Regisseur Andreas Dresen über die Lähmung in Corona-Zeiten und das Einkaufen mit Schutzmaske

Potsdam

Was hat das Kino, was die Streaming-Dienste nicht leisten können? Wer ist sein Favorit für den Deutschen Filmpreis, und wie hat sich Potsdam unter Corona verändert? Andreas Dresen nimmt sich Zeit für Antworten im MAZ-Gespräch.

Herr Dresen, erleben wir im Moment ein Kinosterben? Die Leute gucken die Filme in Corona-Zeiten zu Hause. Werden sie je ins Kino zurückkehren?

Anzeige

Andreas Dresen: Das will ich hoffen! Aber für viele Kinobetreiber und Künstler ist gerade alles kaputt gegangen. Nicht nur die Produktion steht still, auch die gesamte Verwertungskette wurde ja unterbrochen. Wie schnell sind die Leute wieder bereit, mit anderen Leuten in einem Raum zu sitzen? Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig volle Kinos, Theater und Konzerte haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Kommt die Kultur denn auf Dauer wieder in Schwung?

Langfristig glaube ich, dass kein Homeoffice oder Streamingdienst das Bedürfnis ersetzen kann, sich persönlich zu begegnen. Die Menschen wollen ihre Eindrücke teilen. Im Kino sitzt man zwischen fremden Leuten, man lacht und weint mit ihnen und spürt Gemeinschaft. Kino ist auch ein sozialer Ort. Es gibt eine Sehnsucht danach, die auf Dauer nicht zu unterdrücken ist.

Kurzfilm zu Corona Andreas Dresen wurde am 16. August 1963 in Gera geboren, er studierte an der damaligen Hochschule für Film und Fernsehen (heute Filmuniversität) in Potsdam-Babelsberg und lebt seither in Potsdam. Seit Jahren ist Dresen einer der erfolgreichsten deutschen Filmregisseure, für sein Stück „Gundermann“ über den DDR-Liedermacher erhielt er 2019 den Deutschen Filmpreis. Zu seinen weiteren Werken zählen „Halbe Treppe“ (2002), „Wolke 9“ (2008), „Halt auf freier Strecke“ (2011) und „Als wir träumten“ (2015). In der RBB-Corona-Reihe „Vier Wände Berlin“ hat Andreas Dresen einen 120 Sekunden kurzen Film unter dem Titel „Eine Wand für eine Tür“ gedreht, zu finden in www.ardmediathek.de unter der Rubrik RBB.

Sind Sie ein großer Kinogänger, oder gucken Sie Filme auch ganz gerne daheim?

Zuhause habe ich zwar eine kleine Leinwand, alles schick, aber die kann das Kino nicht ersetzen. Es ist doch toll, wenn man vom Film aufgewühlt ist und am Ende das Gesicht vorm Nebenmann verbirgt, weil man die Träne im Auge nicht zeigen möchte. Dann schlägt man den Mantelkragen hoch und tritt hinaus in die Nacht. Das gehört dazu!

Gucken Sie zu Hause im Moment eher alte oder neue Filme?

Ganz unterschiedlich. Zuletzt habe ich nochmal die Stücke gesehen, die für den Deutschen Filmpreis nominiert sind, um mir einen Überblick zu verschaffen.

Sicher haben Sie einen Favoriten…

Nora Fingscheidts „Systemsprenger“, ganz klar.

Für den RBB haben Sie gerade ein 120 Sekunden kurzes Stück zum Thema „Vier Wände Berlin“ in Corona-Zeiten gedreht. Dort spielen sie Ukulele und singen das Lied „Vier Wände“ von Rio Reiser. Ist Rio Ihr Hausheiliger?

Ich bin ja großer Gundermann-Fan, wie man an meinem Film gesehen hat – aber Rio ist eben der Gundermann des Westens! Ich habe ihn immer gehört und geliebt.

Haben Sie diesen Song auf Vinyl, auf CD oder im Stream zu Hause?

Ich habe ihn auf CD, aber höre kaum noch CDs, darum habe ich ihn jetzt gestreamt. Merkwürdigerweise sprechen mich CDs nicht mehr richtig an. Aber eine Schallplatte lege ich zwischendurch immer noch gerne auf.

