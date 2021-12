Potsdam

Bei ihren Lesungen ging es immer um mehr als nur Literatur. Christa Wolf war Identifikationsfigur und politische Instanz für viele in der DDR. Im Herbst 1989 meldete sich nach einer Lesung in einer mecklenburgischen Kleinstadt ein Mann im Publikum und appellierte an alle Anwesenden, freiheraus die Meinung zu sagen in dieser Zeit der Montagsdemonstrationen und sich nicht einschüchtern zu lassen.

Zunächst herrschte Stille. Dann erwiderte eine Frau leise: „Das haben wir nicht gelernt.“ Ihre Generation sei von klein auf dazu erzogen worden, sich anzupassen, nicht aus der Reihe zu tanzen, besonders in der Schule die Meinung zu äußern, die man von ihr erwarte, um sich so ein problemloses Fortkommen zu sichern. Sie wisse ja nicht einmal, was ihre eigene Meinung sei.

Artikel 1989 in der Wochenpost

Christa Wolf veröffentlichte daraufhin am 27. Oktober 1989 einen Artikel in der „Wochenpost“, in dem sie unter dem Titel „Das haben wir nicht gelernt“ die Erziehung in der DDR kritisierte, in der kein „Ich“, sondern nur ein mystisches „Wir“ existiere. Es sei endlich an der Zeit, „Ich“ zu sagen. Das führte zu heftigen Reaktionen.

Lehrerinnen und Eltern fühlten sich zu Unrecht kritisiert und griffen die Schriftstellerin heftig an. Mehr als 300 Briefe bekam Christa Wolf und antwortete einen Monat später wiederum mit ihrem Artikel „Es tut weh zu wissen.“ Beide Texte sind in der jetzt gerade rechtzeitig zum zehnten Todestag am 1. Dezember erschienenen dreibändigen Ausgabe enthalten, die „Sämtliche Essays und Reden“ (1961-2011) versammelt und einen Überblick über 50 Jahre Literatur und Geschichte gibt.

Nach dem Erfolg ihrer Erzählung „Der geteilte Himmel“ (1963), die von der Defa verfilmt wurde, war die 1929 in Landsberg an der Warthe geborene Christa Wolf auf dem Weg, Kulturfunktionärin zu werden. „Ihre Integrität und Aufrichtigkeit führten sie auf einen anderen Weg“, schreibt Sonja Hilzinger in ihrem profunden und sehr ausführlichen Nachwort der Essaysammlung. Mit ihrem „Diskussionsbeitrag“ auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED 1965 intervenierte Christa Wolf gegen den repressiven Kurs der Parteileitung.

Filme durfte sie danach keine mehr machen. Stattdessen erkämpfte sie sich gegen die ideologischen Vorgaben ihre, wie sie sie selbst nannte, „subjektive Authentizität“ und erschrieb sich mit „Nachdenken über Christa T.“ (1968) einen neuen Ton. Ihr Ziel war es, „wahrheitsgetreu zu erfinden auf Grund eigener Erfahrungen“, wie sie in ihrem programmatischen Essay „Lesen und Schreiben“ (1968) notiert.

Christa Wolf wurde für viele DDR-Bürger zu einer Vertrauensperson

Gerade diese neue Subjektivität machte sie in der DDR zu einer öffentlichen Vertrauensperson. Christa Wolf nahm diese Rolle an. Jeden Brief beantwortete sie. Sie mischte sich ein. Ihre Texte wurden zu einem Resonanzraum, in dem gesellschaftliche Missstände nachhallten und auch schon mal Ideologiekritik seinen Platz hatte. Gerade weil sie als Sozialistin zwischen Loyalität und Ernüchterung schwankte und zeitlebens mit sich rang, war sie für die Menschen überzeugend. Auch, wenn manche kritisieren mögen, sie habe als Privilegierte nicht genug getan.

Viele westdeutsche Medien delegitimierten sie nach der Wende als ostdeutsche Intellektuelle, die selbst bei ihrer Rede am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz noch an einen besseren Kommunismus geglaubt habe. Mancher zweifelte nach ihrer Erzählung „Was bleibt“ (1990) ihre Integrität an.

Dabei konnte diese Frau auch im Westen begeistern, wie die Fotos belegen, die Barbara Klemm 1982 bei Christa Wolfs Frankfurter Poetikvorlesung machte. Gebannt hängen die Studenten im vollen Hörsaal an ihren Lippen. Mit ihren Ausführungen über ihre „Kassandra“ traf sie mitten hinein in die Debatten der Frauen- und Friedensbewegung. So direkt brachte sie die atomare Bedrohung in Ost und West zur Sprache, dass das prompt die Zensurstelle der DDR auf den Plan rief.

Ihre Stasi-Akte umfasste 42 Bände

Jahrelang wurde Christa Wolf observiert. Als sie nach dem Mauerfall die Stasi-Akte von sich und ihrem Ehemann Gerhard einsehen wollte, fand sie 42 Bände allein für die Jahre 1968 bis 1980 vor. Die Akten der Jahre 1980 bis 1989 waren bereits vernichtet. Ihre eigene, gerade mal 20 Seiten umfassende Täterakte der Jahre 1959 bis 1962, die mit dem Vermerk „unergiebig“ von der Stasi einst beendet worden war, veröffentlichte Christa Wolf selbst, um der Dämonisierung entgegenzuwirken.

Die Hoffnung auf Veränderung hat Christa Wolf nie aufgegeben. Schreibend vergewisserte sie sich ihrer Selbst und erkundete Konfliktpotenziale der Gesellschaft. So wurde sie für nicht wenige Leser zu einer wichtigen Leitfigur – auch über das Ende der DDR hinaus.

Christa Wolf: Sämtliche Essays und Reden. Drei Bände. Suhrkamp, 1800 Seiten, 36 Euro

Von Welf Grombacher