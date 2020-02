Corinna Harfouch wird „Tatort“-Kommissarin in Berlin

Berlin

In einem Alter, in dem sich andere ins Rentnerdasein verabschieden, tritt Corinna Harfouch einen neuen und besonders viel versprechenden Job an. Die 65-Jährige wird ab 2022 Kommissarin des Berliner Tatorts und beerbt damit die 51-jährige Meret Becker, die nach 15 Folgen aus der Teamarbeit mit dem Schauspieler Mark Waschke (47) aussteigt.

Wunderschöne Faltenspiele

Man darf gespannt sein, welche Figurenlegende der RBB Corinna Harfouch andichtet. Als ermittelnde Kollegin muss sie sich künftig jedenfalls mit dem Psycho-Tyrannen Robert Carow herumschlagen. Wird sie ihn siezen oder als dessen alte Bekannte eingeführt? Wird sie jünger geschminkt oder dürfen sich die wunderschönen Faltenspiele auf ihrem Antlitz frei entfalten? Mit dem Älterwerden, bekannte die Schauspielerin einmal, habe sie keinerlei Probleme. Das sei auch „ein Weg aus dem Durcheinander“ ihres Lebens und helfe, „die Dinge richtig sortieren zu können“.

Seelenvolle Innerlichkeit

Mit der Personalie ist dem RBB jedenfalls ein echter Coup gelungen. Freunde der eingespielten Sonntagsabend-Krimispannung kommen in den Genuss einer ganz großen Schauspielerin.

Wer sie schon einmal leibhaftig und aus nächster Nähe erleben durfte, ist zu beneiden. Unvergessen etwa die Harfouch als Arkadina in Anton Tschechows „Die Möwe“ 2008 im Deutschen Theater Berlin. Der bereits todkranke Regisseur Jürgen Gosch verschaffte der Harfouch ein Solo, bei dem sie ihre seelenvolle Innerlichkeit einmal voll ausstellen konnte. Minutenlang sang sie a capella sich quasi selbst und holte allen tief sitzenden Blues aus sich heraus.

Respektiert die Black Box eines Menschen

Als Filmschauspielerin glänzt sie weniger durch Ekstase, sondern weil sie feinste Untertöne setzt und auch unterdrückte Gefühle andeutet. Statt ihre Figuren restlos psychologisch auszudeuten, respektiert Corinna Harfouch auch die Black Box eines Menschen. Das ist ihr Markenzeichen. In „Der Untergang“ (2004) musste sie sich in Magda Goebbels versetzen, eine Mutter, die ihre eigenen Kinder vergiftet. Und in dem Film „Lara“, der gerade in den Kinos lief, verkörpert sie eine Pianistin, die einen so hohen Anspruch an sich hat, dass sie auf der ganzen Strecke scheitert, auch als Mutter.

Corinna Harfouch gefällt sich aber keineswegs als hochnäsige Staatsschauspielerin. Sie war sich nicht zu schade, in „Fack ju Göhte 3“ eine Nebenrolle als Lehrerin anzunehmen. Qualifiziert dafür war sie, hatte sie doch auch schon mal das Gretchen im „Faust“ gespielt. Auch in einigen „ Tatort“-Produktionen wirkte sie am Rande mit.

Ein ostdeutsches Paar

Späßen ist sie durchaus zugeneigt. Seit 2004 lebt sie mit Wolfgang Krause Zwieback zusammen, einem Kabarettisten, der in Leipzig schon vor 1989 halblegalen Kultstatus besaß. Den Lebensmittelpunkt verlegte das ostdeutsche Paar in die brandenburgische Schorfheide. Am Weißen See in der Gemeinde Böhmerheide wohnt auch Michael Gwisdek, mit dem Corinna Harfouch von 1985 bis 2007 verheiratet war. Insgesamt brachte sie vier Kinder zur Welt. Geboren wurde Corinna Harfourch als Tochter eines Lehrers mit dem Namen Meffert in Suhl. Sie wuchs später im sächsischen Großenhain auf, war in erster Ehe mit dem syrischen Informatiker Nabil Harfouch verheiratet und einige Zeit auch mit dem Filmproduzenten Bernd Eichinger liiert.

Fühlt sich in Brandenburg wohl

In der Schorfheide hat Corinna Harfouch einen Verein mitbegründet, der einen alten Dorfsaal wieder aufbauen möchte. In Brandenburg fühlt sie sich ausgesprochen wohl, beobachtet aber voller Sorge die ideologische Spaltung der Gesellschaft. In einem Interview mit der Berliner Zeitung sagte sie: „Wir können es uns nicht leisten, nicht miteinander zu sprechen. Ausschließen ist eine ganz blöde Haltung.“ Linkslibeale Menschen dürften sich nicht einbilden, alles besser zu wissen. „Das ist absolut anmaßend. Ich kann den Leuten im Dorf nicht erzählen, wie das Leben geht. Ich muss erst mal zuhören“, so Harfouch.

Nachfolge für „ Polizeiruf 110 “ gesucht

Aus dieser Perspektive hätte es auch Sinn gemacht, wenn sie beim Brandenburger „ Polizeiruf 110“ in die Stapfen von Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski getreten wäre. Die Nachfolge von Schauspielerin Maria Simon, die Ende des Jahres aussteigt, ist nämlich noch vakant. Die Bewerbermappen dürften bereits auf dem Schreibtisch von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger liegen. Die ließ gestern verlauten: „Es war unser Wunsch und trotzdem eine Überraschung. Wir freuen uns sehr, dass Corinna Harfouch ab 2022 Berliner ' Tatort'-Kommissarin wird.“

Von Karim Saab