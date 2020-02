Premiere der Fernsehfassung von „Unterleuten“ mit viel Prominenz

Berlin

Juli Zeh kam kurz nach 18 Uhr. Ihr Ringelpulli zeigte Richtung Paradiesvogel, so bunt betritt man sonst nicht mal das Farbfernsehen. Die Autorin Zeh war eingeladen zu der feierlichen Vorschau des ZDF-Films „Unterleuten“, der die Geschichte ihres Romans erzählt. Am Dienstag war er für geladene Gäste in der Brandenburgischen Landesvertretung am Potsdamer Platz in Berlin zu sehen, im Fernsehen läuft er in drei Teilen ab 9. März.

Auch Ministerpräsident Woidke ( SPD) schaute vorbei, zeigte sich begeistert, im Wissen, dass die Bilder vom Drehort Barnim beste Werbung für Brandenburg sind: viel Gemüt, ein paar Pferde und dieses milde Sonnenlicht, das therapeutisch wirkt. Dietmar Woidke hat das Buch von Juli Zeh gelesen, knapp 650 Seiten dick – er sagte, „starker Roman!“, auch wenn er sonst nur englische Bücher lese. „Der Sinn für die Gemeinschaft macht das Buch von Juli Zeh so eindrucksvoll“, schloss er sein Urteil.

„Ich bin der Geist im Hintergrund“

Zeh indessen hat versucht, sich ein bisschen aus dem Rampenlicht zu stehlen, das bei der Premiere immer ganz besonders grell in die Gesichter blitzt: Schauspielerinnen und Schauspieler liefen über den Roten Teppich, nicht die ganz großen Stars, doch Regisseur Matti Geschonneck hat ein vielstimmiges Ensemble für seinen Film beieinander. „Ich bin der Geist im Hintergrund“, urteilte die Autorin Zeh, die seit einem Jahr Verfassungsrichterin in Brandenburg ist. „Natürlich sehe ich dort Menschen, über die man auch Romane schreiben könnte – doch dann sage ich mir, die Schriftstellerinnenhände bleiben jetzt mal schön hinter dem Rücken.“

Die Fernsehfassung von „Unterleuten“ findet sie „wirklich gut gelungen“. Sie war bei den Filmarbeiten dabei, mitunter fragte Drehbuchautor Magnus Vattrodt um Rat, wenn er eine Stelle des Romans nicht ganz verstand. „Doch er blieb der Chef, wir hatten keinerlei Konflikte“, erzählte Juli Zeh, die zunächst glaubte, ihr Roman sei ein „ur-brandenburgisches Buch“. Doch die Leute aus Friesland oder Bayern sagten: „Bei uns ist es genau so!“ Die beste Voraussetzung also, das ganze Land im März vor dem Fernseher zu versammeln.

Von Lars Grote