120 Sekunden klingen, als sei das nur eine Fingerübung.

Es ist eine geschlossene Form, die auch ästhetisch reizvoll ist. Wir kennen alle diese witzigen, kurzen Clips aus dem Internet. Das wollte ich nicht wiederholen, sondern etwas Eigenes finden. Wie verhält man sich als Filmemacher zu der vorhandenen Flut von Homevideos? Das ist ja nicht einfach. Ich habe gehofft, dass die Musik mich rettet (lacht).

„Wie in einem merkwürdigen Traum“

Sie haben ihn in Schwarz-weiß gedreht…

Ich wollte weg von der Alltagsoptik, weg vom Reportagehaften. Ich habe mit Handy und Tablet gedreht, das sah im Original optisch krude aus. Durch Schwarz-weiß bekommt es einen eigenen Stil, wie ein Blick in die Vergangenheit. Es wirkt, als ob man in einen merkwürdigen Traum taucht.

Sie tragen dort eine Maske für die Atemwege. Wo haben Sie die her?

Die ist von meiner Mutter, sie hat sie aus der Apotheke. Inzwischen gibt es ja keine mehr. Ich habe sie mal beim Einkaufen getragen und fand das anstrengender als gedacht. Im Geschäft brauche ich eine Lesebrille, die beschlägt dann. Und das Handy lässt sich beim Bezahlen nicht entsperren, denn dazu braucht es die Gesichtserkennung. Es hat mich überrascht, wie oft man im Alltag Gesicht zeigen muss (lacht).

Es gibt jetzt Menschen, die haben besonders wenig oder besonders viel zu tun…

… und ich liege irgendwo dazwischen. Im Herbst möchte ich anfangen, einen neuen Film zu drehen. Derzeit tun wir noch so, als sei das möglich. Wir fahren auf Sicht, wie man sagt, und gucken, was kommt. Wenn es in diesem Herbst nicht klappt, beginnen wir im nächsten Frühjahr.

Was für ein Film wird das sein?

Es ist ein Herzensprojekt, das mich seit Jahren begleitet. Es geht um die Mutter von Murat Kurnaz, ein Deutsch-Türke aus Bremen, der fünf Jahre unschuldig in Guantanamo gesessen hat. Eine sehr politische Geschichte. Seine Mutter hat Murat gemeinsam mit einem Menschenrechtsanwalt über all die Jahre freigekämpft. Die beiden haben unter anderem George W. Bush vor dem Supreme-Court verklagt. Und gewonnen! Es ist die Geschichte von David gegen Goliath, sie war aufsehenerregend. Der Film handelt auch davon, dass man nicht immer sagen soll, man könne sowieso nichts machen. Man kann!

„Mir fehlen Umarmungen“

Ist es für Sie im Moment eher eine Zeit des Ideensammelns oder der Lähmung?

Ich bin sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, um Ideen zu spinnen. Videokonferenzen oder Telefone können das nicht ersetzen. Die Videos nerven, weil sie ruckeln. Darum greife ich eher zum Hörer, obwohl ich sonst kein großer Telefonierer bin. Abends fühle ich mich dann erschöpft, weil ich viel gesprochen habe, aber niemanden gesehen. Als Regisseur achte ich sonst natürlich auf Mimik und Gestik der Menschen. Mir fehlt die unbeschwerte Geselligkeit sehr. Umarmungen fehlen mir auch.

Wie verbringen Sie die Tage in Corona-Zeiten?

Zum Glück habe ich einen Garten, dort halte ich mich viel auf. Es ist verrückt, Corona liegt wie Mehltau über der Welt, doch draußen funkelt sie in den schönsten Farben, weil die Sonne scheint. Ich bin viel draußen, gehe auch laufen. Und spiele Ukulele.

Wie hat sich Potsdam verändert?

Wenn ich Rad fahre, sehe ich die abgesperrten Flächen in den Parks und in der Stadt und denke: Hä, warum ist das jetzt alles dicht gemacht, da gibt es doch genügend Platz, um einander auszuweichen. Es wirkt alles ein bisschen gespenstisch. Ich bete einfach, dass Restaurants und Kneipen bald wieder öffnen, damit man andere Menschen treffen kann. Den Abstand zueinander nimmt man dann sicher in Kauf. Aber der Mensch ist ein Herdentier, er braucht den sozialen Kontakt. Das fehlt uns in der Isolation doch sehr.

Von Lars Grote