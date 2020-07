Potsdam

Die 30. Potsdamer Tanztage der Fabrik im Mai mussten wegen Corona abgesagt werden. Doch nun gibt es mit den 29 ½. Tanztagen vom 5. bis 16. August Ersatz. Sven Till als Mitbegründer und künstlerischer Leiter erklärt, wie es dazu kam.

Wie war dieser Augenblick, als Ihnen klar war, dass Sie ausgerechnet die Jubiläums-Tanztage absagen müssen?

Anzeige

Sven Till: Es gab nicht diesen einen Augenblick. Es war ein Prozess, der sich über zwei Wochen im März hinzog. Von dem Tag, als es um Teile des Programms ging, bis zu dem Moment, als uns klar war: Das Festival in der Form ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Weitere MAZ+ Artikel

In welchem Vorbereitungsstadium waren Sie zu der Zeit?

Wir lagen in den letzten Vertragsverhandlungen. Wir hatten begonnen, Reisen zu buchen, die Hotels zu informieren, die Zimmerlisten zu gestalten. Insgesamt waren 15 Produktionen eingeladen, dabei auch Ensembles aus Korea, Taiwan, Kanada. Diese Übersee-Produktionen waren alle in Tourneen eingebunden waren. Die Kompanie von Eun-Me Ahn aus Seoul zum Beispiel, fast 20 Tänzer und Musiker, war schon in Frankreich, hatte bereits ihre ersten Auftritte in Belgien absolviert. Sie saßen nun in einer kleinen Pension in der Bretagne fest. Fast jede Gruppe hatte ihre eigene dramatische Geschichte.

„Eine Solidarität, die einfach passierte“

Wie haben all diese Partner die Nachricht von der Absage aufgenommen?

Es war enorm, mit welcher Direktheit und Aufmerksamkeit auch füreinander sofort alle in die Gespräche gingen. Das war eine Kollegialität, eine Solidarität, die einfach passierte. Das rollte wie eine Welle über uns hinweg. Alle waren bemüht, sich gegenseitig zu unterstützen so dass wir uns hinterher wieder in die Augen sehen können.

Was war der Plan B? Eine Wiederholung des Festivals eins zu eins im kommenden Jahr?

Schon im März haben wir über Ersatzformate nachgedacht, die im Rahmen der Corona-Maßnahmen möglich sein könnten. Wir wollten versuchen, so viele Künstler wie möglich zu halten, die im ursprünglichen Programm gesetzt waren. Wir wussten aber auch, dass die großen Produktionen mit Sicherheit nicht mehr in diesem Jahr nach Deutschland kommen werden. Wir haben deshalb mit einzelnen Produktionen bereits für das nächste Jahr vor-verhandelt. Ein Teil wird sich auf 2021 verschieben können.

Ist die Süd-Nordkoreanische Eröffnung dann noch dabei?

Ja, die „Nordkoreanischen Tänze” von Eun-Me Ahn sind schon gesetzt und hoffentlich 2022 dabei, das wäre dann drei Jahre nach dem ersten Gespräch mit der Kompanie. Das ist auch möglich durch die Kooperation mit dem Hans-Otto-Theater, in großer Kollegialität. Denn im nächsten Jahr wird es für alle in der Spielplangestaltung sicherlich sehr eng. Denn dann müssen wir Spielzeiten sicherlich mit vielen Überhang-Produktionen planen.

Es gibt erstmals Tanz-Public-Viewing

Wie ist die Idee zu den 29 1/2. Tanztagen entstanden? Gingen die Überlegungen vom reinen Streaming bis zur großen Bühne?

Gefühlt haben wir in dieser Zeit nacheinander zehn verschiedene Festivalformate entwickelt. An eine reines Streamingformat haben wir allerdings nie gedacht. Es war uns relativ schnell klar, dass Tanz vom Live-Erlebnis lebt, das Live-Erlebnis braucht, die Körperlichkeit. In welcher Distanz, in welcher Entfernung, in welcher Anzahl, das war erst mal offen. Aber wir wollten nie auf ein reines Online-Format gehen.

29 ½ ist sehr vom Medium Film geprägt. Wie kam es dazu?

Es wird tatsächlich erstmals ein Public Viewing mit direkten Übertragungen der Aufführungen aus der Fabrik auf eine Freilicht-Leinwand geben. Alle Produktionen, die wir hier im Saal haben, werden nach draußen übertragen. Aber es gibt auch Tanzfilme zum Beispiel über Pina Bausch und Merce Cunningham auf der großen Leinwand des Waschhaus-Freilichtkinos oder über Magy Marin und Kurzfilme im Biergarten der Fabrik. Wir kamen auf diese Lösung bei der Frage, wie wir damit umgehen, dass mehr Menschen im Publikum sitzen wollen, als wir nach den Maßgaben im Saal zulassen dürfen.

Wie schlagen sich die neuen Regelungen noch im Programm nieder?

