. „Die Musik ist von den Kunstwerken direkt inspiriert“, erzählt er. „Wri haben uns die Bilder lange angeschaut und dabei haben wir uns für unser Kunstwerk inspirieren lassen.“ Die Animationen und der Soundtrack seien dann nicht separat von einander entstanden, sondern in permanentem Austausch von Ideen. In der Musik finde man unter anderem Inspirationen von impressionistischen deutschen Komponisten – Zeitgenossen Hagemeisters. Außerdem gebe es, passend zum Thema der Bilder selbst, Naturgeräusche, wie etwa das Rauschen von Wasser. „Aber auch die Moderne haben wir nicht aus den Augen verloren“, beont Oeckel.

Insgesamt werden in der audiovisuellen Performance sechs Werke Hagemeisters verarbeitet – vier Gemälde, ein Pastel und, als einziges schwarz-weiß-Werk, eine Baumskitze. Die Performance dauert etwas über 20 Minuten, und wird vom 21. bis zum 23. August für Besucher jeweils von 12 bis 20 Uhr offen stehen.

Die Ausstellung der Werke Karl Hagemeisters sei zu einem absoluten Kassenschlager geworden, so Götzmann. Mehr als 16 000 Besucher habe man willkommengeheißen, und über 1 300 Kataloge seien verkauft worden. Mit der audiovisuellen Performance von Xenorama gebe es nun kurzzeitig noch eine zusätzliche Dimension zu erkunden. Der Eintritt kostet für Ausstellung und Performance zusammen 8 Euro.

Von Linus Höller