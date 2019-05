Die Steinskulptur des Tierbildhauers August Gaul (1869–1921) wurde am Mittwoch auf der Berliner Museumsinsel mit einem Kran über den eindrucksvollen Treppenaufgang in die neue James-Simon-Galerie gehoben. Der Bau von Stararchitekt David Chipperfield soll am 12. Juli im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel eröffnet werden.