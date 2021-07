Potsdam

Nach der erzwungenen Corona-Pause 2020 wird es in diesem Jahr wieder eine Potsdamer Schlössernacht geben. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, haben Stadt und Land grünes Licht für das barocke Spektakel gegeben. Die die diesjährige Schlössernacht werde unter dem Motto „Les Rendez-vous au Park Sanssouci“ am Wochenende vom 20. und 21. August stattfinden.

Zur Schlössernacht aufspielen wird unter anderem die Band River Rats mit einer Mischung aus Varieté Francaise, Country und Blues. Außerdem sind Lesungen von bekannten Autoren wie Dietmar Bär, Benno Fürmann, Benjamin Sadler, Max Moor, Andreas Sawatzki und Christian Berkel geplant.

Modellprojekt mit besonderem Hygienekonzept

„Dass die Schlössernacht 2021 stattfinden kann, ist ein wichtiges Signal für die lokale Wirtschaft und die Tourismusbranche“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnerstag.

Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung, die von Stadt und Land als Modellprojekt genehmigt wurde, ist ein umfassendes Hygienekonzept. Alle Tickets müssen personalisiert sein, so dass notfalls eine Rückverfolgung möglich ist. Teilnehmer, die ihre Tickets bereits im vergangenen Jahr gekauft haben, müssen dies nachträglich nachholen.

Außerdem ist ein tagesaktueller Coronatest oder der Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. Genesung erforderlich. Teilnehmer müssen zudem Masken tragen und sich an die geltenden Abstandsgebote halten. Die Teilnahmebedingungen im Überblick stehen hier.

