Vereine erwarten mehr städtische Förderung für das Kulturerbe

Die Vernetzung der Potsdamer Weltkulturerbe-Vereine liegt in neuen Händen: Kulturstadt Potsdam übernimmt die Aufgabe, die 40 Vereine unter dem Label zu koordinieren und das Kulturerbefest am 29. August zu veranstalten. Seit der Gründung des Netzwerks aus 40 Vereinen 2018 hatte der Förderverein des Potsdam-Museums diese Aufgabe inne. Doch der Aufwand ist groß und nicht Kernaufgabe der Museumsförderer.

Kulturstadt-Verein beantragt Fördermittel

„Für uns ist das ein echter Einschnitt“, sagt Kulturstadt-Vorsitzende Fides Mahrla. Denn: Der Verein hat noch nie Projekte mit Fördermitteln betrieben, sondern arbeitet stets nur mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sponsorengeld. Deshalb hat sich ein ehrenamtliches Projekt-Quartett gefunden: Vize-Vorsitzender und CDU-Stadtpolitiker Matthias Finken hat die Projektleitung übernommen, Jeannette Wachholz, Bolko Bouché und Hans-Jürgen Kracker bringen ihre Kenntnisse ein. Immerhin geht es um 30.000 Euro Fördermittel vom Land.

Der Verein Kulturstadt Potsdam feierte am Sonnabend seinen Neujahresempfang. Vereinsvorsitzende Fides Mahrla berichtete über die Aktivitäten – unter anderem über das Kulturerbe-Projekt. Quelle: Friedrich Bungert

Erwartet wird aber mehr Einsatz im Rathaus. „Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe für die Stadt im Bereich des Denkmalschutzes“, sagt Finken. Statt die Vernetzung der Potsdamer Kulturerbe-Szene von Landesfördermitteln abhängig zu machen, ist sein Wunsch, „dass die Stadt einen eigenen Haushaltstitel einrichtet“.

Auch personell sollte die Aufgabe, die bisher vom persönlichen Engagement in der Denkmalbehörde abhängt, gestärkt werden. Finken suche das Gespräch mit dem zuständigen Beigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) und Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Das Kulturerbefest 2019 auf dem Alten Markt. Quelle: Varvara Smirnova

Zentrales Angebot wird das Kulturerbefest im August sein, bei dem die Vereine sich und das Potsdamer Weltkulturerbe auf dem Alten Markt präsentieren werden. Auch zum Tag des Denkmals am 13. September soll es wieder Veranstaltungen geben.

Neu angeboten werden Quartalstreffen für die 40 Vereine unter der Kulturerbe-Marke zu verstärkten Austausch, kündigt Finken an. Zudem wird in Workshops beraten, wie die Vereine Mitglieder gewinnen und ihre Auftritte im Internet und in sozialen Medien verbessern können. Fortgesetzt wird auch die Reihe der Imagefilme. 2019 entstanden Filmchen über acht Vereine, die unter anderem im Thalia-Kino als Vorfilme gezeigt wurden.

Neujahresempfang des Vereins Kulturstadt Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Der Kulturstadtverein selbst lobt dieses Jahr zum zweiten Mal einen Preis für Schüler der städtischen Musikschule aus. Diesmal können sich Ensembles bewerben und am 9. Mai einer Jury vorspielen. Das Abschlusskonzert der Preisträger aller Altersklassen, die zwei- bis dreistellige Geldbeträge erhalten, findet am 12. Mai im Großen Waisenhaus statt.

Spendenübergabe an den Landesausschuss für Innere Mission

Finanzspritzen für Projekte anderer sind ein Anliegen des Vereins. Beim Neujahrsempfang am Sonnabend im Civil-Waisenhaus in der Berliner Straße wurde eine Spende für ein Äthiopienprojekt an den Landesausschuss für Innere Mission übergeben. Am Freitagabend gab der Südafrikaner Adolf Thelen auf Einladung des Vereins im Palais Lichtenau ein Klavierkonzert. Dabei wurden Spenden für sein Kinderprojekt in einem Township gesammelt.

In der Vergangenheit unterstützten die 130 Mitglieder die Friedenskirche, den Mukoviszidose-Lauf oder die Restaurierung von Kunstwerken des Potsdam-Museums – zuletzt ein Hagemeister-Bild, das in der neuen Ausstellung hängen wird. Ein weiteres Angebot sind die Neubürger-Treffen an jedem ersten Mittwoch im Monat im Gasthaus „Alter Stadtwächter“.

