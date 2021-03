Potsdam

Durch den Corona-Lockdown hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten im Jahr 2020 einen dramatischen Besucherrückgang erlebt. Nur rund 500.000 Menschen besuchten die Schlösser und Museen in Potsdam, Berlin und anderen Orten in Brandenburg – ein Drittel des Vorjahreswertes von knapp 1,7 Millionen Besuchern.

In Potsdam besuchten nur etwa 250.000 Menschen die Einrichtungen der Schlösserstiftung. 2019 waren es noch rund 930.000 Menschen gewesen. „Wir hoffen, dass wir am 1. Mai die ersten Schlösser öffnen können, darunter Sanssouci, Charlottenburg und Rheinsberg“, kündigte Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr am Donnerstag an. Er zog umfangreiche Bilanz der Stiftung hinsichtlich Pandemie, der Baumaßnahmen und der Ausstellungsprojekte der Stiftung.

Der Umsatz aus dem sogenannten Gruppentourismus ging angesichts der internationalen und nationalen Reiseeinschränkungen auf nur sechs Prozent des Vorjahreswertes zurück. Die Einnahmen aus Eintritten sanken von 10,2 auf drei Millionen Euro - „ein sehr großes Problem“, sagte Vogtherr. Durch gestiegene Zuschüsse der Länder Berlin und Brandenburg, sowie des Bundes wurden die gesunkenen Erträge allerdings ausgeglichen. „Bis die Einnahmesituation wieder normal ist, wird es sicher zwei oder drei Jahre brauchen“, kündigte Vogtherr an, zudem sei offen, ob die Länder und der Bund auch nach 2020 ihre Zuschüsse erhöhen werden.

Sanssouci öffnet voraussichtlich am 1. Mai

Erstmals seit Gründung der Stiftung vor 25 Jahren mussten die Museumsschlösser geschlossen werden. Nachdem das ursprünglich angekündigte Öffnungsdatum 1. April zurückgenommen werden musste, hofft Vogtherr nun auf den 1. Mai. Dann sollen unter anderem die Schlösser Sanssouci, Charlottenburg und Rheinsberg als erstes wieder öffnen.

Wenige Corona-Fälle in der Stiftung

Es habe laut Vogtherr nur „wenige Corona-Fälle“ innerhalb der Belegschaft der Stiftung und der Servicegesellschaft Fridericus“ gegeben. „Nach unserer Kenntnis sind da alle betroffenen Menschen auch gut herausgekommen“, sagte er.

Trotz der geschlossenen Häuser sei es „kein verlorenes, sondern ein sehr gutes Jahr“ gewesen. Sehr viel konnte weiter laufen, rund 90 Prozent der ursprünglich geplanten Investitionen des sogenannten Sonderinvestitionsprogramms des Bundes wurden auch umgesetzt. Man plane gerade Investitionen von 170 Millionen Euro bis 2025. Allein 2021 werden 26 Projekte in Potsdam mit einem Umfang von rund 10 Millionen Euro vorangebracht.

Dazu zählen die umfangreichen Planungen für den Umbau von Teilen des Schloss Cecilienhof zu einem Hotel und die Hüllensanierung des Orangerieschlosses, aber kleinere Gebäude wie die Villa Liegnitz oder das Kleine Schloss in Babelsberg.

Potsdamer Schlössernacht und Sonderausstellung

2021 werden trotz der Unklarheiten durch die Corona-Pandemie zudem eine Reihe von Ausstellungen stattfinden. So wird anlässlich seines 300. Todestages ab Oktober im Schloss Charlottenburg Berlin eine Sonderausstellung über den Rokoko-Maler Antoine Watteau gezeigt, die auch zu großen Teilen online umgesetzt werden soll. Die preußischen Schlösser in historischen Ansichten werden im Fokus der Schau „Das gläserne Gedächtnis“ in den Römischen Bädern stehen, die voraussichtlich ab 1. Mai öffnet.

Auch die Potsdamer Schlössernacht, das Gartenfest im Park Babelsberg und zahlreiche Sonderführungen plant die SPSG. Hier gibt es allerdings angesichts der Corona-Pandemie einen großen Wermutstropfen: „Wir sind fest entschlossen, was wir ankündigen auch durchzuführen, aber wir können es Ihnen nicht versprechen.“

Von Peter Degener