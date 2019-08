Potsdam

Jacqueline Teschner geht hinüber zu „ C. Adolph“, dem Eisenwarenladen an der Ecke, dort kann man immer noch die Schrauben einzeln kaufen, für gute 30 Cent. Trotzdem hält sich das Geschäft schon seit Jahrzehnten, obwohl das Viertel teuer ist. Der Savignyplatz war nie die Gegend für das Feierabendbier der Arbeiter, Berlin-Charlottenburg zeigt sich hier von der Seite, die man mit Gold aufwiegt. Oder mit Einrichtungshäusern, wo die Lampe gut 400 Euro kostet.

So gesehen ist „ C. Adolph“ eine Oase, die von Jacqueline Teschner mit einem Bild geadelt wurde, das dort im Schaufenster steht. Einen Mann mit Schiebermütze sieht man da, seine Hand hält er ins Bild, als wolle er beweisen: Ich arbeite mit meinen Muskeln und ich schwitze, ich zähle nicht zu den Champagnertrinkern. Um einen lupenreinen Proletarier handelt es sich dennoch nicht. Auf dem Bild steht Hannes Meyer, ein Architekt, er war von 1927 bis 1930 Direktor am Bauhaus. Ein Kunsthandwerker, der im Zuge der „Bauhaus-Woche Berlin“ zu sehen ist. Sie feiert die Weimarer

Jacqueline Teschner Quelle: Teschner

Gründung der Bauhaus-Designschule vor 100 Jahren.

Dass Jacqueline Teschner viele Parallelen zum Bauhaus hat, ist ihr über die Jahre klar geworden. Sie stammt aus Cammer, einem Ortsteil der Gemeinde Planebruch im Amtsbereich Brück, der in der Nähe von Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark) liegt. „Wenn wir mit der Schule ins Theater fuhren, dann oft nach Dessau, das liegt nicht weit entfernt“, sagt sie. Dessau war ein großer Standort für das Bauhaus, die Schule hat sich hier 1925 angesiedelt, nachdem es fortgezogen ist aus Weimar.

„Damals habe ich vom Bauhaus nicht viel mitbekommen“, erinnert sie sich. Im Theater hat sie auf das Bühnenbild geschaut, sich in den Kulissen verloren. Heute ist Teschner 35 Jahre alt und Leiterin des Malsaales vom Potsdamer Hans-Otto-Theater. Sie ist mit ihrem Team für jene Bühnenmalerei verantwortlich, in die sie sich als Kind vertiefte. Gerade hat sie für das georgische Familienepos „Das achte Leben“ die Bühne erst in ein kindliches Rosa getaucht, dann in ein immer tieferes und blutigeres Rot. „Bis zum Schluss hat sich das Bühnenbild entwickelt, es ging darum, ein Rot zu schaffen, das man wirklich fühlen kann.“

Sieht sie sich am Theater als Künstlerin oder Handwerkerin? „Beides“, sagt sie, „als Kunsthandwerkerin!“ – das klingt präzise nach dem Bauhausgeist. Dort wollten sie Kunst und Handwerk miteinander versöhnen, um eine breite gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Darum wurden radikal die Schnörkel ausradiert, man setzte auf Kreise, Dreiecke, Quadrate – Formen aus einem Kinderbaukasten, die das Maß des Menschen in den Mittelpunkt rücken. Bis die Schule 1933 von den Nazis verboten wurde.

Bauhaus-Woche vom 31. August bis 8. September Das 100-jährige Gründungsjubiläum der berühmten Bauhaus-Designschule wird in Berlin mit Musik, Performance und Ausstellungen gefeiert. Ein Glanzlicht ist die Schaufensterausstellung der Potsdamer Theatermalerin Jacqueline Teschner – entlang der Kantstraße und am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg zeigt sie 16 Bilder zur Geschichte des Bauhauses in den Auslagen der Einzelhandelsgeschäfte. Angeboten wird Yoga auf Dächern, es wird eingeladen zu Filmen, Radiolounges und einer abendlichen Fahrradtour. An diesem Freitag startet die Bauhauswoche um 18 Uhr mit einer Feier am Ernst-Reuter-Platz. Das komplette Programm unter www.bauhaus100.berlin

Es war eine Frage der Zeit, bis Jacqueline Teschner, die Kunsthandwerkerin aus der Nähe von Dessau, und das Bauhaus zusammenfanden. Das Problem halt: Eben diese Zeit hat sie im Grunde kaum gehabt, sich außerhalb ihrer Theaterarbeit um andere Projekte zu kümmern, die nicht auf der Bühne, sondern am Savignyplatz zu Hause sind. Darum nutzte sie die Theaterferien, um 16 Motive für die Schaufenster des Platzes zu malen, nach Grafiken von Eckhard Gruber, der sie von Porträt-Fotos der Künstlerinnen und Künstlern aus der Bauhaus-Zeit gefertigt hat.

Entstanden sind sie oft mit einem Pinsel am sehr langen Griff, der es erlaubt, im Stehen zu malen. So hat sie einen Eindruck, wie das Bild aus der Distanz aussieht. Das ist wichtig für die Arbeit der Bühnenmalerei. Verlangt aber nach einer ruhigen Hand. Das ist nicht die Sorge der Kunsthandwerkerin Teschner, die entspannt über ihre Arbeit spricht und zwischendurch zufrieden lacht.

Sie muss sich keine Sorgen machen um die Arbeit am Theater, auch wenn sich Video-Clips während der letzten Jahre auf der Bühne breit machten, um dort Bilder und Träume zu wecken. Ist das die Zukunft, stirbt die Theatermalerei? „Nein“, sagt Jacqueline Teschner, „die Hand kann eine Bühne präziser und poetischer gestalten als jede Technik.“ In den Ohren des Bauhauses, das den Mensch als Maß genommen hat, klingt das wie Musik.

Von Lars Grote