Gesichter sind seine Landschaften. Hager können sie sein, zerfurcht, furchteinflößend – oder auch knubbelig. Auch in seiner aktuellen Ausstellung „Masken, Landschaften, Glücksgötter“, die ab Samstag im Kunst Kontor zu sehen ist, setzt der Kleinmachnower Künstler Rainer Ehrt auf ausdrucksstarke Mimik – nicht nur die menschliche.

Denn die titelgebenden Masken tragen hier Affen. Sieben Bilder zeigen verschiedene Primaten, die mal aus einem Ritterhelm hervorlugen, mal provokativ einen klinisch aussehenden Mund-Nase-Schutz in den Händen halten oder sich halb hinter einer Anonymus-Maske verstecken.

Corona hat Ehrt kurzzeitig blockiert

Die Bilder sind in diesem Jahr entstanden, das Corona-Thema ist unschwer zu erkennen. „Nicht, dass Sie denken, ich positioniere mich gegen die Maskenregeln“, sagt Ehrt dazu. Aber in der Kunst gelten nun mal eigene Regeln. Ihn interessiere, was die Masken mit den Menschen machen. „Die Leute verpuppen sich dahinter ja auch irgendwie, das finde ich spannend.“

Für Ehrt, der im August seinen 60. Geburtstag feierte, war Corona ein Einbruch. Zu Beginn hatte er eine totale Blockade, konnte nicht künstlerisch tätig sein. Stattdessen hat er sein Atelier umgebaut. „Diese Aussicht auf etwas Neues hat mir dabei geholfen, wieder arbeiten zu können“, sagt er.

Die Absage von Veranstaltungen, insbesondere der Messen, sei ebenfalls schmerzhaft gewesen: „Seit einem halben Jahr fliegt das Leben auseinander, die Ungewissheit ist das Schlimmste dabei.“

Ehrts Glück besteht aus Liebe und Kunst

Arbeiten, kreativ sein, das helfe. Überhaupt kann Ehrt nicht ohne seine Kunst, die Corona-Blockade war die erste seiner gesamten Schaffenszeit, wie er erzählt. „Es gibt schon dieses Loch, in das ich nach größeren Themenkomplexen falle.“ Dann müsse er trotzdem immer gleich wieder anfangen. „Sonst wird es nicht besser.“

Von seinem enormen Schaffensdrang profitiert auch die Ausstellung im Kunst Kontor, vor allem jüngere Arbeiten aus den Jahren 2014 bis 2020 sind dort zu sehen. So sagt es Ehrt, bis er selbst ein Blatt von 1996 entdeckt, das etwas versteckt neben den Affengesichtern hängt.

Darauf zu sehen ist die Zeichnung einer Baum-Schilf-Landschaft. Ehrt-Kenner überrascht es nicht, dass der Baum eine Brust hat, die er keck präsentiert. Denn das Erotische spielt bei dem Künstler, der 1960 im Harz geboren ist und seit 1988 in Kleinmachnow lebt, irgendwie immer mit. „Kunst muss sinnlich sein“, sagt Ehrt ganz offen. Liebe und Kunst, das sind für ihn die zwei Komponenten zum Glück. Deswegen paart er sie gerne.

Rainer Ehrt und seine „Baal“-Skulpturengruppe im Kunst Kontor. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nackte Damen, alte Herren

So wie in seinen Glücksgötter-Bildern. Auf altem DDR-Dokumentenpapier, das sehr lange haltbar ist, sind die sieben japanischen Glücksgötter mit jeweils einer nackten Dame an der Seite zu sehen. Der alte Mann und die junge Frau? Ja, sagt Ehrt. Alt und Neu, der Kreislauf des Lebens.

Aus feministischer Sicht könnten die Geschlechter zwar gerne mal vertauscht werden, aber Freude machen sie trotzdem. Diese Bilder mit den knubbeligen Gesichtern, den runden Formen, die so harmonisch ineinanderfließen.

Zu den Glücksgöttern inspiriert wurde Ehrt übrigens von Bertolt Brecht. Der kaufte im Jahr 1941 einen kleinen hölzernen Glücksgott in der New Yorker Chinatown und wollte eine Oper mit dem Titel „Die Reisen des Glücksgotts“ schreiben – sie blieb fragmentarisch.

Bertolt Brecht inspiriert den Kleinmachnower Künstler

Brecht findet sich auch in Ehrts „ Baal“-Skulpturengruppe wieder, überhaupt spielt Literatur eine große Rolle in seiner Kunst. Mythologische und biblische Themen greift er immer wieder auf, etwa in einem großen beeindruckenden Holzschnitt-Triptychon, das Odysseus festgebunden an dem Schiffsmast zeigt. Über ihm die Harpyien, neben dem Schiff das sechsköpfige Meeresungeheuer Skylla.

Und dann sind da noch Rainer Ehrts Kunstbücher. Etwa 20 hat er schon kreiert, jedes beinhaltet mit einer Feder geschriebene literarische Texte und mehrere Zeichnungen. Sein jüngstes Kunstbuch präsentiert Poesie von Stefan George, mindestens 16 000 Euro kostet das Original. Ein Sammlerstück, das bibliophile Herzen höherschlagen lässt.

„Masken, Landschaften, Glücksgötter“ wird am Samstag, 12. September von 13 bis 18 Uhr mit einer Preview eröffnet, Bertram Burkert musiziert auf der Gitarre. Die Vernissage findet am Sonntag, 13. Septemberum 16 Uhr statt, dazu musiziert Cathrin Pfeifer auf dem Akkordeon. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Oktober im Kunst Kontor, Bertiniweg 1 A. Geöffnet ist donnerstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 13 bis 18 Uhr, sowie nach vorheriger Anmeldung unter Tel.: 0331 581 73 66. Rainer Ehrt feierte im August seinen 60. Geburtstag und wird im Oktober mit dem Kunstpreis der Stadt Wernigerode geehrt.

Von Sarah Kugler