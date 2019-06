Kultur Konzert - Rammstein rockten fulminant im Berliner Olympiastadion Ihren Shows eilt ein Ruf voraus, der überlebensgroß erscheint: Rammstein haben am Samstag im Berliner Olympiastadion alles erfüllt, was ihnen nachgesagt wird. Feuer, Mythos und Monsterbässe fügten sich zu einem epischen Gemälde.

Till Lindemann, Sänger von Rammstein, am Samstag in Berlin – der Mann würde sich auch in einem „Krieg der Sterne“-Film“ wohlfühlen. Quelle: Christoph Soeder/dpa