Potsdam

Zum 88. Todestag des Schauspielers Hans Otto beschäftigte sich das nach ihm benannte Potsdamer Stadttheater mit den ideologischen Nachfolgern seiner Mörder. Hans Otto war Schauspieler, KPD-Mitglied, Widerständler. Nach einer erfolgreichen Karriere in den 1920er-Jahren in Hamburg und Berlin wurde der gebürtige Dresdner 1933 von der Gestapo inhaftiert, gefoltert und als einer der ersten Künstler linker Gesinnung ermordet.

Hans Otto diskutierte symbolisch mit in Potsdam

Wie soll man umgehen mit der Neuen Rechten? Zu dieser Frage diskutierten am Mittwochabend die Schauspieler Franziska Melzer, René Schwittay und Paul Sies vom Hans-Otto-Theater mit dem Buchautor Per Leo in der Potsdamer Reithalle. Durch eine Büste dargestellt, nahm auch Hans Otto symbolisch auf dem Podium einen Platz ein. Immer wieder befasst sich das Theater mit Stücken, in denen den Zuschauern rechte Positionen begegnen. Inwiefern darf – oder muss – Theater heute diese Positionen auf der Bühne darstellen?

Autor Per Leo. Quelle: Julius Frick

Per Leo, der mit seinen Büchern „Mit Rechten reden“ und „Tränen ohne Trauer“ in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt hat, sieht die Theater hier in einem Dilemma. Einerseits dürften rechte Positionen selbstverständlich nicht als gleichwertige Positionen auf die Bühne gebracht und so salonfähig gemacht werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andererseits sei klare Ausgrenzung ebenfalls keine Option. Diese werde von der Neuen Rechten eingepreist und bestärke ihre Anhänger in ihrer Strategie der Provokation, so Leo. „Normalisierung ist die inhaltliche Bestätigung dessen, was sie sagen“, führt der Autor aus, „Ausgrenzung ist die performative Bestätigung.“ Zwischen diesen beiden Polen gelte es also, ein Gleichgewicht zu finden.

Schauspieler Paul Sies. Quelle: Julius Frick

Schauspieler Paul Sies fragt sich, wie es dem Theater gelingen kann, in diesem Zwiespalt Grenzen des Diskurses klug zu bestimmen. Für Sies ist klar: „Jeder Diskurs grenzt Meinungen aus, Diskurse setzten Grenzen, das ist ganz normal.“ Gleichzeitig müsse sich der Dialog mit der Rechten in jedem Fall auf der Bühne wiederfinden. Andernfalls mache sich das Theater „ohnmächtig“, argumentiert Sies.

Rassismus im Alltag und in der Sprache

Das sieht auch Per Leo so. Die Wahl Donald Trumps 2016, das Erstarken der AfD in allen Landesteilen – das seien Phänomene, welche die Menschen offensichtlich emotional beschäftigten. Ausblenden sei da keine Option. „Es wäre eine Bankrotterklärung, es wäre der Eskapismus des Theaters, wenn man dem ausweichen würde“, so der Autor.

Per Leo (Autor, l.),Christopher Hanf (Moderator) Quelle: Julius Frick

Vielmehr böten die zugrundeliegenden, unausgesprochenen gesellschaftlichen Konflikte eine Chance für die Bühnenarbeit. Schließlich sei es doch das oberste Ziel des Theaters, „Wirklichkeit auf der Bühne zu zeigen, die im Alltag als solche nicht selbstverständlich“ sei. Theater müsse immer auch Abbild der Gesellschaft sein. Im besten Fall könne so bei den Zuschauern Aufklärungsarbeit geleistet werden. „Man sieht plötzlich etwas, das man vorher nicht gesehen hat“, erhofft sich Leo.

Schauspielerin Franziska Melzer. Quelle: Julius Frick

Auch über die Verwendung des N-Worts und das sogenannte „Blackfacing“, das Schwarzfärben des Gesichts zu theatralen Zwecken, diskutierte das Podium in der Reithalle. Ersteres sei es unproblematisch, wenn man den Einsatz des N-Worts auf der Bühne dramaturgisch begründen könne, argumentierte etwa Schauspielerin Franziska Melzer. So dürfe man nach ihrer Ansicht dieses zur Kennzeichnung einer Figur auf der Bühne verwenden, wenn dem ein Bewusstsein vorausgehe.

Lesen Sie auch:

In der sich anschließenden Debatte, in der man sich als Zuschauer auch eine People-of-Color-Perspektive gewünscht hätte, verwies Paul Sies immer wieder auf den Dialog mit Experten und Betroffenen. Insbesondere „theatralen Rassismus“, wie etwa die Tradition des „Blackfacing“ lehnt er ab. Durch diese Praxis gehe man Missverständnisse ein und verletze Betroffene. „Es gibt keine guten Gründe mehr, diese theatralen Mittel zu benutzen.“

Schauspieler René Schwittay. Quelle: Julius Frick

Darüber hinaus gelte es, die Kunstfreiheit nicht absolut zu setzen, sondern sich bei problematischen Inszenierungen den Rat von Experten einzuholen, so Sies. Letztendlich müsse ein Mittelweg zwischen Kunstfreiheit und Schutz von Betroffenen gefunden werden. „In vielen Fällen wird darüber im Theater aber gar nicht so viel nachgedacht“, beklagt der Schauspieler. Ein Vorschlag: Trigger-Warnungen, wenn extremer Rassismus auf der Bühne gezeigt wird. „Ich finde es sinnvoller, im Vorfeld darauf hinzuweisen, als die Sachen rauszunehmen“, begründet Sies.

Hinweis: Am Samstag, 27.11.21, 19.30 Uhr (Reithalle) berichtet das Hans-Otto-Theater in „A Broken Theatre – A Broken Dream“ über ein Theaterprojekt im Gazastreifen.

Von Martin Müller