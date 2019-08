Jägervorstadt

Kommende Woche fällt die Vorentscheidung für das am Jahresanfang angekündigte „Sammlermuseum“ in der Villa Francke in der Gregor-Mendel-Straße. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll am Mittwoch in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Demnach ist ein unterirdische...