Krieg in Europa. Für die Alten, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, ist es eine traumatische Erinnerung. Aber auch die Jüngeren verspüren ein Ziehen in der Magengegend bei dem Gedanken, dass Russlands Staatspräsident Wladimir Putin unverhohlen mit Atomwaffen droht. Findet der Krieg womöglich bald vor der eigenen Haustür statt?

Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt vor allem in Deutschland alte Ängste wieder auferstehen. 69 Prozent der Deutschen machen sich nach einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend „Sorgen“ oder gar „große Sorgen“ vor einem erneuten großen Krieg in Europa. Und wenn Springer-Chef Matthias Döpfner am Freitag auf Bild.de auch noch einen Militäreinsatz des Westens fordert, genau „dort, wo unsere Werte und unsere Zukunft noch verteidigt wird“, dann liegen Nerven blank.

Typisch deutsch? Kehrt sie zurück, die „German Angst“, über die man im Ausland oft spottet, wenn die deutsche Psyche in vergangenen Krisen es wieder einmal tragischer nahm als die Leute in anderen Ländern? Waldsterben, Atomkriegsgefahr, Tschernobyl, Flüchtlingskrise, Corona... – wenn es ums Dramatisieren einer Bedrohung ging, waren die Deutschen immer vorne mit dabei.

„German Angst“ – ein Konstrukt der 80er-Jahre

Mag schon sein, dass am panischen Charakter der Deutschen etwas dran ist. Und an einem besonderen teutonischen Sicherheitsbedürfnis. In kaum einem Land auf der Erde haben die Menschen so viele Versicherungen abgeschlossen wie in Deutschland. Der deutsche Sozialstaat gehört zu den opulentesten der Welt. Und trotzdem zählen die Deutschen zu den größten Angsthasen, heißt es immer wieder.

Jüngste Umfragen von Marktforschern belegen das allerdings nicht unbedingt. So lag Deutschland zum Beispiel auf der Angstskala des Unisys Security Index mit einem Wert von 125 von 300 möglichen Punkten 2021, trotz Corona, weit unter dem Durchschnitt von 162 der elf untersuchten Länder. Spitzenreiter waren Mexiko (217) und Kolumbien (215), Länder, in denen man wahrlich um seine persönliche Sicherheit fürchten kann. Aber auch US-Amerikaner (175), Franzosen (156) und Briten (150) blickten offenbar weitaus verängstigter in die Welt. Nur die Niederländer (115) waren entspannter.

Haben sich die Deutschen also in den vergangenen Jahren eingekriegt? Das Gerede von der „German Angst“ sei ein „Konstrukt der 80er-Jahre“, mit dem vor allem die deutsche Friedensbewegung in Verruf gebracht werden sollte, sagte der Historiker Frank Biess im Sommer bei einem Vortrag an der Universität Tübingen.

Trotzdem hat vor allem die psychosoziale Forschung der vergangenen Jahre einiges über die Ursachen der deutschen Ängstlichkeit und Verzagtheit herausgefunden. Das Schlagwort dafür lautet „transgenerationale Traumata-Wiedergabe“. Gemeint ist mit diesem Wortungetüm, dass sich die erlebten Schrecken der Elterngeneration zum Teil noch auf Kinder und Enkel auswirken. Will sagen: Der Horror, den viele Senioren im Zweiten Weltkrieg durch Flucht und Bombardements durchgemacht haben wirkt nach – nicht nur auf deren Psyche, sondern auch auf die ihrer Nachkommen, obwohl die nie einen Krieg erlebt haben.

Die Traumata nach dem Zweiten Weltkrieg

Dass viele Deutsche 1945 vom Krieg traumatisiert waren, war in der Forschung lange nicht wirklich beachtet worden. Man konzentrierte sich auf die Opfer des Nationalsozialismus. Das Wissen um die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass die Spuren, die der Krieg in den Seelen der Deutschen hinterlassen hatte, verdrängt wurden. „In Deutschland hat vermutlich das lange anhaltende kollektive Schweigen über den Krieg und die Fragen der Schuld, Scham und Verantwortung eine Auseinandersetzung mit den Belastungen der Kriegsgeneration lange verhindert“, schreiben die Leipziger Psychologen Heide Glaesmer und Elmar Brähler.

Doch mittlerweile gibt es belastbare Studien über die späten Auswirkungen der Kriegserlebnisse dieser Generation. Häufig erst im Alter treten sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen auf, die sich in Depressionen, Ängsten oder auch körperlichen Schmerzen äußern können. Studien sprechen zum Teil von bis zu zwei Drittel der Kriegskinder, die davon betroffen sind.

Und: die Traumata wurden indirekt an die Nachfolgegeneration weitergegeben. Im westdeutschen Wirtschaftswunderland wurde das Thema weitgehend unterschlagen. „Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast“, bekamen die Kinder zu hören. Doch wenn die Eltern bei Kriegsbildern, ohne ein Wort zu sagen, den Fernseher abschalteten, merkten auch die Kinder, dass irgendetwas nicht stimmt. Gesprochen wurde eher selten darüber – schon gar nicht über Gefühle. Der Krieg war ein Tabuthema. Einer der Gründe: Bei Trauma-Opfern ist häufig eine emotionale Verflachung festzustellen.

Was für Auswirkungen das auf die nachfolgende Generation haben kann hat der Regisseur Andres Veiel 2005 in seinem Film „Der Kick“ thematisiert, als er die gewaltsame Familiengeschichte zweier jugendlicher Neonazis rekonstruierte, die 2002 den 16-jährigen Marinus Schöberl in einem Dorf in der Uckermark ermordeten. Doch auch in der Forschung gibt es zunehmend Hinweise, dass sich die Traumata von Gewalterfahrungen in unterschiedlicher Form sogar bis in die Gene der Kinder und Enkel einschreiben können. Mit unterschiedlichen Folgen freilich. Denn Angst kann in Aggression umschlagen, zu panischer Flucht führen oder eine Schockstarre auslösen.

Die Republik der Angst

Die Deutschen also, ein Volk von Langzeittraumatisierten? Der in den USA lehrende Historiker Frank Biess hat in seinem Buch „Republik der Angst“ die Geschichte der deutschen Hasenfüßigkeit als eine Abfolge von Angstkrisen beschrieben – allerdings nur für Westdeutschland. Auch er setzt bei der Erfahrung von Krieg und Nazi-Zeit an und den verdrängten Schuldgefühlen. In den frühen Jahren der Bundesrepublik waren es die Flüchtlinge aus Osteuropa, die amerikanischen Besatzer und die jüdischen Holocaust-Überlebenden, vor denen die Kriegskinder sich fürchteten.

Diese kollektiven Bedrohungsgefühle verwandelten sich aber in den späten 60er-Jahren bei den Jüngeren schrittweise zu einer Beschäftigung mit den eigenen Angstzuständen. Eine neue Innerlichkeit entstand, die zugleich die Gefahren, die durch die eigene Lebensweise hervorgerufen werden, thematisierte. Es beginnt die Zeit der neuen sozialen Bewegungen – der Ökologie- und Friedensbewegungen.

Für Historiker Bliess ist das damit verbundene katastrophische Denken aber nicht unbedingt eine übersteigerte Reaktion auf die Herausforderungen der Zeit, sondern eher ein reflektiertes Verhalten der deutschen Öffentlichkeit, die nicht ohne Weiteres bereit ist, den Lauf der Dinge einfach hinzunehmen. Eine Haltung, mit der Deutschland in Krisenzeiten oft besser gefahren sei, als andere Länder. Die Angst als wachrüttelnde Panikattacke sozusagen.

Von Mathias Richter