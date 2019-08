Berlin

Das wohl kürzeste Stück der Theatergeschichte hat keine Mono- und keine Dialoge: Samuel Becketts „Atem“ besteht aus einer Regieanweisung und zeigt, dass unser kleines Dasein im großen Universum nur ein absurdes Nichts ist: Einatmen, Ausatmen, Geburt und Tod. Die Aufführung dauert gerade einmal 35 Sekunden. Dagegen ist Heiner Müllers „ Herzstück“ fast ein Ausbund an Geschwätzigkeit: ganze 14 Zeilen, hast Du Töne! Eine anonyme „Eins“ fragt eine anonyme „Zwei“: „Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen“? Na klar, aber nur „wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen.“ Weil das Herz aber so leicht nicht aus der Brust kullert, wird es mit einem Taschenmesser herausoperiert. Doch dann die Überraschung: „Ihr Herz ist ein Ziegelstein“! Das ist aber nicht schlimm, denn „es schlägt nur für Sie.“

Gespannt war man, was Regisseur Sebastian Nübling, der seit Jahren erfolgreich zwischen Stuttgart und Basel, Zürich und München pendelt, mit Müllers Theater-Petitesse am Berliner Maxim-Gorki-Theater anstellen würde: vielleicht zerlegen und mit Fremdtexten neu auffüllen? Oder würde er das Publikum nach einer Minute, so lange dauert das Vorlesen des Textes, frustriert wieder nach Hause schicken? Nein, geht nicht: Hatte sich doch Kultursenator Klaus Lederer ( Die Linke) angekündigt, um den grauen Container einzuweihen, der auf dem Vorplatz des Gorki steht und während der Umbauarbeiten am Haupthaus als temporäre Spielstätte dient: „Ich freue mich sehr“, rief Lederer, als hätte er selbst mit Hand angelegt oder Geld aus seiner Privatschatulle zugeschossen

Was tun?, mag Nübling in Anlehnung an Lenin gedacht und sich daran erinnert haben, dass Müller ein dialektisches Schlitzohr war und die versteinerten Verhältnisse gern zum Tanzen brachte. Wenn der blutig hantierende Taschenmesser-Operateur sagt: „Arbeiten und nicht verzweifeln“, dann gilt doch auch bestimmt das Gegenteil: „Verzweifeln und nicht arbeiten“! Also schickt Nübling sieben Clowns mit roter Pappnase auf die leere Bühne und beobachtet sie dabei, wie sie zu meckernden Arbeitsverweigerern werden. Warum sie bloß diesen blöden ollen Müller aufführen sollen, fragen sich die sieben Clowns in ihren bunten hautengen Kostümen, bauen genervt Requisiten auf, die krachend in sich zusammen fallen, versuchen vergeblich Vorhänge und Scheinwerfer zu installieren. Natürlich gelingt nichts. Auch dass sie ständig für eine haarsträubend geringe Gage witzeln und tanzen müssen und am besten alles über Theatergeschichte und Politik und die Bedeutung von Müller und seinem „ Herzstück“ wissen sollen, geht ihnen auf den Keks. Statt Selbstausbeutung und sinnentleerte „Bullshit-Jobs“ gehen sie lieber eine rauchen, zerlegen ein aus Sperrholz gefertigtes Herz und zersingen einen schönen alten Song von Gerry Rafferty („Baker Street“) in tausend Einzelteile.

Sich dem Prinzip Endlosschleife zu verschreiben, sich dem Leistungsdruck und den Erwartungen der Zuschauer zu verweigern und die Widerständigkeit der Kunst zu demonstrieren ist allerdings auch nicht gerade neu. Nach zehn Minuten hat man kapiert, dass Heiner Müllers „ Herzstück“ nur die Folie ist für einen Radikalabgesang auf die Zumutungen des Kapitalismus und die Affirmationen der Kunst. Die Blödeleien werden schal und die Witze dürftig. Doch die Inszenierungs-Verweigerung dauert 70 Minuten. Fast hätten wir dabei überhört, dass ein Harlekin (Vidina Popov) in einer rhetorischen Endlosschleife und dem Gemecker über Kapital und Kunst auch die 14 Zeilen des „ Herzstücks“ unterbringt und - während sie wortreich das Publikum auf den baldigen Beginn der Aufführung vertröstet - Müller in den Orkus der Theatergeschichte verbannt. Von dort aus durfte Müller dann, wegen des anschwellenden Lärms und hysterischen Tohuwabohus kaum noch verständlich, selbst aus dem Off noch einmal das Wort ergreifen und als untoter Zombie uns Lebenden einen Schrecken einjagen. Kann man machen, muss man aber nicht. Das Premierenpublikum fand es großartig und applaudierte wie Bolle.

Von Frank Dietschreit