Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden an Möglichkeiten, ihre Kunst öffentlich zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Wir sind die mitteljunge Potsdamer Band „ Wortrausch“. In den letzten zehn Jahren haben wir unser Hobby kontinuierlich zum Hobby gemacht und können nun endlich die Menschen in den Wohnzimmern dazu einladen, unsere Gedankengänge zu erkunden.

Was mache ich?

Wir machen Musik. Genauer gesagt „Rap’n‘Roll“. Wir komponieren alles selbst und singen ausschließlich Lieder auf Deutsch. In diesen behandeln wir verschiedene Themen in unvorhersehbarer und kreativer Weise. Wer gerne wissen möchte, wie das Märchen „Hänsel und Gretel“ im Jahr 2020 klingt, welche Probleme in Beziehungen mit Zombies entstehen oder wie sich eine Hobbyband wie wir fühlt, ist bei uns genau richtig. Zudem gibt es Rap, Gesang und schöne Reime.

Wo findet man mich?

Auf wortrausch-musik.com. Die Seite wird gerade überarbeitet. Ansonsten bei Facebook unter facebook.com/ wortrausch und Instagram unter wortrausch_band.

Was kann man von mir kaufen?

Besonders empfehlen wir unser neues Album „Mittelpunkt der Welt“.

Was kostet meine Kunst?

Das Album kostet 10 Euro. Wer mehr geben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ihr unterstützt uns mit jedem Kauf sehr. Wenn es wieder möglich ist, sind wir auch buchbar. Wir freuen uns, wenn wir wieder live spielen können, gerade jetzt wo das Album fertig ist.

