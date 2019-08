Potsdam

Rainald Grebe spricht mit der MAZ über sein Leben in der Uckermark, den Imagewandel von Brandenburg, seine Selbsteinschätzung als „Soft-Punk“ und die Frage, warum die AfD in der Mark so stark ist. An diesem Samstag tritt er im Potsdamer Waschhaus auf (hier ein Gespräch mit dem neuen Waschhaus-Chef Mathias Paselk).

Herr Grebe, Ihr neues Album heißt „ Albanien“, im Titelstück singen Sie: „Ich kenn’ mich nicht mehr aus, es ist so wenig klar / was ich sicher weiß, wird immer weniger / alle sprechen Englisch, überall H&M / und Sevilla sieht aus wie Nottingham / aber Albanien, Albanien / in Albanien ist alles beim Alten.“ Man „amputiert bei Kerzenlicht“ oder „Wo hat der Schnaps über 80 Prozent / It’s homemade, trink und du wirst blind.“ Ist Albanien Ihr Traumland?

Rainald Grebe: Ja, ich will immer weiter hinaus. Der Titel leuchtet, es steckt ja auch ein bisschen Brandenburg darin. Albanien ist Brandenburg in Potenz. Ich habe von einem Rapper gelesen, der sein Album „ Andorra“ nennt. Das sind Decknamen, darin liegt die Sehnsucht nach dem Abseitigen. Das interessiert die Leute, weil sie sonst nur noch vom Mainstream hören.

Brandenburg ist immer noch ein wildes Land ganz weit im Osten?

Nein, eigentlich ist dieses Bild vollkommen überholt. Es geht soweit, dass mein Brandenburg-Lied, das 2005 erschienen ist, jetzt als Oldie gilt. Damals haben es einige Menschen sehr persönlich genommen, manche haben im Internet gedroht: „Komm mal vorbei, dann hauen wir dir auf die Schnauze!“ Wenn Zeitungen heute über Brandenburg schreiben, dann über die Gourmet-Restaurants und das tolle Niveau der Esskultur.

„Ich habe zwei linke Hände“

Sie haben dem Land mit Ihrem Lied Beine gemacht!

Ja, ein bisschen ist vielleicht was dran (er grinst).

Sie leben in der Uckermark und Berlin-Mitte. Wenn Sie sich für einen Ort entscheiden müssten, wohin würden Sie gehen?

Es ist genau beides, das lässt sich nicht trennen! Nur hier oder dort, das würde ich nicht aushalten.

Werden Sie in der Uckermark zu einem anderen Menschen, zu einem Gärtner und Anti-Bühnen-Mann?

Weil ich nicht oft da bin, habe ich jemanden engagiert, der mir den Rasen mäht. Das mache ich nicht selbst. Ich habe zwei linke Hände und nehme das Dorf wirklich nur zum Entspannen.

Im Booklet Ihres neuen Albums stehen Sie bewundernd vor dem Bild von Iggy Pop. Sie wirken manchmal selber wie ein Punk, Sie lieben Terz und böse Sätze.

Naja, vielleicht bin ich ein Soft-Punk, aber dieses Wort klingt eher ein bisschen unglücklich.

Was ist denn sonst präzise Ihr Beruf?

Ich beschreibe Dinge, das ist meine Arbeit. Und freue mich, wenn ich wahrgenommen werde. Aber ich achte nicht auf Klickzahlen. Da bin ich ganz der Falsche.

Sie schauen nicht auf Ihre Klickzahlen?

Meine Klickzahlen? Wo stehen die denn?

Sie könnten auf Youtube prüfen, wie viele Leute Ihre Videos gesehen haben.

Da stehen irgendwelche Ziffern, das erkenne ich schon. Aber so ein Rapper wie Capital Bra hat ja am Ende deutlich mehr als ich. Der kauft sich solche Zahlen, habe ich neulich gelesen. Das ist verrückt!

„Ich liebe das Funkloch“

Hören Sie Musik auf Stream, CD oder Vinyl?

Ich kann streamen, soweit bin ich schon, aber ich bin froh über Gegenden auf dem Land, wo es kaum Internet gibt. Dort sind CDs vonnöten. Es macht mich glücklich, wenn ich die Dinge wieder anfassen muss.

Haben Sie Internet in der Uckermark?

Fast gar nicht. Ich liebe dieses große Funkloch. Wenn ich online was verschicken muss, gehe ich in die Dorfkneipe, die haben Wlan. Wenn ich im Netz bin, gucke ich mir immer so sinnlose Sachen an. Ohne Netz lese ich Bücher und gehe Baden. Super.

Vielleicht wäre das generell ein schönes Leben: Nicht mehr auf die Bühne steigen und die Leute provozieren, sondern nur noch Baden gehen. Und Lesen.

Nein, das reicht nicht. Noch nicht.

Treten Sie kürzer, seitdem Sie vor zwei Jahren einen Schlaganfall hatten?

Die Tourneen mache ich jetzt häppchenweise, aber ich bin wieder ganz der Alte. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, ich will mich nicht mehr vollkommen runterrocken.

Platzen Sie, wenn Sie keine Songs komponieren?

Ich bin ja ein Quartalsschreiber. Wenn ich an meinem Klavier in Berlin arbeite, dann unter massivem Zeitdruck. Ich brauche Druck, das macht mich kreativ.

Können Sie sich hinterher in Brandenburg entspannen, auch wenn Sie sehen, was für ein Ton im Wahlkampf herrscht?

Die AfD wird vielleicht stärkste Kraft bei der Landtagswahl – wir sitzen in unserem Musterdorf zusammen und verstehen nicht, warum die Wut und der Hass in Brandenburg auf so fruchtbaren Boden fällt. Wir überlegen und wissen es wirklich nicht. Bei der letzten Wahl haben nur zwei Menschen bei uns die AfD gewählt, das können Sie nachlesen.

Kettcar, Axel Prahl und Rainald Grebe im Waschhaus Rainald Grebe wurde am 14. April 1971 in Köln geboren, er wuchs in einer evangelisch-bürgerlichen Familie auf. Sein neues Album „ Albanien“ ist Mitte Juli erschienen (Versöhnungsrecords/Broken Silence). Open Air spielt Rainald Grebe am 10. August um 20 Uhr auf dem Gelände des Potsdamer Waschhauses. Bereits am 8. August tritt Kettcar an gleicher Stelle auf, am 9. August folgt Axel Prahl, beide ebenfalls um 20 Uhr.

Spüren Sie manchmal Scham und denken, wenn Sie nach dem Auftritt im Bett liegen: Ich habe heute zu sehr draufgehauen?

Scham? Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu nett, weil ich nur selten explizit werde. Ich erzähle ja Märchen über Dinge, die mich belasten. Ich will sie umwandeln und auf die Bühne schicken. Gerne als Miniatur. Es ist die Blase, die sich aufbaut, wenn ich zu viel Politik im Netz lese.

Würden Sie ein Lied „Gauland“ nennen, oder ist Ihnen das zu deutlich?

Die Band Jennifer Rostock hat vor drei Jahren ein Lied ausdrücklich gegen die AfD geschrieben, kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Gebracht hat es nichts. Man muss sich überlegen, ob man die Dinge ganz konkret benennt, oder ob es mehr Sinn ergibt, das Thema zu verpacken und über Bande zu spielen. Ist nicht einfach. Vielleicht hat das die größte Wirkung: Keine Namen zu nennen, aber jeder spürt, worum es geht.

Von Lars Grote