Potsdamer Violinen-Quartett siegt bei Musik-Wettbewerb

Potsdam/Lübben

Das Violinen-Quartett der Städtischen Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ Potsdam hat den Landesausscheid im Wettbewerb „Musik aus Kommunen“ des Energieversorgers Envia-M gewonnen. Insgesamt 30 Ensembles mit 93 Sängern und Musikern in den unterschiedlichsten Besetzungen nahmen an dem Wettbewerb in Lübben ( Dahme-Spreewald) teil.

Die Jury, die sich aus Vertretern des MDR-Sinfonieorchesters, der Deutschen Streicherphilharmonie und Fachpädagogen der Musikschulen des Landes zusammensetzte, nominierte am Samstagabend die vier Potsdamer Musikerinnen Alma Waschke, Dana Masopust, Rosa Schiefer und Muriel Hoffmann für das Finale. Sie werden am 7. November im Wasserkraftwerk Mittweida gegen die Landessieger aus Sachsen und Sachsen-Anhalt antreten und haben die Chance auf ein Preisgeld von bis zu 2000 Euro.

Die vier siegreichen Potsdamerinnen. Quelle: Phil Dera

Außerdem wird das Ensemble an einem Workshop mit Musikern des MDR-Sinfonieorchesters teilnehmen. Ein Sonderpreis ging zudem an „Die Hornissen“, das Hornquartett der Potsdamer Musikschule „ Johann Sebastian Bach“.

Der Musikwettbewerb, der in diesem Jahr unter dem Motto „Banjo sucht Fagott“ steht, ist eine gemeinsame Initiative von Envia-M, dem Verband deutscher Musikschulen, den Landesverbänden der Musikschulen in Sachsen und Brandenburg sowie den Musikschulen in Sachsen-Anhalt. Mit dem mehrstufigen Ensemblewettbewerb fördert der Energieversorgern seit 2007 den musikalischen Nachwuchs in Ostdeutschland.

Alle Preisträger Altersgruppe I 1. Preis Vibraflutes, Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ Elbe-Elster2. Preis Weberknechte junior, Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ Elbe-Elster3. Preis The Milling Brothers, Musikschule Frankfurt (Oder) Altersgruppe II 1. Preis Violinenquartett der Städtischen Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ Potsdam2. Preis Ensemble B, Es & Co (Saxofonquartett), Musikschule Oder-Spree „ Jutta Schlegel“3. Preis Duo Avio (Akkordeon, Violine), Musikschule Oberspreewald-Lausitz Sonderpreis Rock/Pop Vocal Harmony Projekt, Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ Elbe-ElsterDie Weberknechte, Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ Elbe-Elster Sonderpreis Altersgruppe I Die Hornissen (Hornquartett), Städtische Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ Potsdam Sonderpreis Altersgruppe II Fagottett (Fagottquartett), Konservatorium Cottbus

Von MAZonline/axe