Es gibt weitere Ideen: Eins-zu-Eins-Performances, zahlreiche Freiluft-Aufführungen, natürlich Solo-Formate oder auch choreographierte Spaziergänge im Stadtraum.

Zusammengefasst: Es wird keine gerupfte Version des ursprünglich geplanten Festivals sein?

Es ist etwas völlig Neues entstanden. Es ist ein neues Festivalformat, das wir ohne Corona so nicht gedacht und gemacht hätten.

Künstler bilden Infektionsgemeinschaften

Wie viele Gäste werden im Saal, wie viele werden draußen sitzen können?

Die meisten Zuschauer gleichzeitig werden die Filme auf dem Waschhaus-Gelände haben können, derzeitig ca. 250 Plätze. In der Fabrik rechnen wir im Moment mit 40 Plätzen, aber wir warten auch gespannt auf die nächste Coronaschutzverordnung des Landes. Unabhängig vom Erlaubten geht es uns darum, ein Festival zu gestalten, in dem sich eine vibrierende Atmosphäre und Sicherheit nicht ausschließen. Es kommt dabei nicht immer auf die maximale Platzkapazität an.

Seit Mittwoch läuft der Vorverkauf Der Vorverkauf für die 29 1/2. Potsdamer Tanztage wurde am Mittwoch eröffnet. Es gibt erstmals nur zwei Preiskategorien: Das Standard-Ticket für 10 Euro und das Soli-Ticket für 20 Euro. Die Preise gelten für Veranstaltungen vor größerem Publikum etwa beim Public Viewing ebenso wie für die Stadtspaziergänge einer Choreografin mit jeweils nur einem Gast. Personen aus einem Haushalt können als sogenannte Infektionsgemeinschaften zusammensitzen, ansonsten gilt im Publikum der übliche Mindestabstand. Tickets gibt es auf www.fabrikpotsdam.de, sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen unter anderem der MAZ.

Gibt es auch Abstandsregeln für die Künstler auf der Bühne?

Die gibt es. Bei den Gruppenstücken mit Nahdistanz werden wir bei den beteiligten Künstlern vorab Einzeltests auf Covid-19 durchführen. Sie werden dann quasi Infektionsgemeinschaften bilden. Unterstützt und beraten werden wir dabei von einem Arbeitsmediziner.

Wie viele Performer werden maximal auf der Bühne sein?

Die größte Produktion vereint vier Performer auf der Bühne. Das ist Michiel Vandevelde aus Brüssel mit den Goldberg-Variationen, ein Stück, das Tanz-Kunst vor allem in politische Zusammenhänge stellt und das gleichzeitig aus sehr diversen Perspektiven der verschiedene Tänzer.

Ist dieses Festival im Vergleich zu früheren nicht sehr viel aufwändiger? Und das bei sehr viel weniger Publikum. Wie soll das funktionieren?

Sicher: Die Kunst wird, wenn wir nicht aufpassen, ein noch rareres Gut. Einmal dadurch, dass ein Live-Erlebnis oft sehr viel weniger Zuschauer ermöglicht werden kann. Zudem müssen wir insgesamt auf sehr viel kleinere Kompanien setzen, was die Anzahl der Künstler betrifft: Soli, Duette, ein Quartett. Dabei sind die Kosten letztlich die gleichen, als würde man mit einem großen Ensemble arbeiten. Wir haben im letzten Jahr vielleicht 50.000 Euro Einnahmen erzielt, wir hoffen in diesem Jahr auf 10.000 Euro. Aber auch das wird schwer. Wir versuchen, durch Freilicht- Aufführungen, Stücke in anderen Stadtteilen und die Live-Übertragungen dennoch so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen – wenn dann auch nicht immer mit verkauften Tickets.

Programmänderungen wegen Corona

Gibt es mit Corona Konzerte und Partys?

Das erste Konzert in der Fabrik hatten wir bereits am letzten Freitag mit Zetva in der Reihe Soundgarden und 150 Plätzen im Biergarten. Es wird drei Konzerte im Festival geben. Und wir wollen einen Choreografen aus Tel Aviv einladen, der eigentlich zu einer Residenz in die Fabrik eingeladen war, um an einer neuen Produktion zu arbeiten. Die Idee ist nun, eine Lounge-Musik live aus Tel Aviv – denn er ist nicht nur Choreograph, sondern auch ein echter Kenner klassischer lateinamerikanischer Tanzmusik.

Kalkulieren Sie Programmänderung wegen Corona ein?

Diese Situation haben wir gerade gehabt. Es gab eine größere Produktion mit sechs Personen auf der Bühne, sie waren gesetzt für die große Wochenendveranstaltung. Vor zwei Wochen kam der Anruf mit der Absage, in Portugal sei gerade wieder eine Welle ausgebrochen. Nun trifft es wohl auch Yasmeen Godder aus Tel Aviv – die Planung ist noch nicht zu Ende.

Lesen Sie auch

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Volker Oelschläger